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ميركاتو يناير | الشائعات والصفقات الرسمية لليوم الأخير بالانتقالات

تعرف على أحداث اليوم الأخير بالميركاتو لحظة بلحظة

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Getty/Goal

مالاتيا سبور يضم المشاغب

2019-01-31T18:15:21Z

أنضم أبوبكر كامارا لصفوف ياني مالاتيا سبور التركي قادماً من صفوف فولهام الإنجليزي.. اللاعب افتعل العديد من المشاكل ليرحل عن صفوف فريقه، خاصة مع زميله الصربي ميتروفيتش

ميجيل لايون يعود للمكسيك

2019-01-31T18:14:33Z

عاد متوسط الميدان المكسيكي ميجيل لايون لصفوف مونتييري المكسيكي من صفوف فياريال الإسباني.

فنربخشة يواصل سعيه لضم مدافع ميلان

2019-01-31T18:10:24Z

قدم فنربخشة التركي عرضًا جديدًا من أجل ضم مدافع ميلان الإيطالي، الكولومبي كريستيان زاباتا بعقد يمتد لـ3 مواسم.

ليو بابتيستاو ينتقل للصين

2019-01-31T17:59:52Z

أنضم البرازيلي ليو بابتيستاو من صفوف إسبانيول إلى وهان زال الصيني مقابل 6 مليون يورو

كالياري يضم لوكا بيلجريني

2019-01-31T17:45:50Z

دعم نادي كالياري الإيطالي، دفاعه بعد رحيل ديكس، بضم الإيطالي الشاب لوكا بيلجريني من صفوف روما الإيطالي حتى نهاية الموسم.

أوجسبورج يضم أكسفورد

2019-01-31T17:43:59Z

أعلن نادي أوجسبورج الألماني، ضم لاعب وست هام الإنجليزي، رييس أكسفورد معارًا حتى نهاية الموسم

نيوهان بيريز يعود لأتلتيكو مدريد

2019-01-31T17:42:20Z

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عودة مدافعه الأرجنتيني الشاب، نيوهان بيريز، بعد خوضه مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس أمريكا الجنوبية للشباب المقامة حالياً في تشيلي.

فالنسيا يدعم دفاعه

2019-01-31T17:28:41Z

دعم فالنسيا الإسباني دفاعه بضم الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا من صفوف سيلتا فيجو 

رياض بودبوز لسيلتا فيجو

2019-01-31T17:01:44Z

أنضم الجزائري رياض بودبوز إلى صفوف سيلتا فيجو قادمًا من ريال بيتيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

لاتسيو يدعم متوسط ميدانه

2019-01-31T17:00:04Z

ضم نادي لاتسيو الإيطالي، متوسط الميدان رومولو من صفوف جنوى حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 2 مليون يورو. 

وكيل سيموني فيردي ينفي رحيله لميلان

2019-01-31T15:57:41Z

نفى وكيل المهاجم الإيطالي سيموني فيردي، وجود أي مفاوضات سابقة مع ميلان من أجل انتقال اللاعب للروسونيري في الميركاتو مؤكدًا بقاءه في نابولي.

 

ثنائي هجومي في هجوم جلطة سراي

2019-01-31T15:16:51Z

أعلن نادي جلطة سراي ضم هداف الدوري التركي مباي ديانيه من صفوف قاسم باشا، مقابل 10 مليون يورو، بالإضافة إلى ضم اليوناني كوستاس ميتروجلو من صفوف مارسيليا الذي تخطى الفحص الطبي.
 

كيفين نوكودو إلى موناكو

2019-01-31T15:15:29Z

من صفوف توتنهام الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

نيوكاسل يكسر رقمه القياسي بضم ألميرون

2019-01-31T15:11:53Z

أنضم صانع الألعاب الباراجويائي ميجيل ألميرون لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 21 مليون جنية أسترليني، من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي، حتى 2024.

مانشستر يعلن تمديد عقد مارسيال

2019-01-31T13:23:42Z

مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد مهاجمه أنتوني مارسيال حتى 2024.

نيوكاسل يضم باريكا

2019-01-31T13:06:08Z

نيوكاسل يعلن رسمياً التعاقد مع الظهير أنتونيو باريكا من نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

شانجهاي يعرض 70 مليون يورو للحصول على بيبي

2019-01-31T12:50:16Z

شانجهاي الصيني يغري ليل بسبعين مليون يورو لبيع نجمه نيكولاس بيبي في انتقالات يناير بحسب "تيلي فوت".

ميلان ينافس أرسنال أيضاً على نكونكو

2019-01-31T12:48:24Z

بعد رفض نيس عرضه لآلان سان ماكسيم، ميلان يحول أنظاره نحو كريستوفر نكونكو، لاعب باريس سان جيرمان وهدف أرسنال، بحسب التقارير في إيطاليا.

باتشواي بين بيتيس ووست هام

2019-01-31T12:45:03Z

ميتشي باتشواي، مهاجم بلجيكا، يتلقى عرضين للانضمام لريال بيتيس ووست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

بيتيس يعمل على صفقة لو سيلسو

2019-01-31T12:44:17Z

ريال بيتيس يحاول تحويل إعارة جيوفاني لو سيلسو من باريس سان جيرمان إلى شراء نهائي بحسب "ليكيب".

أخبار انتقالات ليفربول | فرصة ضم تونالي ضئيلة، واهتمام بالتعاقد مع أوبامينكو!

2019-01-31T12:40:26Z

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

انضم ليفربول إلى سباق ضم المدافع أوبامينكو لاعب لايبزيج الألماني والذي يجذب انتباه العديد من أكبر الأندية الأوروبية بسبب موهبته الكبيرة.

وبحسب صحيفة آس فأن الريدز من بين عدة أندية مهتمة باللاعب وهي برشلونة، مانشستر يونايتد وريال مدريد بسبب حاجة هذا الرباعي إلى ضم مدافع جديد.

المزيد من أخبار انتقالات ليفربول

كاجاوا يقترب من مغادرة بروسيا دورتموند

2019-01-31T12:37:27Z

أكد المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، مايكل زورك، مغادرة كاجاوا معسكر تدريبات الفريق تمهيدًا لرحيله.

ومن المتوقع انضمام اللاعب إلى صفوف بشكتاش التركي

2019-01-31T12:28:57Z

أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي رحيل موهبته أنتي بالافيرسا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال النادي الكرواتي في بيان رسمي إن بالافيرسا انضم إلى مانشستر سيتي على أن يستمر في فريق سبيلت حتى صيف 2020.

كما يوجد بند في عقد اللاعب يسمح للسيتزنز الحصول على خدماته في يناير 2020 وعدم الانتظار حتى الصيف.

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Goran Stanzl/PIXSELL

شاندونج لونينج الصيني يفضل فيلايني على هامشيك

2019-01-31T12:21:57Z

تقارير إيطالية تشير أن شاندونج الصيني رفض طلبات نابولي بالحصول على 35 مليون يورو لبيع قائده ماريك هامشيك، وفضل الحصول على مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد.

إيفرتون يرفض عرض باريس سان جيرمان من أجل جوايي

2019-01-31T12:19:03Z

"سكاي" تكشف أن  إدريسا جوايي، متوسط ميدان إيفرتون، باق بعد رفض ناديه عرضاً بقيمة 21 مليون جنيه استرليني لرحيله إلى بي إس جي.

سواريز إلى أرسنال رسمياً

2019-01-31T12:10:30Z

دينيس سواريز ينضم إلى أرسنال رسمياً على سبيل الإعارة بعدما جدد تعاقده مع برشلونة حتى 2021.

سواريز يودع برشلونة

2019-01-31T11:05:20Z

دينيس سواريز يودع زملائه في برشلونة عبر تويتر، بانتظار انتقاله رسمياً إلى أرسنال.

لايبزج يضم موهبة أرسنال

2019-01-31T10:30:44Z

لايبزج يجري الفحوصات الطبية للاعب أرسنال إيميل سميث رووي.

بارما قريب من هداف بنفيكا

2019-01-31T10:16:07Z

بارما يكثف اتصالاته لحسم صفقة فاكوندو فيريرا، مهاجم بنفيكا، بعد تراجع ساسولو في الأيام الأخيرة.

يوفنتوس يفكر في كاهيل

2019-01-31T10:15:18Z

بعد ألفيش وفيدا، "سبورت إيطاليا" تشير أن تم عرض جاري كاهيل، مدافع تشيلسي، على يوفنتوس لسد الغيابات في خط دفاعه.

اجتماع بين مسؤولي أتليتكو مدريد وأودينيزي

2019-01-31T10:13:16Z

سكاي تشير لاجتماع بين مسؤولين من أتليتكو مدريد وأودينيزي، وبحضور وكيل اللاعب رودريجو دي بول، والذي يقدره النادي الإيطالي في حدود 35 مليون يورو.

بيتر كراوش قريب من بيرنلي

2019-01-31T10:09:30Z

كرواش يخضع للفحوصات الطبية في بيرنلي تمهيداً للانتقال نهائياً لصفوفه.

مات ويلوك يرحل عن مانشستر يونايتد

2019-01-31T10:07:56Z

كراولي تاون يضم مات ويلوك، لاعب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.

وولفرهامبتون يضم جوني أوتو نهائياً

2019-01-31T10:06:25Z

وولفز يضم جوني أوتو نهائياً من أتليتكو مدريد مقابل 18 مليون يورو.

أرسنال يعود من أجل بيريشيتش؟

2019-01-31T09:58:53Z

بي بي سي تشير لعودة أرسنال من جديد للمحاولة لضم إيفان بيريشيتش من إنتر ويعرض إعارة مع أحقية شراء وبند بنص على دفع الفريق الإنجليزي تعويضاً مالياً للنيراتزوري في حال عدم الانتقال النهائي.

ميلان يحول أنظاره نحو سان ماكسيم

2019-01-31T09:54:57Z

بعد فشل صفقة يانيك كاراسكو، ميلان يحاول مع آلان سان ماكسيم، لاعب نيس.

فيلايني يغاد مانشستر

2019-01-31T09:50:53Z

مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد، ينشر صورة في مطار وسط حديثه عن انتقاله للدوري الصيني.

باريس يستمر في تدعيم خط وسطه ويحاول مع ويليان

2019-01-31T09:49:27Z

باريس يحسم صفقة لوشيانو أكوستا من دي سي يونايتد ويحاول ضم ويليان من تشيلسي. التفاصيل هنا

ريال مدريد يعرض 100 مليون لضم راشفورد

2019-01-31T09:31:50Z

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع ماركوس راشفورد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني وذلك لتدعيم خط الهجوم الفريق

أخبار انتقالات ريال مدريد | العثور على بديل كريم بنزيما، وديباي يحلم باللعب للملكي

2019-01-31T09:19:33Z

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

تعرف على آخر أخبار انتقالات ريال مدريد في يناير
(C) Getty Images

بوتشيتينو يستبعد التعاقد مع صفقة جديدة في يناير

2019-01-31T09:14:25Z

استبعد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، إمكانية إتمام أي صفقة خلال سوق انتقالات يناير مرجحًا احتمالية رحيل البعض

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Getty

يوفنتوس يتحرك لتعويض كيليني وبونوتشي

2019-01-31T08:57:09Z

التفاصيل من هنا

بايرن ميونخ يبحث عن رأس حربة

2019-01-31T08:48:06Z

بايرن ميونخ يريد معوض لساندرو فاجنر بعد انتقاله للصين، وتم طرح اسماء سيباستيان هالر، لاعب فرانكفورت، ألاساني بلايه من مونشنجلادباخ، أو كيفين أوجوستين، مهاجم لايبزج.

فشل صفقة كاجاوا إلى موناكو

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"بيلد" أوضحت أن الدولي الياباني لم يرحل إلى موناكو وهناك إمكانية لتوجهه نحو بشكتاش.

جلطة سراي يفاوض مهاجم مارسيليا

2019-01-31T08:40:52Z

جلطة سراي يكشف عن دخوله في مفاوضات مع مارسيليا لضم كونستانتين ميتروجلو.

رسمياً | جيوفينكو إلى الهلال

2019-01-31T08:39:59Z

سيباستيان جوفينكو، الدولي الإيطالي السابق، ينضم للهلال السعودي. التفاصيل.

كاراسكو يبتعد عن أرسنال وميلان

2019-01-31T08:39:06Z

وكيل يانيك كاراسكو، النجم البلجيكي، يؤكد بقائه مع داليان الصيني. التفاصيل