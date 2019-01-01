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كرواتيا × تونس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مباراة تونس ضد كرواتيا الودية التحضيرية لنسور قرطاج لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-06-11T20:35:54Z

90+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-06-11T20:31:56Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

تبديل فى صفوف تونس

2019-06-11T20:31:21Z

86’ دخول علي معلول وخروج إالياس صغيري

تبديل فى صفوف منتخب تونس

2019-06-11T20:30:45Z

85’ دخول طه ياسين الخنيسي وخروج وهبي الخزري

2019-06-11T20:21:34Z

80’ عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة والتقدم للمنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب كرواتيا 

تبديل فى صفوف منتخب تونس

2019-06-11T20:17:37Z

78’ دخول فرجاني ساسي وخروج غيلان الشعلالي

2019-06-11T20:17:01Z

76’ ركنية للمنتخب الكرواتي تنفذ بعرضية من بروزوفيتش للداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-06-11T20:16:33Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للمنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف 

2019-06-11T20:15:59Z

73’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي منتخب كرواتيا فى منتصف الميدان 

تبديل في صفوف منتخب كرواتيا

2019-06-11T20:14:55Z

71’ دخول لوكا مودريتش وخروج فيليب بنكوفيتش 

نعيم السليتي يسجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي

2019-06-11T20:13:37Z

وصف الهدف

70’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من نعيم السليتي بتسديدة قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح

2019-06-11T20:12:39Z

69’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني للمنتخب التونسي عن طريق نعيم السيليتي 

أوووووووووه،،،، ركلة جزاء للمنتخب التونسي

2019-06-11T20:10:03Z

68’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب التونسي بعد تسديدة من نعيم السليتي تصطدم فى يد احد مدافعي المنتخب الكرواتي 

2019-06-11T20:09:39Z

67’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي تونس 

2019-06-11T20:09:07Z

66’ توقف اللقاء لسقوط نعيم السليتي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-06-11T20:07:58Z

65’ سيطرة من لاعبي منتخب كرواتيا على الكرة فى منتصف الميدان 

تبديل في صفوف منتخب تونس

2019-06-11T20:07:15Z

63’ دخول محمد دراجير وخروج أنيس البدري 

تبديل في صفوف منتخب تونس

2019-06-11T20:06:27Z

62’ دخول نعيم السليتي وخروج يوسف المساكني 

2019-06-11T20:00:46Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2019-06-11T19:59:45Z

59’ تمريرة خطيرة تضع يوسف المساكني منفردا بالمرمي ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة إلى رمية تماس

2019-06-11T19:57:04Z

57’ عرضية من إيفان بيريسيتش من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس معز حسن بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف كرواتيا

2019-06-11T19:56:34Z

57’ دخول إيفان بيريسيتش وخروج ماتيو كوفاسيتش  

التبديل الاول فى صفوف منتخب كرواتيا

2019-06-11T19:55:49Z

56’ دخول مارسيلو بروزوفيتش وخروج ميلان بادلي 

2019-06-11T19:54:55Z

55’ تمريرة من ديلان برون فى إتجاه يوسف المساكني لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-06-11T19:53:54Z

54’ تسديدة قوية من  ماريو باساليتش من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-06-11T19:53:09Z

53’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب تونس فى منتصف الميدان 

2019-06-11T19:52:13Z

51’ ضغط من لاعبي منتخب كرواتيا على دفاعات المنتخب التونسي

برونو بيتكوفيتش يسجل هدف التعادل

2019-06-11T19:50:59Z

وصف الهدف

48’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل المنطقة إلى برونو بيتكوفيتش الذي استلم الكرة وراوغ الدغاع وسددها تسديدة رائعة على يمين الحارس معز حسن 

2019-06-11T19:49:55Z

47’ جووووووووووووووووول التعادل للمنتخب الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش

2019-06-11T19:49:21Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-06-11T19:30:58Z

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

أووووووووه،،، هجمة خطيررررررة للمنتخب التونسي

2019-06-11T19:30:15Z

44’ تمريرة رائعة من يوسف المساكني تضع أسامة الحدادي فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة 

أووووووووووه،،،، ماذا أهدرت ياالخزري؟

2019-06-11T19:27:42Z

43’ إنطلاقة رائعة من وجدي كشريدة الذي مررها إلى يوسف المساكني على حدود المنطقة ليمررها لداخل يسار المنطقة إلى وهبي الخزري الذي سددها بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-06-11T19:26:10Z

41’ خطأ لصالح منتخب تونس فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على ألياس صغيري

2019-06-11T19:25:23Z

40’ تمريرة من وهبي الخزري فى إتجاه يوسف المساكني على يسار المنطقة لكن استخلصها الدفاع من امامه 

2019-06-11T19:23:51Z

39’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الكرواتي فى منتصف الميدان لمحاولة إيجاد حلول للوصول لمرمي الحارس معز حسن 

2019-06-11T19:22:00Z

37’ إنطلاقة من باساليتش من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه برونو بيتكوفيتش لكن ابعدها ياسين مرياح من امام إلى رمية تماس

2019-06-11T19:21:42Z

36’ تمريرة طولية رائعة تضع وهبي الخزري منفردا بالمرمي من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسلها في إتجاه يوسف المساكني لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-06-11T19:19:40Z

35’ إنطلاقة خطيرة من وجدي كشريدة ليصل بها لداخل المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل رائع من ديان لوفرين وابعدها فى اللحظات الاخيرة 

2019-06-11T19:18:28Z

33’ تمريرة فى إتجاه وجدي كشريدة على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-06-11T19:17:43Z

32’ ركنية لكرواتيا تنفذ بعرضية من كوفاسيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-06-11T19:16:23Z

31’ ركنية لمنتخب كرواتيا تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ديان لورين برأسية لكنها غير متقنة تمر اعلى المرمي 

2019-06-11T19:15:22Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم أصبح للمنتخب التونسي بهدف دون رد

2019-06-11T19:14:09Z

29’ محاولات كرواتية مستمرة لإدراك التعادل لكنهم يفشلون فى الوصول لمرمي الحارس معز حسن 

2019-06-11T19:13:07Z

28’ إنطلاقة من وهبي الخزري من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-06-11T19:12:09Z

27’ ضغط فى هذه اللحظات من المنتخب الكرواتي على دفاعات المنتخب التونسي لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-06-11T19:10:40Z

26’ خطأ لصالح منتخب تونس بعد تدخل قوي من جوزيب بريكالو على أليس صغيري فى منتصف الميدان 

2019-06-11T19:09:15Z

25’ تمريرة طولية فى إتجاه كراماريتش على الجهة اليسري لكن ابعدها ديلان برون إلى رمية تماس

2019-06-11T19:08:17Z

24’ خطأ للمنتخب التونسي من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من وهبي الخزري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-06-11T19:07:12Z

23’ محاولات من لاعبي كرواتيا للبحث عن هدف التعادل لكن تمركز جيد من مدافعي المنتخب التونسي 

2019-06-11T19:05:33Z

22’ خطأ لمنتخب كرواتيا بعد تدخل قوي من ديلان برون على برونو بيتكوفيتش من خارج المنطقة تنفذ بتسديدة قوية من برونو بيتكوفيتش لكنها تصطدم فى الحائط وتتحول إلى ركنية 

2019-06-11T19:04:47Z

21’ هدوء تام في أحداث المباراة وسيطرة من لاعبي المنتخب الكرواتي فى منتصف الميدان

2019-06-11T19:03:27Z

19’ تمريرة طولية من رامي البدوي فى إتجاه وهبي الخزري على الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع بنجاح

أنيس البدري يفتتح التسجيل فى مرمي كرواتيا

2019-06-11T19:01:09Z

وصف الهدف

17’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق وهبي الخزري الذي مررها على حدود المنطقة إلى يوسف المساكني الذي مررها لداخل المنطقة إلى انيس البدري الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-06-11T19:00:35Z

16’ جووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للمنتخب التونسي عن طريق أنيس البدري 

2019-06-11T18:59:31Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-06-11T18:59:07Z

14’ تمريرة طولية فى إتجاه وهبي الخزري على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-06-11T18:57:23Z

13’ هجمة مرتدة للمنتخب التونسي وتمريرة ثنائية بين وجدي كشريدة ويوسف المساكني الذي مررها إلى أنيس البدري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-06-11T18:56:18Z

11’ خطأ لصالح كرواتيا بعد تدخل فوي من غيلان الشعلالي على بنكوفيتش فى منتصف الميدان 

2019-06-11T18:55:21Z

10’ تمريرات كرواتية مستمرة فى العشر دقائق الأولي من المباراة لكنها لاتشكل خطورة على المرمي 

2019-06-11T18:54:02Z

9’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بدون خطورة على المرمي 

2019-06-11T18:52:59Z

7’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-06-11T18:51:04Z

6’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق وجدي كشريدة تلقاها يوسف المساكني برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-06-11T18:50:12Z

5’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ميلان بادلي لكنها تمر بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-06-11T18:49:16Z

4’ إنطلاقة من ملينجاك من الجهة اليسري ثم يمررها إلى برونو بيتكوفيتش الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع وإستخلصها بنجاح 

2019-06-11T18:48:34Z

3’ بداية هادئة من لاعبي الفريقين وإنجصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-06-11T18:47:23Z

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الكرواتي فى منتصف الميدان 

2019-06-11T18:41:25Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-06-10T17:35:05Z

خاض المنتخب الكرواتي حتى الآن مبارتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، واستطاع الفريق أن يجمع ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة كانت أمام أذربيجان بهدفين مقابل هدف، وخسر المواجهة الثانية بنفس النتيجة على يد فريق هنغاريا، و يحتل الفريق المركز الثالث في مجموعة ضمت كلًا من سلوفاكيا، ويلز، هنجاريا، أذربيجان.

2019-06-10T17:34:46Z

يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

2019-06-10T17:34:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....يفتح استاد أنديلكو هيريافيتس أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين كرواتيا وتونس، وذلك في مباراة ودية في إطار إستعداد المنتخب التونسي لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.