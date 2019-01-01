أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل فريق أرسنال ضيفًا يوم الإثنين على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب اولد ترافورد، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.