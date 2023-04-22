46" دخول فرانكو سيرفي وخروج أوجوستوسولاري
مباشرريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديل أول لسيلتا فيجو
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جوووووووول، الثاني لريال مدريد عن طريق ميليتاو
47" ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية يرتقي لها يليتاو ويسددها برأسية رائعة على يمين المرمى
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46" بداية أحداث الشوط الثاني
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45"بطاقة صفراء من نصيب داني سيبايوس
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45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
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جوووووووووووول، ماركو أسينسيو يسجل لريال مدريد
43" تمريرة رائعة من داني سيبايوس لتصل لفينيسيوس جونيور على الجانب الأيسر ثم يرسلها عرضية ارضية تصل لماركو أسينسيو ليسددها بقوة على ييسار المرمى
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40" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان
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36" ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من أسينسيو ورأسية من رودريجير لكنها مرت بجوار القائم
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35" ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات سيلتا فيجو من أجل البحث عن هدف التقدم
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32" كريم بنزيمة ينفذ الخطأ بتسديدة اصطدمت فى الحائط البشري ومرت بدون خطورة
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30" فينيسيوس جونيور يتحصل على خطأ من على قوس منطقة جزاء سيلتا فيجو
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28" عرضية من ماركو أسينسيو من الجهة اليسرى مرت من أمام بنزيمة واستخلصها الدفاع
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25" داني سيبايوس يسدد كرة من على حدود المنطقة غير متقنة مرت بعيدة عن المرمى
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20" بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كيفين فازكيس بعد تدخل قويعلى فالفيردي
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22" تسديدة قوية من ماركو أسينسيو اصطدمت فى الدفاع وكادت ان تغالط الحارس لكنها تحولت إلى ركنية
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19" توغل رائع من الجهة اليسرى عن طريق جونيور الذي ارسلها عرضية ابعدها الدفاع ومرت بسلام على مرمى سيلتا فيجو
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18" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان
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15" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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12" محاولة التوغل من فينيسيوس لكن يتدخل الدفاع ويستخلصها من أمامه
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10" تمريرة ثنائية بين كريم بنزيمة وفينيسيوس لمحاولة الإختراق من العمق لكن تدخل الدفاع واستخلص الكرة فى الوقت المناسب