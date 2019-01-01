2019-01-19T15:17:13Z
23’استئناف المباراة الآن
2019-01-19T15:16:56Z
22’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-19T15:16:41Z
21’سقوط اللاعب ساديو مانيه بداعي الإصابة
2019-01-19T15:15:46Z
20’ساديو ماني مرر كرة بينية في اتجاه محمد صلاح المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-19T15:15:10Z
19’خطأ لصالح ويلفريد زاها بعد تدخل من ساديو ماني في منتصف الميدان
2019-01-19T15:14:23Z
18’نابي كيتا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس
2019-01-19T15:13:14Z
17’تراجع تام من لاعبي كريستال بااس في منتصف ملعبهم ودفاعات قوية تمنع الريدز من الوصول لمرمى جوليان
2019-01-19T15:12:43Z
16’روبيرتو فيرمينو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-19T15:12:26Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-19T15:10:07Z
13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الريدز في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات
2019-01-19T15:09:11Z
12’فابينية سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت خارج المنطقة
2019-01-19T15:08:48Z
11’ضغط متواصل منذ انطلاقة المباراة من لاعبي الريدز بحثًا عن هدف التقدم بالنتيجة
2019-01-19T15:08:17Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-19T15:07:16Z
9’جيمس ميلنر أرسل بينية في اتجاه جويل ماتيب المنطلق داخل المنطقة ثم سدد كرة من لمسة واحدة تصدى لها الحارس جوليان وأبعدت إلى ركنية
2019-01-19T15:06:44Z
8’روبيرتسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية
2019-01-19T15:04:26Z
7’جيمس ميلنر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-19T15:03:12Z
6’روبيرتسون أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جوليان سيبروني
2019-01-19T15:02:51Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-19T15:01:52Z
4’فيرجيل فان دايك أرسل بينية في اتجاه محمد صلاح المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وأقرب إلى الحارس
2019-01-19T15:00:59Z
3’الكرة بحوزة لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات كريستال
2019-01-19T15:00:27Z
2’ليفربول بالزي الأحمر على اليمين وكريستال بالاس بالزي على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-19T15:00:04Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-01-19T14:29:51Z
المباراة تقام على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز، والصافرة للحكم الإنجليزي جوناثان موس
إليكم تشكيل كريستال بالاس لمباراة اليوم
2019-01-19T14:27:49Z
يبدأ المدرب روي هودسون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
جوليان سيبروني / جيمس تومكنيز / مامادو ساكو / باتريك فان / شيخو كوياتي / لوكا ميليفوجيفيتش / جيمس مكارثر / اندروس تاونسيند / جوردان أيو / ويلفريد زاها
📋 Here's the #CPFC 🦅 line-up for today's game against @LFC!#LIVCRY pic.twitter.com/m9ZyMhZjfq— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 19, 2019
إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
2019-01-19T14:26:09Z
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / جيمس ميلنر / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح
➡️ Milner, Matip & Keita— Liverpool FC (@LFC) January 19, 2019
⬅️ Trent, Gini & Shaqiri
🔴 Three changes for the Reds. Our line-up to face @CPFC...
2019-01-19T14:24:36Z
أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقائ يجمع بين ليفربول وكريستال بااس على ملعب الأنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.