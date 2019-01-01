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لينان × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لبنان والسعودية، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

محدث
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2019-01-12T16:37:24Z

38’ إنطلاقة من عبدالعزيز البيشي من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-12T16:36:24Z

37’ تنفيذ الخطأ من محمد البريك بتسديدة قوية تصدي لها الحارس مهدي خليل لتسقط وتردد امام عبدالله عطيف الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-01-12T16:35:29Z

36’ بطاقة صفراء من نصيب معتز الجنيدي بعد تدخل قوي من على حدود المنطقة على حسين المقهوي 

2019-01-12T16:33:24Z

35’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد ابريك لداخل المنطقة حاول معها عبدالعزيز البيشي لكنه فشل فى تسديد الكرة بالرأس لتمر إلى رمية تماس

2019-01-12T16:32:15Z

34’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي فى منتصف الميدان 

2019-01-12T16:30:32Z

33’ عرضية خطيرة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري ابعدها الحارس من امام فهد المولد وامسكها على مرتين 

2019-01-12T16:29:41Z

32’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد البريك برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:28:54Z

31’ خطأ للمنتخب السعودي من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من جوان العمري على عبدالعزيز البيشي 

2019-01-12T16:28:17Z

30’ تسديدة من حسين المقهوي من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع ويخرج الحارس ويمسكها بثبات 

2019-01-12T16:27:14Z

29’ تمريرة طولية من عبدالله البيشي فى إتجاه حسين المقهوي لكنها أطول من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:25:45Z

27’ تمريرة طولية من حسن معتوق لداخل المنطقة مرت بغرابة من امام المتقدم فيليكس ميشيل لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:24:56Z

26’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق عبد العزيز البيشي أمسكها الحارس بثبات 

2019-01-12T16:24:27Z

25’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من محمد معتوق لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد العويس 

2019-01-12T16:23:54Z

24’ خطأ فى منتصف الميدان من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من محمد البريك على هلال الحلوي 

2019-01-12T16:23:01Z

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فيليكس ميشيل لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس محمد العويس بثبات 

2019-01-12T16:22:23Z

22’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-12T16:21:51Z

21’ محاولات من لاعبي المنتخب اللبناني للبحث عن هدف التعادل 

2019-01-12T16:19:54Z

20’ سيطرة من لاعبي المنتخب السعودي على مجريات اللقاء 

2019-01-12T16:17:05Z

17’ تمريرة طولية فى إتجاه حسن معتوق على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-12T16:16:34Z

16’ عرضية للمنتخب اللبناني لداخل المنطقة تلقاها جوان العمري برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:15:55Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب السعودي بهدف مقابل لاشئ

فهد المولد يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية

2019-01-12T16:14:22Z

فهد المولد

13’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى فهد المولد الذي سدد كرة صاروخية تسكن سقف الشباك لاتصد ولاترد 

2019-01-12T16:13:37Z

12’ جووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب السعودية عن طريق فهد المولد 

2019-01-12T16:12:31Z

11’ مرتدة سريعة للمنتخب اللبناني وإنطلاقة من حسن معتوق من منتصف المييدان ليمررها على الجهة اليمنى فى إتجاه هلال الحلوي الذي سددها تسديدة قوية لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-01-12T16:12:00Z

10’ إنطلاقة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-01-12T16:09:54Z

9’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من حمدان الشمراني على هلال الحلوي

2019-01-12T16:09:08Z

7’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري ومحاولة المرور لكن تدخل معه محمد آل فتيل وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-12T16:08:30Z

7’ ضغط من لاعبي المنتخب السعودي على حامل الكرة من لاعبي منتخب لبنان فى منتصف ملعبهم 

2019-01-12T16:07:06Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق هتان باهبري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس مهدي خليل بثبات 

2019-01-12T16:06:01Z

5’ تمريرة طولية من منتصف الميدان فى إتجاه حسن معتوق على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:05:13Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه فهد المولد على يمين المنطقة ومن ثم يمررها إلى محمد البريك داخل يمين المنطقة ليرسلها عرية لداخل المنطقة لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-01-12T16:03:22Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي فى بداية المباراة 

تشكيل منتخب السودية لمباراة اليوم

2019-01-12T15:29:51Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / على آل بليهي / حمدان الشمراني / هتان باهبري / عبدالعزيز البيشي / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / سالم الدوسري / فهد المولد 

البدلاء / محمد الصيعري / نوح الموسي / سلطان الغنام / محمد الربيعي اليامي / ياسر الشهراني / يحي الشهري / عبدالإله العمري / وليد عبدالله / عمر هوساوي / إبراهيم غالب / أيمن الخليف / عبدالرحمن غريب

تشكيل منتخب لبنان لمباراة اليوم

2019-01-12T15:27:20Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

مهدي خليل / أليكساندر ميشيل / معتز الجنيدي / جوان العمري / على حمام / فيليكس ميشيل / هيثم قاعور / قاسم الزين / محمد حيدر / هلال الحلوي / حسن معتوق 

البدلاء / وليد إسماعيل / نادر مطر / ربيع عطايا/ أحمد تكتوك / حسين شعيتو / عدنان حيدر / حسن شعيتو / نور منصور / سمير أياس / باسل جرادي / مصطفي مطر 

2019-01-12T04:05:37Z

أما على الجانب الآخر، يدخل المنتخب اللبناني لمحاولة تعويض الخسارة فى الجولة السابقة أمام المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شئ، حيث يدخل ساعياً للفوز لابديل له 

2019-01-12T04:05:28Z

يدخل المنتخب السعودي متصدراً برصيد 3 نقاط بالتساوي مع قطر إلا أن الأخضر لديه أفضلية الأهداف الأربعة التي سجلها في شباك المنتخب الكوري، وسعي الأخضر السعودي للحصول على نقاط المباراة من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني وعدم الانتظار للجولة الثالثة

2019-01-12T04:05:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب لبنان مع منتخب السعودية، على ملعب “آل مكتوم” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.