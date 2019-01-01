تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

انضم ليفربول إلى سباق ضم المدافع أوبامينكو لاعب لايبزيج الألماني والذي يجذب انتباه العديد من أكبر الأندية الأوروبية بسبب موهبته الكبيرة.

وبحسب صحيفة آس فأن الريدز من بين عدة أندية مهتمة باللاعب وهي برشلونة، مانشستر يونايتد وريال مدريد بسبب حاجة هذا الرباعي إلى ضم مدافع جديد.

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