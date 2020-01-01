بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

تغييرات في قائمة ليفربول

التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة في موسم 2019/2020! 🔴🙌#نيوكاسل_ليفربول — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 26, 2020

المدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.