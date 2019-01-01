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ميركاتو يناير | الشائعات والصفقات الرسمية لليوم الأخير بالانتقالات

تعرف على أحداث اليوم الأخير بالميركاتو لحظة بلحظة

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Getty/Goal

لايبزج يضم موهبة أرسنال

2019-01-31T10:30:44Z

لايبزج يجري الفحوصات الطبية للاعب أرسنال إيميل سميث رووي.

بارما قريب من هداف بنفيكا

2019-01-31T10:16:07Z

بارما يكثف اتصالاته لحسم صفقة فاكوندو فيريرا، مهاجم بنفيكا، بعد تراجع ساسولو في الأيام الأخيرة.

يوفنتوس يفكر في كاهيل

2019-01-31T10:15:18Z

بعد ألفيش وفيدا، "سبورت إيطاليا" تشير أن تم عرض جاري كاهيل، مدافع تشيلسي، على يوفنتوس لسد الغيابات في خط دفاعه.

اجتماع بين مسؤولي أتليتكو مدريد وأودينيزي

2019-01-31T10:13:16Z

سكاي تشير لاجتماع بين مسؤولين من أتليتكو مدريد وأودينيزي، وبحضور وكيل اللاعب رودريجو دي بول، والذي يقدره النادي الإيطالي في حدود 35 مليون يورو.

بيتر كراوش قريب من بيرنلي

2019-01-31T10:09:30Z

كرواش يخضع للفحوصات الطبية في بيرنلي تمهيداً للانتقال نهائياً لصفوفه.

مات ويلوك يرحل عن مانشستر يونايتد

2019-01-31T10:07:56Z

كراولي تاون يضم مات ويلوك، لاعب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.

وولفرهامبتون يضم جوني أوتو نهائياً

2019-01-31T10:06:25Z

وولفز يضم جوني أوتو نهائياً من أتليتكو مدريد مقابل 18 مليون يورو.

أرسنال يعود من أجل بيريشيتش؟

2019-01-31T09:58:53Z

بي بي سي تشير لعودة أرسنال من جديد للمحاولة لضم إيفان بيريشيتش من إنتر ويعرض إعارة مع أحقية شراء وبند بنص على دفع الفريق الإنجليزي تعويضاً مالياً للنيراتزوري في حال عدم الانتقال النهائي.

ميلان يحول أنظاره نحو سان ماكسيم

2019-01-31T09:54:57Z

بعد فشل صفقة يانيك كاراسكو، ميلان يحاول مع آلان سان ماكسيم، لاعب نيس.

فيلايني يغاد مانشستر

2019-01-31T09:50:53Z

مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد، ينشر صورة في مطار وسط حديثه عن انتقاله للدوري الصيني.

باريس يستمر في تدعيم خط وسطه ويحاول مع ويليان

2019-01-31T09:49:27Z

باريس يحسم صفقة لوشيانو أكوستا من دي سي يونايتد ويحاول ضم ويليان من تشيلسي. التفاصيل هنا

ريال مدريد يعرض 100 مليون لضم راشفورد

2019-01-31T09:31:50Z

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع ماركوس راشفورد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني وذلك لتدعيم خط الهجوم الفريق

أخبار انتقالات ريال مدريد | العثور على بديل كريم بنزيما، وديباي يحلم باللعب للملكي

2019-01-31T09:19:33Z

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

تعرف على آخر أخبار انتقالات ريال مدريد في يناير
(C) Getty Images

بوتشيتينو يستبعد التعاقد مع صفقة جديدة في يناير

2019-01-31T09:14:25Z

استبعد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، إمكانية إتمام أي صفقة خلال سوق انتقالات يناير مرجحًا احتمالية رحيل البعض

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يوفنتوس يتحرك لتعويض كيليني وبونوتشي

2019-01-31T08:57:09Z

التفاصيل من هنا

بايرن ميونخ يبحث عن رأس حربة

2019-01-31T08:48:06Z

بايرن ميونخ يريد معوض لساندرو فاجنر بعد انتقاله للصين، وتم طرح اسماء سيباستيان هالر، لاعب فرانكفورت، ألاساني بلايه من مونشنجلادباخ، أو كيفين أوجوستين، مهاجم لايبزج.

فشل صفقة كاجاوا إلى موناكو

2019-01-31T08:45:42Z

"بيلد" أوضحت أن الدولي الياباني لم يرحل إلى موناكو وهناك إمكانية لتوجهه نحو بشكتاش.

جلطة سراي يفاوض مهاجم مارسيليا

2019-01-31T08:40:52Z

جلطة سراي يكشف عن دخوله في مفاوضات مع مارسيليا لضم كونستانتين ميتروجلو.

رسمياً | جيوفينكو إلى الهلال

2019-01-31T08:39:59Z

سيباستيان جوفينكو، الدولي الإيطالي السابق، ينضم للهلال السعودي. التفاصيل.

كاراسكو يبتعد عن أرسنال وميلان

2019-01-31T08:39:06Z

وكيل يانيك كاراسكو، النجم البلجيكي، يؤكد بقائه مع داليان الصيني. التفاصيل