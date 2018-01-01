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ليسترسيتي × مانشسترسيتي | مباشر لحظة بلحظة

ي ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

محدث
التعليقات()
Getty

2018-12-18T20:09:12Z

25’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه اجويرو الذي حاول إستلام الكرة لكنه فشل لتتحول الكرة إلى رمية تماس

2018-12-18T20:08:22Z

24’ تمريرة من هاري ماجواير فى إتجاه إيهيناتشو لكنه فشل فى إستلام الكرة

2018-12-18T20:07:59Z

23’ محاولات من ليسترسيتي للبحث عن هدف التعادل

2018-12-18T20:07:15Z

22’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق ليستر سيتي بعد تدخل قوي من اوتاميندي

2018-12-18T20:06:34Z

21’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديماراي جراي مرت بجوار القائ الايسر

2018-12-18T20:05:45Z

20’ تمريرة طولية فى إتجاه كيليتشي إيهيناتشو الذي فشل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-18T20:04:22Z

19’ تنفيذ الخطا من رياض محرز بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة

2018-12-18T20:03:45Z

18’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على كيفين دي بروين

2018-12-18T20:02:39Z

17’ تمريرة من دي بروين فى إتجاه براهيم دياز داخل يسار المنطقة ومن ثم يسددها تصطدم فى الدفاع وتصل إلى رياض محرز الذي سدد كرة يسارية لكنها مرت اعلى المرمي

2018-12-18T20:02:11Z

16’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء

ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول

2018-12-18T20:00:41Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لمانشستر سيتي بهدف مقابل لاشئ

جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق مانشسترسيتي

2018-12-18T19:59:05Z

كيفين دي بروين

14’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى دي بروين داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية على يمين الحارس داني وارد

2018-12-18T19:58:35Z

13’ تمريرة طولية من دي بروين على الجهة اليمنى تلقاها رياض محرز برأسية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2018-12-18T19:57:11Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه براهيم دياز على يسار المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-18T19:56:37Z

11’ محاولة من رياض محرز لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2018-12-18T19:55:39Z

10’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه براهيم دياز الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-18T19:53:49Z

8’ تمريرة ثنائية بين إبراهيم ديار مع فيليب فودين لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى براهيم دياز

2018-12-18T19:53:27Z

7’ تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشسترسيتي فى منتصف الميدان

2018-12-18T19:53:07Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على قدم فيليب فودين

2018-12-18T19:52:49Z

5’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء

2018-12-18T19:52:03Z

ركنية لفريق ليستر سيتي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 4’

2018-12-18T19:49:15Z

3’ خطا فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من دي بروين على فيسينتي إيبور

2018-12-18T19:48:10Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين

طالع تشكيل مانشستر سيتي

2018-12-18T19:45:49Z

2018-12-18T00:39:15Z

يدخل السيتيزينز هذا اللقاء وهم قادمون من فوز كبير على حساب إيفرتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما عيش ليستر سيتي موسمًا سيئًا حتى الآن في البريميرليج، فبعد 17 مباراة استطاع الفريق أن يحصد 22 نقطة فقط وضع نفسه في المركز الثاني عشر متفوقًا على برايتون بفارق نقطة واحدة

2018-12-18T00:37:52Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.....حيث يستضيف استاد كينج باور مباراة قوية تجمع بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

 