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بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 26 بالدوري الإنجليزي والإيطالي

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Caglar Soyuncu Leicester City Manchester United 09142019
Getty

جيرو يقود هجوم تشيلسي

2020-07-26T14:54:31Z

فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة

2020-07-26T14:52:58Z

سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي

صلاح على دكة البدلاء

2020-07-26T14:46:06Z

تغييرات في قائمة ليفربول

المدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.