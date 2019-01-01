خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة خارج الديار على يد ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطارمنافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي حجز مكان بشكل كبير في دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 37 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 11 هزيمة.