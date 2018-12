يبدا بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مارتين دوبرافكا / دي أندري يدلين / فيديريكو فيرنانديز / جمال لاسيليس / بول داميت / مات ريتشي / محمد ديامي / إيساك هايدين / كينيدي / يوشينوري موتو / خوسيلو

TEAM NEWS:



Here’s how Newcastle United will line up for this afternoon’s @premierleague clash against @LFC. #NUFC pic.twitter.com/s8EZXUqDJA