مدونة حية

ليفربول × نورويتش سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في إطار مناسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي ملعب آنفيلد

محدث
التعليقات()
Getty Images

الهدف الاول لفريق نورويتش سيتي

2019-08-09T20:27:55Z

وصف الهدف

65’الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من توم تريبول لداخل المنطقة تضع بوكي فى مواجهة المرمي ليسددها من تحت جسد الحارس أدريان وتسكن الشباك بنجاح

2019-08-09T20:27:13Z

64’ جووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لفريق نورويتش سيتي عن طريق تيمو بوكي 

2019-08-09T20:26:21Z

63’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق موريتس لايتنر لكنها تصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-09T20:25:34Z

62’ إنطلاقة من موريتس لايتنر من الجهة اليسري ومحاولة التوغل من امام ارنولد لكن ابعدها ارنولد إلى رمية تماس

2019-08-09T20:24:16Z

61’ تنفيذ الخطأ من هندرسون إلى ارنولد الذي أرسلها عرضية فى إتجاه فان ديك ليرسلها برأسية فى قلب المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات من امام الجميع

2019-08-09T20:23:28Z

60’ بطاقة صفراء من نصيب البديل موريتس لايتنر بعد تدخل قوي على جوردان هندرسون من الجهة اليمنى 

2019-08-09T20:23:06Z

59’ سيطرة وتحكم رائع بالكرة من لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

التبديل الأول فى صفوف نورويتش سيتي

2019-08-09T20:21:55Z

58’ دخول موريتس لايتنر وخروج ماركو شتيبرمان 

2019-08-09T20:21:10Z

57’ تنفيذ الخطأ من هندرسون بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام أندرو روبيرتسون خارج المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر 

2019-08-09T20:20:38Z

56’ خطأ لصالح ليفربول من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من بن جودفري على جوردان هندرسون 

2019-08-09T20:19:00Z

55’ تسديدة قوية من فابينيو من خارج المنطقة أمسكها الحارس تيم كرول على مرتين 

2019-08-09T20:18:07Z

54’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات نورويتش

2019-08-09T20:17:35Z

53’ إنطلاقة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة يسارية بباطن القدم مرت على حافة القائم الايمن بقليل 

2019-08-09T20:17:16Z

52’ تمريرات عديدة على حدود المنطقة من جانب عناصر ليفربول 

2019-08-09T20:16:29Z

51’ تنفيذ الركنية بعرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-08-09T20:15:58Z

50’ إنطلاقة من ارنولد من الجهة اليمنى وتباطئ كثيرا فى إرسال عرضية ليبعدها الدفاع إلى ركنية للريدز

2019-08-09T20:14:11Z

49’ خطأ لصالح بورونيتش سيتي تنفذ بعرضية على القائم البعيد فى إتجاه توم تريبول لكن الحكم يشير بوجود تسلل

أووووووووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لليفربول

2019-08-09T20:11:53Z

48’ إنطلاقة من أوريجي من الجهة اليسري ومن ثم يمرر تمريرة عرضية أرضبة فى إتجاه هندرسون الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس لترتد على الجانب الأيمن إلى ارنولد الذي مررها إلى روبيرتو فيرمينو الذي سدد الكرة بكعب القدم لكنها تصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-09T20:11:02Z

47’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2019-08-09T19:48:45Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-08-09T19:48:26Z

45+2’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي نورويتش سيتي

2019-08-09T19:47:08Z

45+1’ توقف اللقاء لسقوط المدافع ماكسميليان آرونس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-09T19:46:41Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-08-09T19:43:21Z

44’ عرضية من محمد صلاح من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ببراعة  من امام فيرمينو إلى ركنية 

ديفوك أوريجي يسجل الهدف الرابع لليفربول

2019-08-09T19:42:22Z

وصف الهدف

43’ الهدف جاء بعد عرضية من خارج المنطقة من الجهة اليمنى عن طريق أليكساندر ارنولد لداخل المنطقة تلقاها ديفوك أوريجي برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح 

2019-08-09T19:41:54Z

42’ جووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الرابع للريدز عن طريق ديفوك أوريجي 

2019-08-09T19:41:29Z

41’ تمريرة طولية فى إتجاه تيمو بوكي على الجهة اليمني لكن ابعدها فان ديك ببراعة 

2019-08-09T19:39:59Z

40’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على ديفوك أوريجي 

2019-08-09T19:39:27Z

39’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

التبديل الأول فى صفوف ليفربول

2019-08-09T19:38:31Z

38’ دخول الحارس الإسباني أدريان وخروج أليسون للإصابة 

2019-08-09T19:36:24Z

36’ توقف اللقاء لسقوط الحارس أليسون ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-09T19:35:54Z

35’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها توم تريبول برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-08-09T19:35:03Z

34’ إنطلاقة من تيمو بوكي من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها فان ديك إلى ركنية 

2019-08-09T19:34:10Z

33’ تمريرة من محمد صلاح على الجهة اليمنى إلى جوردان هندرسون الذي أرسلها عرضية خطيرة كادت ان تخدع الحارس لكه ابعدها فى اللحظات الأخيرة 

2019-08-09T19:32:15Z

32’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول وسيطرة تامة على الكرة فى أحداث اللقاء

2019-08-09T19:30:59Z

31’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق أليكساندر ارنولد تلقاها روبيرتو فيرمينو واستلم الكرة وسددها مع دوران لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-08-09T19:30:13Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم أصبح للريدز بثلاثية نظيفة 

فان ديك يسجل الهدف الثالث للريدز

2019-08-09T19:28:42Z

وصف الهدف

29’ الهدف جاء بعد ركنية نفذها محمد صلاح بعرضية لداخل المنطقة تلقاها الهولندي فان ديك برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-08-09T19:28:21Z

28’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لليفربول عن طريق فيرجيل فان ديك 

2019-08-09T19:27:51Z

27’ عرضية من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية 

2019-08-09T19:25:48Z

26’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ماركو شتيبرمان لكن ابعدها الحارس المتألق أليسون ببراعة 

2019-08-09T19:25:27Z

25’ محاولات من لاعبي نورويتش سيتي للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-08-09T19:24:53Z

24’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق إيميليانو بوينديا لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس أليسون 

2019-08-09T19:22:18Z

23’ أووووووووووووووه،،،،، تمريرة رائعة من كانتويل لداخل المنطقة فى إتجاه تيمو بوكي لكن خروج رائع من الحارس أليسون وابعدها بنجاح قبل مالحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-09T19:21:34Z

22’ عرضية من جوردان هندرسون من الجهة اليمنى لداخل المنطقة فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن امسكها الحارس بثبات 

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني للريدز

2019-08-09T19:19:43Z

وصف الهدف

21’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو من داخل يمين المنطقة يتلقاها صلاح بتسديدة رائعة بباطن القدم على يمين المرمي بنجاح 

2019-08-09T19:19:12Z

20’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للريدز عن طريق محمد صلاح 

2019-08-09T19:18:36Z

19’ تمريرات بين أقدام الريدز فى منتصف ملعب نورويتش سيتي ومحاولات للتعزيز الهدف 

2019-08-09T19:18:07Z

18’ عرضية من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-09T19:17:12Z

17’ إنطلاقة من محمد صلاح من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه بنجاح 

2019-08-09T19:16:09Z

16’ تسديدة قوية من أندرو روبيرتسون من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-09T19:15:50Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للريدز بهدف دون رد

2019-08-09T19:15:31Z

14’ محاولات خطيرة من لاعبي نورويتش سيتي للبحث عن هدف التعادل 

2019-08-09T19:14:09Z

13’ عرضية من ديفوك أوريجي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع وحاول معها محمد صلاح للحاق بها لكنها مرت إلى رمية جانبية 

2019-08-09T19:11:59Z

12’ عرضية من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري فى إتجاه محمد صلاح لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-09T19:11:38Z

11’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول 

2019-08-09T19:10:40Z

10’ خطأ لصالح ليفربول بعد تدخل قوي من كيني مكلين على جيورجينيو فينالدوم من خارج المنطقة 

2019-08-09T19:10:08Z

9’ هجمة مرتدة خطيرة لفريق نورويتش سيتي انهاها ماركو شتيبرمان بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-09T19:09:30Z

8’ سيطرة من جانب لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء 

الهدف الاول لليفربول عن طريق جرانت هانلي بالخطأ فى مرماه

2019-08-09T19:08:16Z

وصف الهدف

7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ديفوك أوريجي الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة ابعدها المدافع جرانت هانلي بالخطأ فى مرماه

2019-08-09T19:06:57Z

6’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لليفربول بالنيران الصديقة عن طريق جرانت هانلي 

2019-08-09T19:05:47Z

5’ تمريرة ثنائية بين محمد صلاح وربيرتو فيرمينو لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل لصلاح مرة أخرة

2019-08-09T19:04:41Z

4’ تمريرة من الحارس أليسون إلى الجهة اليمنى استخلصها بوكي ومررها عرضية أرضية تلقاها تود كانتويل بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-09T19:03:50Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من الجهة اليمنى عن طريق أليكساندر ارنولد على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-08-09T19:02:14Z

2’ تمريرة طولية على الجانب الأيمن فى إتجاه محمد صلاح لكن ابعدها من امامه المدافع بن جودفري إلى ركنية 

التشكيل الرسمي لفريق نورويتش سيتي

2019-08-09T18:19:03Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

تيم كرول / ماكسكيليان آرونس / جرانت هانلي / بن جودفري / جمال لويس / كيني مكلين / توم تربيول / إيميليانو بوينديا / ماركو شتيبرمان / تود كانتويل / تيمو بوكي 

رالف فارمان / صامويل بيرام / باتريك روبرتس / ماريو فرانشيتش / موريتس لايتنر / أونل هيرناندز / يوسيب درميتش 

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-08-09T18:16:09Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي 

أدريان / جويل ماتيب / جيمس ميلنر / نابي كيتا / ألأيكس تشامبيرلين / شيردان شاكيري / ساديو مانيه

2019-08-09T01:52:07Z

تأهل فريق نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام بعد غياب ثلاث مواسم، وذلك بعد أن حقق لقب الشامبيونشيب للموسم المنصرم (2018-19) رفقة شيفيلد يونايتد صاحب الوصافة وأستون فيلا، وبحسب نظام بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يتأهل إلى الدوري الممتاز أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرةً، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقًَا ليخطف فريق واحد فقط بطاقة التأهل الثالثة إلى البريميرليج والتي كانت من نصيب العنابي السماوي.

2019-08-09T01:51:58Z

خسر الريدز لقب  أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

2019-08-09T01:51:42Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونوريتش، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي