أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره نيوكاسل، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.