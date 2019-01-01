مدافع إيفرتون ينضم لفينورد
أعلن نادي إيفرتون عن إعارة مدافعه كوكو مارتشينا لصفوف فينورد الهولندي، حتى نهاية الموسم.
↩️ | @CucoMartina has left Stoke City and joined @Feyenoord on loan until the end of the season. #EFC— Everton (@Everton) January 31, 2019
👉 https://t.co/BHZSxP7vyF pic.twitter.com/j3OKiO4wXj
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نيوهان بيريز يعود لأتلتيكو مدريد
فالنسيا يدعم دفاعه
دعم فالنسيا الإسباني دفاعه بضم الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا من صفوف سيلتا فيجو
OFFICIAL STATEMENT | Facundo Roncaglia— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 31, 2019
➡️https://t.co/UxGKUskxHM pic.twitter.com/anG4PYUG4y
رياض بودبوز لسيلتا فيجو
أنضم الجزائري رياض بودبوز إلى صفوف سيلتا فيجو قادمًا من ريال بيتيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
🚨 OFICIAL | El #Celta perfecciona su ataque con los goles y la calidad de @Ryadbdz. مرحبا!, أهلا وسهلا! #BenvidoBoudebouz pic.twitter.com/XaBW28uBtO— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2019
لاتسيو يدعم متوسط ميدانه
ضم نادي لاتسيو الإيطالي، متوسط الميدان رومولو من صفوف جنوى حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 2 مليون يورو.
🤝 AFFARE FATTO!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 31, 2019
✒️ @romulocdr è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale: l'italo-brasiliano arriva dal @GenoaCFC a titolo temporaneo con diritto di opzione
📝 https://t.co/i2seoFn6bJ pic.twitter.com/GCdwfRg3rx
وكيل سيموني فيردي ينفي رحيله لميلان
نفى وكيل المهاجم الإيطالي سيموني فيردي، وجود أي مفاوضات سابقة مع ميلان من أجل انتقال اللاعب للروسونيري في الميركاتو مؤكدًا بقاءه في نابولي.
ثنائي هجومي في هجوم جلطة سراي
#WelcomeDiagne pic.twitter.com/L6Zlb5MrDz— Galatasaray EN (@Galatasaray) January 31, 2019
كيفين نوكودو إلى موناكو
من صفوف توتنهام الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
🖊🇫🇷 L’AS Monaco annonce l’arrivée de Georges-Kévin N’Koudou en provenance de Tottenham. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de saison.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 31, 2019
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📄➡ https://t.co/hkCPTPQk8i#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/6Umpq174Dh
نيوكاسل يكسر رقمه القياسي بضم ألميرون
أنضم صانع الألعاب الباراجويائي ميجيل ألميرون لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 21 مليون جنية أسترليني، من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي، حتى 2024.
We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2019
The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.
Full story: https://t.co/5NxxCEHhNx #NUFC pic.twitter.com/a5MV5QBTum
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أخبار انتقالات ليفربول | فرصة ضم تونالي ضئيلة، واهتمام بالتعاقد مع أوبامينكو!
تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري
انضم ليفربول إلى سباق ضم المدافع أوبامينكو لاعب لايبزيج الألماني والذي يجذب انتباه العديد من أكبر الأندية الأوروبية بسبب موهبته الكبيرة.
وبحسب صحيفة آس فأن الريدز من بين عدة أندية مهتمة باللاعب وهي برشلونة، مانشستر يونايتد وريال مدريد بسبب حاجة هذا الرباعي إلى ضم مدافع جديد.
كاجاوا يقترب من مغادرة بروسيا دورتموند
أكد المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، مايكل زورك، مغادرة كاجاوا معسكر تدريبات الفريق تمهيدًا لرحيله.
ومن المتوقع انضمام اللاعب إلى صفوف بشكتاش التركي
أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي رحيل موهبته أنتي بالافيرسا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقال النادي الكرواتي في بيان رسمي إن بالافيرسا انضم إلى مانشستر سيتي على أن يستمر في فريق سبيلت حتى صيف 2020.
كما يوجد بند في عقد اللاعب يسمح للسيتزنز الحصول على خدماته في يناير 2020 وعدم الانتظار حتى الصيف.
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سواريز إلى أرسنال رسمياً
سواريز يودع برشلونة
دينيس سواريز يودع زملائه في برشلونة عبر تويتر، بانتظار انتقاله رسمياً إلى أرسنال.
Sois un grupo increíble! Gracias por tanto, hasta pronto. Sort y Força Barça Sempre ❤— Denis Suarez (@DenisSuarez6) January 31, 2019
You’re a group of amazing people! Thank you for everything, see you soon. Good luck and Força Barça ❤ pic.twitter.com/3n9BkBRv3S
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