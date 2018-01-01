2018-12-18T20:09:12Z
25’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه اجويرو الذي حاول إستلام الكرة لكنه فشل لتتحول الكرة إلى رمية تماس
2018-12-18T20:08:22Z
24’ تمريرة من هاري ماجواير فى إتجاه إيهيناتشو لكنه فشل فى إستلام الكرة
2018-12-18T20:07:59Z
23’ محاولات من ليسترسيتي للبحث عن هدف التعادل
2018-12-18T20:07:15Z
22’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق ليستر سيتي بعد تدخل قوي من اوتاميندي
2018-12-18T20:06:34Z
21’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديماراي جراي مرت بجوار القائ الايسر
2018-12-18T20:05:45Z
20’ تمريرة طولية فى إتجاه كيليتشي إيهيناتشو الذي فشل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح
2018-12-18T20:04:22Z
19’ تنفيذ الخطا من رياض محرز بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة
2018-12-18T20:03:45Z
18’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على كيفين دي بروين
2018-12-18T20:02:39Z
17’ تمريرة من دي بروين فى إتجاه براهيم دياز داخل يسار المنطقة ومن ثم يسددها تصطدم فى الدفاع وتصل إلى رياض محرز الذي سدد كرة يسارية لكنها مرت اعلى المرمي
2018-12-18T20:02:11Z
16’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول
2018-12-18T20:00:41Z
15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لمانشستر سيتي بهدف مقابل لاشئ
جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق مانشسترسيتي
2018-12-18T19:59:05Z
كيفين دي بروين
14’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى دي بروين داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية على يمين الحارس داني وارد
14. GOOOOOOAAAAAAAL! @DeBruyneKev!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/bsn3VIL1zS
2018-12-18T19:58:35Z
13’ تمريرة طولية من دي بروين على الجهة اليمنى تلقاها رياض محرز برأسية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
2018-12-18T19:57:11Z
12’ تمريرة طولية فى إتجاه براهيم دياز على يسار المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس
2018-12-18T19:56:37Z
11’ محاولة من رياض محرز لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس
2018-12-18T19:55:39Z
10’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه براهيم دياز الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح
2018-12-18T19:53:49Z
8’ تمريرة ثنائية بين إبراهيم ديار مع فيليب فودين لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى براهيم دياز
2018-12-18T19:53:27Z
7’ تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشسترسيتي فى منتصف الميدان
2018-12-18T19:53:07Z
6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على قدم فيليب فودين
2018-12-18T19:52:49Z
5’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء
2018-12-18T19:52:03Z
ركنية لفريق ليستر سيتي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 4’
2018-12-18T19:49:15Z
3’ خطا فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من دي بروين على فيسينتي إيبور
2018-12-18T19:48:10Z
2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين
2018-12-18T19:46:21Z
1’
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
KICK OFF | It's time to defend our Carabao crown! 🏆— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-0 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/NnxLiZClF4
طالع تشكيل ليستر سيتي
2018-12-18T19:46:18Z
Tonight’s #lcfc starting XI! 👊— Leicester City (@LCFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
The #LeiMci Match Centre 👉 https://t.co/fVSrBLvfAY pic.twitter.com/QThAMZr72T
طالع تشكيل مانشستر سيتي
2018-12-18T19:45:49Z
It's that time!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
Your @HaysWorldwide quarter-final Carabao Cup team...
CITY XI | Muric, Walker, Stones, Aguero (C), De Bruyne, Mahrez, Otamendi, Zinchenko, Foden, Garcia, Diaz
SUBS | Ederson, Sterling, Gundogan, Delph, Jesus, Sandler, Nmecha#lcfcvcity pic.twitter.com/8K2HCTqCx6
2018-12-18T00:39:15Z
يدخل السيتيزينز هذا اللقاء وهم قادمون من فوز كبير على حساب إيفرتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما عيش ليستر سيتي موسمًا سيئًا حتى الآن في البريميرليج، فبعد 17 مباراة استطاع الفريق أن يحصد 22 نقطة فقط وضع نفسه في المركز الثاني عشر متفوقًا على برايتون بفارق نقطة واحدة
2018-12-18T00:37:52Z
أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.....حيث يستضيف استاد كينج باور مباراة قوية تجمع بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
Next up 🔜 the cup! 🏆 #lcfcvcity pic.twitter.com/J3SDNRAxWS— Manchester City (@ManCity) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨