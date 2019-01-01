ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

دفاع ليفربول 👇
دفاع ليفربول بعوان 👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019
ممنوع المرور 🚫⛔️⚠️ pic.twitter.com/YIDGSLNYXU
الملك 👑🔴
الملك 👑🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019
🇪🇬 صلاح ساهم حتى الآن في 52 هدفًا في 44 مباراة لعبها على أنفيلد في الدوري الإنجليزي
سجّل 38 هدفًا 💥
صنع 14 هدفًا آخرين 👟
مستوى آخر 🔥 pic.twitter.com/n6Cz5JHuYX
يارباااااااه،
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول
وصف الهدف13’ الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسري عن طريق أندرو روبيرتسون الذي أرسلها عرضية رائعة على القائم البعيد تلقاها محمد صلاح برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح
MOOOOOOOO SAALLLAAAAHHHHHHHHHH!!!!!! pic.twitter.com/GZSUhkVmMV— Liverpool FC (@LFC) November 10, 2019
فرصة هدف التعادل للسيتي،،، ياربااااه
فابينيو يسجل هدف التقدم لليفربول
وصف الهدف7’ الهدف جاء بعد انطلاقة من ساديو ماني من الجهة اليسري ومن ثم توغل بها لداخل المنطقة ومررها إلى روبيرتوفيرمينو لكن ابعدها جون ستونز على حدود المنطقة ليتلقاها فابينيو ويسددها تسديدة صاروخية لاتصد ولاترد تسكن شباك الحارس كلاوديو برافو بنجاح
WHAT A HIT!!!!!! STUNNING GOAL!!! pic.twitter.com/eqYKG72i7H— Liverpool FC (@LFC) November 10, 2019
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
KICK-OFF | Straight into them, City!— Manchester City (@ManCity) November 10, 2019
🔴 0-0 🔵 #LIVMCI #ManCity pic.twitter.com/4BtXJJ1TGo
حافلة الفريق وسط أجواء جماهيرية رائعة فى أنفيلد
📍 ليفربول الآن— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019
🚍🔴حافلة الفريق في طريقها لـ أنفيلد 🔥 pic.twitter.com/9NOLsV3E9e
التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي
يبدأ المدرب حوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
كلاوديو برافو / كايل وولكر / جون ستونز / فيرناندينيو / أنجلينو / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
How we’re lining-up at Anfield 💪— Manchester City (@ManCity) November 10, 2019
Bravo, Walker, Stones, Fernandinho (C), Angelino, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Carson, Jesus, Silva, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden
⚽️ @haysworldwide
🔵 #LIVMCI #ManCity pic.twitter.com/mucErmvPIw
البدلاء / فيليب فودين / ديفيد سيلفا / سكوت كارسون / جواو كانسيلو / رياض محرز / نيكولاس أوتاميندي / جابرييل جيسوس
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني
📋 Today's team to face @ManCity...#LIVMCI https://t.co/6EeunhMAnl— Liverpool FC (@LFC) November 10, 2019
البدلاء / نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / أدريان / أليكس تشامبيرلين / ديفوك أوريجي
هذا الفوز الهام يأتي بالتزامن مع الانتصار المثير الذي حققه المنافس الأهم للسيتي، ليفربول، على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة، ليُحافظ بذلك على فارق الست نقاط، ويبدو أنه لن يستطيع إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتقليص الفارق سوى كتيبة بيب جوارديولا.
حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا للغاية على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.