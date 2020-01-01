لحظة بلحظة | بايرن ميونخ وليون ومباريات الدوري السعودي والمصري

بث مباشر: الفتح والاتفاق
2020-08-19T15:52:53Z
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفتح_الاتفاق (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/b0zyqzgpbT— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
بث مباشر: الحزم وأبها
2020-08-19T15:52:17Z
🔗 — بث مباشر لمباراة #ابها_الحزم (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 4️⃣ https://t.co/BYrVx5GpDO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
بث مباشر: الفيصلي والاتحاد
2020-08-19T15:51:09Z
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🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاتحاد(الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/0LYUmCNnZX— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020