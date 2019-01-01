2019-09-30T00:25:54Z
فهل ينجح أرسنال أخيرًا في إنهاء تلك العقدة المستمرة لسنوات في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ومعه صاحب الأرض مانشستر يونايتد أم تستمر معنا حتى العام القادم.
2019-09-30T00:25:47Z
الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي هزيمة أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ عندما سجل الفرنسي سيلفان ويلتورد آخر هدف فوز للمدفعجية على حساب مانشستر يونايتد في ملعبهم.
2019-09-30T00:25:18Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل فريق أرسنال ضيفًا يوم الإثنين على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب اولد ترافورد، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.