مباشرريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-23.

Real Madrid Celta de Vigo LaLiga 2023@realmadrid/@RCCelta
منشور جديد: 0
ريال مدريد vs سيلتا فيغوريال مدريدسيلتا فيغوالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

  • -

    تبديل أول لسيلتا فيجو

    46" دخول فرانكو سيرفي وخروج أوجوستوسولاري

  • -

    جوووووووول، الثاني لريال مدريد عن طريق ميليتاو

    47" ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية يرتقي لها يليتاو ويسددها برأسية رائعة على يمين المرمى

  • -

    46" بداية أحداث الشوط الثاني

  • -

    45"بطاقة صفراء من نصيب داني سيبايوس

  • -

    45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

  • -

    جوووووووووووول، ماركو أسينسيو يسجل لريال مدريد

    43" تمريرة رائعة من داني سيبايوس لتصل لفينيسيوس جونيور على الجانب الأيسر ثم يرسلها عرضية ارضية تصل لماركو أسينسيو ليسددها بقوة على ييسار المرمى

  • -

    40" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان

  • -

    36" ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من أسينسيو ورأسية من رودريجير لكنها مرت بجوار القائم

  • -

    35" ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات سيلتا فيجو من أجل البحث عن هدف التقدم

  • -

    32" كريم بنزيمة ينفذ الخطأ بتسديدة اصطدمت فى الحائط البشري ومرت بدون خطورة

  • -

    30" فينيسيوس جونيور يتحصل على خطأ من على قوس منطقة جزاء سيلتا فيجو

  • -

    28" عرضية من ماركو أسينسيو من الجهة اليسرى مرت من أمام بنزيمة واستخلصها الدفاع

  • -

    25" داني سيبايوس يسدد كرة من على حدود المنطقة غير متقنة مرت بعيدة عن المرمى

  • -

    20" بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كيفين فازكيس بعد تدخل قويعلى فالفيردي

  • -

    22" تسديدة قوية من ماركو أسينسيو اصطدمت فى الدفاع وكادت ان تغالط الحارس لكنها تحولت إلى ركنية

  • -

    19" توغل رائع من الجهة اليسرى عن طريق جونيور الذي ارسلها عرضية ابعدها الدفاع ومرت بسلام على مرمى سيلتا فيجو

  • -

    18" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان

  • -

    15" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

  • -

    12" محاولة التوغل من فينيسيوس لكن يتدخل الدفاع ويستخلصها من أمامه

  • -

    10" تمريرة ثنائية بين كريم بنزيمة وفينيسيوس لمحاولة الإختراق من العمق لكن تدخل الدفاع واستخلص الكرة فى الوقت المناسب