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ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة القمة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

محدث
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2019-11-10T17:15:39Z

44’ محاولات من لاعبي السيتي للبحث عن هدف قبل نهاية الشوط الأول 

2019-11-10T17:12:43Z

42’ انطلاقة من سيرخيو أجويرو من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل

2019-11-10T17:12:18Z

41’ استئناف المباراة من جديد بعد خروج محمد صلاح إلى استئناف علاجه خارج الميدان

2019-11-10T17:11:20Z

40’ توقف اللقاء لسقوط محمد صلاح ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2019-11-10T17:10:39Z

39’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى لكن تدخل رائعة من فيرناندينيو واستخلصها بنجاح من أمام صلاح 

2019-11-10T17:09:41Z

38’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كايل وولكر لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-11-10T17:08:27Z

37’ تمريرة طولية من الحارس أليسون تصل إلى أليكساندر ارنولد الذي إنطلق بها وتوغل إلى حدود المنطقة ثم مررها إلى روبيرتو فيرمينو الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس برافو إلى ركنية 

دفاع ليفربول 👇

2019-11-10T17:07:47Z

2019-11-10T17:06:19Z

36’ انطلاقة من محمد صلاح من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي استلم الكرة وراغو وولكر ببراعة وسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-11-10T17:05:40Z

35’ تنفيذ الركنية بعرضية من كيفين دي بروين فى إتجاه المرمي لكن أمسكها الحارس أليسون بثبات 

2019-11-10T17:04:58Z

34’ انطلاقة من رحيم سيترلينج من يسار المنطقة وتوغل رائع لداخل المنطقة لكن تدخل معه ارنولد وابعدها إلى ركنية 

2019-11-10T17:04:24Z

33’ تنفيذ الركنية بعرضية من أندرو روبيرتسون لداخل المنطقة تلقاها ديان لوفرين برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-11-10T17:02:46Z

32’ تمريرة ثنائية بين محمد صلاح  وارنولد من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية 

الملك 👑🔴

2019-11-10T17:02:15Z

2019-11-10T17:01:00Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لليفربول بهدفين دون رد

2019-11-10T16:59:53Z

29’ تمريرة ثنائية بين دي بروين أنجيلينو من داخل يمين المنطقة انهاها انخيلينو بتسديدة من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي أليسون 

2019-11-10T16:59:21Z

28’ بيرناردو سيلفا يرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها فيرجيل فان دايك من قلب المنطقة 

2019-11-10T16:58:26Z

27’ تمريرات مستمرة من لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة خلق ثغرة فى دفاعات ليفربول 

2019-11-10T16:56:08Z

26’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ليفربول بعد تدخل رودريجو هيرنانديز على فينالدوم 

2019-11-10T16:55:10Z

25’ تمريرة تصل إلى سيرخيو أجويرو داخل يسار المنطقة ليراوض الكرة ويسددها تسديدة قوية لكن ابعدها ألأيسون ببراعة 

2019-11-10T16:54:27Z

24’ محاولات من لاعبي مانشستر سيتي للإختراق من العمق والبحث عن ثغرة فى دفاعات الريدز 

2019-11-10T16:53:43Z

23’ تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة من دي بروين إلى رودريجو هيرنانديز الذي أسلها عرضية على يسار المنطقة إلى رحيم الذي حاول التوغل لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-11-10T16:53:10Z

22’ خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد تدخل قوي من فابينيو على بيرناردو سيلفا من خارج المنطقة 

2019-11-10T16:52:46Z

21’ تنفيذ الركنية بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

يارباااااااه،

2019-11-10T16:52:00Z

20’ تمريرات رائعة من لاعبي اليفرعلى طريقة التيكي تاكا تنتهي بتمريرة ثنائية بين ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو الذي انهاها بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بجوار القائم الايسر 

2019-11-10T16:50:12Z

19’ تمريرات تحضيرية من لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة بناء هجمة منظمة للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-11-10T16:49:33Z

18’ تمريرة تصل إلى محمد صلاح داخل يمين المنطقة ليمررها بكعب القدم أمام ارنولد لكن الحكم يشير بوجود تسلل على صلاح 

2019-11-10T16:48:27Z

17’ تمريرات فى منتصف الميدان من لاعبي الريدز 

2019-11-10T16:46:45Z

16’ عرضية من بيرناردو سيلفا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-11-10T16:45:05Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول حيث استطاع الريدز فى التقدم بهدفين دون رد على مانشستر سيتي 

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول

2019-11-10T16:43:49Z

وصف الهدف

13’ الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسري عن طريق أندرو روبيرتسون الذي أرسلها عرضية رائعة على القائم البعيد تلقاها محمد صلاح برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح 

2019-11-10T16:43:17Z

12’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،،، الهدف الثاني لليفربول عن طريق محمد صلاااااح

2019-11-10T16:42:04Z

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية أكثر من رائعة من كيفين دي بروين مرت من الجميع بغرابة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-11-10T16:41:37Z

9’ خطأ من على حدود المنطقة لصالح مانشستر سيتي بعد تدخل ساديو ماني على بيرناردو سيلفا 

2019-11-10T16:40:29Z

9’ تحضير من الخط الخلفي من لاعبي ليفربول وضغط من لاعبي السيتي على حامل الكرة 

فرصة هدف التعادل للسيتي،،، ياربااااه

2019-11-10T16:39:32Z

8’ خطأ للسيتي من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من دي بروين يرتقي لها رحيم ستيرلينج ويسددها برأسية رائعة مرت على حافة القائم الأعلي بقليل 

فابينيو يسجل هدف التقدم لليفربول

2019-11-10T16:37:52Z

وصف الهدف

7’ الهدف جاء بعد انطلاقة من ساديو ماني من الجهة اليسري ومن ثم توغل بها لداخل المنطقة ومررها إلى روبيرتوفيرمينو لكن ابعدها جون ستونز على حدود المنطقة ليتلقاها فابينيو ويسددها تسديدة صاروخية لاتصد ولاترد تسكن شباك الحارس كلاوديو برافو بنجاح 

2019-11-10T16:36:42Z

6’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف رائع للريدز عن طريق فابينيو 

2019-11-10T16:36:08Z

5’ انطلاقة وتوغل رائع من بيرناردو سيلفا ومن ثم يمررها فى إتجاه رحيم لكنها تصطدم فى يد ارنولد والحكم يشير بأستمرار اللعب 

2019-11-10T16:35:18Z

4’ تنفيذ الركنية بعرضية من دي بروين حاول تسديدها جون ستونز لكن ابعدها الدفاع من أمامه

2019-11-10T16:34:48Z

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كيفين دي بروين على القائم القريب لكن ابعدها فينالدوم إلى ركنية 

2019-11-10T16:34:07Z

3’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح مانشستر سيتي بعد محاولة المرور من بيرناردو سيلفا لكن تدخل معه بقوة أندرو روبيرتسون 

2019-11-10T16:33:23Z

3’ محاولة التوغل من رحيم ستيرلينج من يسار المنطقة لكن تدخل معه ارنولد واكتسب خطأ لصالح الريدز

2019-11-10T16:32:04Z

2’ بداية قوية من لاعبي السيتي وركنية أولي فى المباراة من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من كيفين دي بروين لكن ابعدها الدفاع سريعًا وتنتهي برمية تماس للريدز 

حافلة الفريق وسط أجواء جماهيرية رائعة فى أنفيلد

2019-11-10T15:52:48Z

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي

2019-11-10T15:48:59Z

يبدأ المدرب حوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

كلاوديو برافو / كايل وولكر / جون ستونز / فيرناندينيو / أنجلينو / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج 

البدلاء / فيليب فودين / ديفيد سيلفا / سكوت كارسون / جواو كانسيلو / رياض محرز / نيكولاس أوتاميندي / جابرييل جيسوس

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-11-10T15:45:42Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني 

البدلاء / نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / أدريان / أليكس تشامبيرلين / ديفوك أوريجي 

2019-11-10T00:50:55Z

هذا الفوز الهام يأتي بالتزامن مع الانتصار المثير الذي حققه المنافس الأهم للسيتي، ليفربول، على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة، ليُحافظ بذلك على فارق الست نقاط، ويبدو أنه لن يستطيع إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتقليص الفارق سوى كتيبة بيب جوارديولا.

2019-11-10T00:50:47Z

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا للغاية على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

2019-11-10T00:50:09Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستعد ملعب الأنفيلد لأن يستقبل مانشستر سيتي، عندما يُقابل الريدز في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي