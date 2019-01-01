تبديل فى صفوف تونس
تبديل فى صفوف منتخب تونس
تبديل فى صفوف منتخب تونس
تبديل في صفوف منتخب كرواتيا
نعيم السليتي يسجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي
وصف الهدف70’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من نعيم السليتي بتسديدة قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح
أوووووووووه،،،، ركلة جزاء للمنتخب التونسي
تبديل في صفوف منتخب تونس
تبديل في صفوف منتخب تونس
التبديل الثاني فى صفوف كرواتيا
التبديل الاول فى صفوف منتخب كرواتيا
برونو بيتكوفيتش يسجل هدف التعادل
وصف الهدف48’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل المنطقة إلى برونو بيتكوفيتش الذي استلم الكرة وراوغ الدغاع وسددها تسديدة رائعة على يمين الحارس معز حسن
47’ جووووووووووووووووول التعادل للمنتخب الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش
أووووووووه،،، هجمة خطيررررررة للمنتخب التونسي
أووووووووووه،،،، ماذا أهدرت ياالخزري؟
أنيس البدري يفتتح التسجيل فى مرمي كرواتيا
وصف الهدف17’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق وهبي الخزري الذي مررها على حدود المنطقة إلى يوسف المساكني الذي مررها لداخل المنطقة إلى انيس البدري الذي سددها فى المرمي بنجاح
خاض المنتخب الكرواتي حتى الآن مبارتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، واستطاع الفريق أن يجمع ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة كانت أمام أذربيجان بهدفين مقابل هدف، وخسر المواجهة الثانية بنفس النتيجة على يد فريق هنغاريا، و يحتل الفريق المركز الثالث في مجموعة ضمت كلًا من سلوفاكيا، ويلز، هنجاريا، أذربيجان.
يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.