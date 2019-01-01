لايبزج يضم موهبة أرسنال
2019-01-31T10:30:44Z
لايبزج يجري الفحوصات الطبية للاعب أرسنال إيميل سميث رووي.
بارما قريب من هداف بنفيكا
2019-01-31T10:16:07Z
بارما يكثف اتصالاته لحسم صفقة فاكوندو فيريرا، مهاجم بنفيكا، بعد تراجع ساسولو في الأيام الأخيرة.
يوفنتوس يفكر في كاهيل
2019-01-31T10:15:18Z
بعد ألفيش وفيدا، "سبورت إيطاليا" تشير أن تم عرض جاري كاهيل، مدافع تشيلسي، على يوفنتوس لسد الغيابات في خط دفاعه.
اجتماع بين مسؤولي أتليتكو مدريد وأودينيزي
2019-01-31T10:13:16Z
سكاي تشير لاجتماع بين مسؤولين من أتليتكو مدريد وأودينيزي، وبحضور وكيل اللاعب رودريجو دي بول، والذي يقدره النادي الإيطالي في حدود 35 مليون يورو.
بيتر كراوش قريب من بيرنلي
2019-01-31T10:09:30Z
كرواش يخضع للفحوصات الطبية في بيرنلي تمهيداً للانتقال نهائياً لصفوفه.
مات ويلوك يرحل عن مانشستر يونايتد
2019-01-31T10:07:56Z
كراولي تاون يضم مات ويلوك، لاعب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.
وولفرهامبتون يضم جوني أوتو نهائياً
2019-01-31T10:06:25Z
وولفز يضم جوني أوتو نهائياً من أتليتكو مدريد مقابل 18 مليون يورو.
أرسنال يعود من أجل بيريشيتش؟
2019-01-31T09:58:53Z
بي بي سي تشير لعودة أرسنال من جديد للمحاولة لضم إيفان بيريشيتش من إنتر ويعرض إعارة مع أحقية شراء وبند بنص على دفع الفريق الإنجليزي تعويضاً مالياً للنيراتزوري في حال عدم الانتقال النهائي.
ميلان يحول أنظاره نحو سان ماكسيم
2019-01-31T09:54:57Z
بعد فشل صفقة يانيك كاراسكو، ميلان يحاول مع آلان سان ماكسيم، لاعب نيس.
فيلايني يغاد مانشستر
2019-01-31T09:50:53Z
مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد، ينشر صورة في مطار وسط حديثه عن انتقاله للدوري الصيني.
باريس يستمر في تدعيم خط وسطه ويحاول مع ويليان
2019-01-31T09:49:27Z
باريس يحسم صفقة لوشيانو أكوستا من دي سي يونايتد ويحاول ضم ويليان من تشيلسي. التفاصيل هنا
ريال مدريد يعرض 100 مليون لضم راشفورد
2019-01-31T09:31:50Z
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع ماركوس راشفورد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني وذلك لتدعيم خط الهجوم الفريق
أخبار انتقالات ريال مدريد | العثور على بديل كريم بنزيما، وديباي يحلم باللعب للملكي
2019-01-31T09:19:33Z
تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحاليتعرف على آخر أخبار انتقالات ريال مدريد في يناير
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بوتشيتينو يستبعد التعاقد مع صفقة جديدة في يناير
2019-01-31T09:14:25Z
استبعد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، إمكانية إتمام أي صفقة خلال سوق انتقالات يناير مرجحًا احتمالية رحيل البعض
Getty
يوفنتوس يتحرك لتعويض كيليني وبونوتشي
2019-01-31T08:57:09Z
التفاصيل من هنا
بايرن ميونخ يبحث عن رأس حربة
2019-01-31T08:48:06Z
بايرن ميونخ يريد معوض لساندرو فاجنر بعد انتقاله للصين، وتم طرح اسماء سيباستيان هالر، لاعب فرانكفورت، ألاساني بلايه من مونشنجلادباخ، أو كيفين أوجوستين، مهاجم لايبزج.
فشل صفقة كاجاوا إلى موناكو
2019-01-31T08:45:42Z
"بيلد" أوضحت أن الدولي الياباني لم يرحل إلى موناكو وهناك إمكانية لتوجهه نحو بشكتاش.
جلطة سراي يفاوض مهاجم مارسيليا
2019-01-31T08:40:52Z
جلطة سراي يكشف عن دخوله في مفاوضات مع مارسيليا لضم كونستانتين ميتروجلو.
رسمياً | جيوفينكو إلى الهلال
2019-01-31T08:39:59Z
سيباستيان جوفينكو، الدولي الإيطالي السابق، ينضم للهلال السعودي. التفاصيل.
كاراسكو يبتعد عن أرسنال وميلان
2019-01-31T08:39:06Z
وكيل يانيك كاراسكو، النجم البلجيكي، يؤكد بقائه مع داليان الصيني. التفاصيل