الهدف الاول لفريق نورويتش سيتي
وصف الهدف65’الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من توم تريبول لداخل المنطقة تضع بوكي فى مواجهة المرمي ليسددها من تحت جسد الحارس أدريان وتسكن الشباك بنجاح
التبديل الأول فى صفوف نورويتش سيتي
أووووووووووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لليفربول
46' - We're back underway at Anfield. Let's have a big second half, Reds 👊— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
[4-0]#LIVNOR pic.twitter.com/RoxaXjmX8F
A strong first 45 minutes of the @premierleague season. 👊— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
Keep it going, Reds! 🔴 #LIVNOR
ديفوك أوريجي يسجل الهدف الرابع لليفربول
وصف الهدف43’ الهدف جاء بعد عرضية من خارج المنطقة من الجهة اليمنى عن طريق أليكساندر ارنولد لداخل المنطقة تلقاها ديفوك أوريجي برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح
41' - A SUPERB ball from Trent is headed home by Origi. What a move!!— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
[4-0]#LIVNOR https://t.co/1eM6lXZfLk
التبديل الأول فى صفوف ليفربول
فان ديك يسجل الهدف الثالث للريدز
وصف الهدف29’ الهدف جاء بعد ركنية نفذها محمد صلاح بعرضية لداخل المنطقة تلقاها الهولندي فان ديك برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
YESSSSSSSSSSS!!!!!— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
BIG VIRG!!!! pic.twitter.com/iF34nqQ2sk
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني للريدز
وصف الهدف21’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو من داخل يمين المنطقة يتلقاها صلاح بتسديدة رائعة بباطن القدم على يمين المرمي بنجاح
GOOOOOOOOOOOALLLLLLLL!!!!— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
GET IN MO!!!! pic.twitter.com/KtKq8QH0lN
الهدف الاول لليفربول عن طريق جرانت هانلي بالخطأ فى مرماه
وصف الهدف7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ديفوك أوريجي الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة ابعدها المدافع جرانت هانلي بالخطأ فى مرماه
GET INNNNNNNN!!!!!— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
Origi's cross is diverted into his own net by Hanley!!
[1-0] #LIVNOR pic.twitter.com/zgR9cWMPN1
The new @premierleague season is underway...— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
UP THE REDS!! 🔴 #LIVNOR
التشكيل الرسمي لفريق نورويتش سيتي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
تيم كرول / ماكسكيليان آرونس / جرانت هانلي / بن جودفري / جمال لويس / كيني مكلين / توم تربيول / إيميليانو بوينديا / ماركو شتيبرمان / تود كانتويل / تيمو بوكي
رالف فارمان / صامويل بيرام / باتريك روبرتس / ماريو فرانشيتش / موريتس لايتنر / أونل هيرناندز / يوسيب درميتش
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
Our first line-up of the new @premierleague season 👊 #LIVNOR
أدريان / جويل ماتيب / جيمس ميلنر / نابي كيتا / ألأيكس تشامبيرلين / شيردان شاكيري / ساديو مانيه
خسر الريدز لقب أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.