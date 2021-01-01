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أخبار الانتقالات: أوبلاك يقترب من مانشستر يونايتد، وريال مدريد يرغب في التخلص من نجمه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

محدث
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Oblak
Getty Images

مانشستر يونايتد يدرس جلب أوبلاك

2021-03-10T07:47:11Z

سوق انتقالات مانشستر يونايتد سيكون ساخنًا

كشفت شبكة "سكاي سبورت" أنّ مانشستر يونايتد سوف يدخل سوق الانتقالات بقوة ويصرف العديد من الأموال.

وأشارت الشبكة إلى أنّ أوبلاك سيكون أول خيار للفريق في الصيف مع التخلص من دافيد دي خيا.

جدير بالذكر أن قيمة فسخ تعاقد اللاعب تصل إلى 100 مليون يورو

Oblak (Atlético de Madrid vs. Villarreal)
Getty

برشلونة يقرر التخلص من كوتينيو

2021-03-10T07:45:56Z

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ برشلونة قرر التخلص من فيليبي كوتينيو في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ البرازيلي سيكون أول المغادرين بعد فشله في إثبات ذاته مع المدرب رونالد كومان

مستقبل غامض لبيل مع توتنهام

2021-03-10T07:43:18Z

ريال مدريد يرغب في التخلص منه

صحيفة "إيفيننج ستاندرد" كشفت أنّ توتنهام لم يحسم بعد مسألة التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب وبيعه بصورة نهائية، لكن توتنهام يحاول مد الإعارة لموسم إضافي

Bale Lucas Moura Tottenham 2021
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قطبا مانشستر يحاولان التعاقد مع باو توريس

2021-03-10T07:41:34Z

كشفت صحيفة "مانشستر ستاندرد" أنّ باو توريس، مدافع فياريال" قد يغادر إسبانيا لينضم إلى أحد قطبي المدينة.

وأشارت إلى أنّ هناك صراع كبير بين مانشستر يونايتد والسيتي لأجل التعاقد مع اللاعب رغم اهتمام ريال مدريد به.

 

برشلونة يتوصل لاتفاق مع ألابا

2021-03-10T07:29:58Z

لابورتا يبدأ خطواته الأولى رئيسًا

كشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة توصل لاتفاق شفهي مع وكيل أعمال دافيد ألابا ليكون أول صفقات الفريق في الصيف

الصحيفة أكدت أنّ برشلونة يقترب من السطو على صفقة ريال مدريد المتوقعة وجلب النمساوي في الصيف

David Alaba Bayern 2020-21
Getty Images

كافاني يرفض البقاء في مانشستر يونايتد

2021-03-10T07:28:35Z

كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر يونايتد قدّم عرضًا للإيدنسون كافاني لأجل تمديد عقده لكن اللاعب رفض.

وأوضحت التقارير أن كافاني يدرس العودة واللعب في أمريكا الجنوبية خلال الموسم المقبل

ميلان يسرع عملية تجديد عقد دوناروما

2021-03-10T07:17:10Z

باريس ينتظر فشل التمديد

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يحاول حسم مسألة تجديد عقده الحارس دوناروما في أسرع وقت ممكن.

وبحسب التقارير، فإنّ الحارس قد يحصل على راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو سنويًا.

رغبة الروسونيري في حسم مسألة التجديد يرجع إلى محاولات باريس سان جيرمان ضم الحارس

Gianluigi Donnarumma Milan
Getty Images

مدافع لايبزيج على رادار تشيلسي

2021-03-10T07:09:21Z

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" أن تشيلسي يرغب في جلب إبراهيما كوناتي من لايبزيج خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصفقة قد تُكلف نحو 50 مليون يورو، كما سيتم مراقبة اللاعب في المواجهة التي تجمعه مع ليفربول مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا

مستقبل دالوت غير معروف في ميلان

2021-03-10T07:06:46Z

كشفت تقارير صحفية أنّ دالوت لم يحسم مصيره بعد بشأن البقاء في ميلان مع اقتراب مواجهة فريقه السابق، مانشستر يونايتد، في الدوري الأوروبي
Dalot Verona Milan
Getty

رئيس الليجا يستعد لرحيل ميسي!

2021-03-09T08:26:01Z

أكد خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، أنه "استعد بشكل جيد" لاحتمال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

لقد أضر فيروس كورونا بالفعل بالدوري، حيث العملاق الكتالوني وحده مسؤولاً عن ديون بقيمة 1.2 مليار يورو، وسيبدو خروج عامل جذب رئيسي مثل ميسي لحظة مقلقة.

لكن تيباس يعتقد أن الدوري الإسباني آمن ماليًا بما يكفي لتحمل أي ضرر.

هنري يسعى للتواجد في آرسنال

2021-03-09T08:25:16Z

أدار نجم آرسنال السابق مؤخرًا نادي مونتريال

قال تييري هنري لـ FourFourTwo إنه يرغب في العمل مع آرسنال بأي صفة، مازحًا أن حبه للنادي سيقوده إلى "قص العشب في ملعب الإمارات" إذا لزم الأمر.

لطالما كانت هناك توقعات بأن هنري سيدير الجانرز في النهاية.

العروض تنهال على نجم برشلونة الشاب

2021-03-09T08:12:35Z

إلياكس موريبا، الذي سجل في نهاية الأسبوع الماضي هدفًا لا يُنسى، يمكن أن يمثل تحديًا لبرشلونة في التمسك به، حسب ماركا.

 يشترك اللاعب مع وكيل جاريث بيل، وتلقى "عدة عروض" وسط محادثات عقد طويل مع النادي الكتالوني.

من شأن تحقيق مشاركة مستمرة مع الفريق الأول للاعب البالغ من العمر 18 عامًا أن يمنحه مزيدًا من القوة التفاوضية، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن قدرة الأجور المحدودة في البلوجرانا في الوقت الحالي قد تعقد الأمور.