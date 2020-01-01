بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

جيرو يقود هجوم تشيلسي
2020-07-26T14:54:31Z
فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون
Today's Chelsea team. 💪#CHEWOL pic.twitter.com/5AkCJrc0G5— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 26, 2020
مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة
2020-07-26T14:52:58Z
سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي
📣 Here it is... our final #PL starting XI of the campaign 👊#MUFC #LEIMUN @DHLManUtd— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2020
تشكيل متوازن لمانشستر سيتي
2020-07-26T14:48:01Z
محرز على الدكة أمام نوريتش سيتي
Your City line-up! 🙌— Manchester City (@ManCity) July 26, 2020
XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Foden, Jesus, Sterling
Subs | Carson, Stones, Zinchenko, Gundogan, Bernardo, Mendy, Mahrez, Fernandinho, Otamendi
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/o0VWaTIbbr
صلاح على دكة البدلاء
2020-07-26T14:46:06Z
تغييرات في قائمة ليفربولالمدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.
التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة في موسم 2019/2020! 🔴🙌#نيوكاسل_ليفربول— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 26, 2020