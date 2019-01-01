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ريال مدريد × ريال بيتيس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الجولة 38 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-05-19T11:44:15Z

86’خطأ لصالح ويليام كارفاليو بعد تدخل من إيسكو في منتصف الميدان إستحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-19T11:42:12Z

85’خمس دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدفين دون رد

2019-05-19T11:40:41Z

84’لاعبي ريال مدريد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بيتيس

2019-05-19T11:40:31Z

83’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-19T11:39:43Z

82’مازال الحارس يتلقى العلاج على أرضية الملعب 

2019-05-19T11:39:23Z

81’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي

2019-05-19T11:38:35Z

80’سقوط الحارس باو لوبيز بعد تدخل من ماركو أسينسيو داخل المنطقة

خيسي رودريجيز يضيف الثاني لريال بيتيس

2019-05-19T11:34:52Z

بتصويبة من داخل المنطقة

78’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق جونيور فيربو ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة قابلها خيسي بتصويبة قوية سكنت الشباك

 

2019-05-19T11:34:30Z

77’جووووووووووووووول... والهدف الثاني لريال بيتيس عن طريق خيسي

تبديل في صفوف ريال بيتيس

2019-05-19T11:32:34Z

76’خروج لورين مورين ودخول كريستيان تيلو بدلًا منه

2019-05-19T11:32:11Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-05-19T11:31:27Z

74’محاولات مستمرة من لاعبي ريال مدريد في منتصف ملعب ريال بيتيس بحثًا عن هدف التعديل

2019-05-19T11:30:39Z

73’خطأ لصالح إيسكو في منتصف الميدان بعد تدخل من كابتوم 

2019-05-19T11:29:11Z

72’ماركو أسينسيو سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-19T11:27:50Z

70’ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T11:27:22Z

68’جيوفاني لو سيلسو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها كايلو نافاس ببراعة وأبعدها إلى ركنية

2019-05-19T11:27:01Z

67’اووووووووووووووووووه... لو سيلسيو يصوب ونافاس يتصدى بشكل رائع

2019-05-19T11:25:52Z

66’خطأ لصالح يورنتي بعد تدخل من فيربو في منتصف الميدان

2019-05-19T11:24:09Z

65’دانييل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T11:23:42Z

64’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة بحثًا عن رأسية بنزيما، لكن تواجد دفاعي رائع

2019-05-19T11:18:58Z

63’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان 

لورين مورون يسجل الأول لريال بيتيس

2019-05-19T11:17:34Z

بتصويبة من داخل المنطقة

62’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أندرس جواردادو إلى داخل المنطقة قابلها مورون بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس كايلور نافاس

 

2019-05-19T11:17:04Z

61’جوووووووووووووول.... والهدف الأول لريال بيتيس عن طريق لورين مورون

2019-05-19T11:16:44Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T11:16:08Z

59’خطأ لصالح كاربخال في الجانب الأيمن في منتصف الميدان بعد تدخل من جيوفاني لو سيلسو

2019-05-19T11:14:57Z

58’محاولات مستمرة من لاعبي ريال مدريد في إحراز أول الأهداف

2019-05-19T11:14:00Z

57’إبراهيم دياز سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال بيتيس

2019-05-19T11:13:23Z

56’كريم بنزيما انطلق من الجانب الأيسر سريعًَا ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T11:12:00Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T11:10:43Z

54’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-19T11:09:33Z

53’تمريرة بينية عن طريق فينيسيوس جونيور إلى داخل المنطقة في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T11:07:39Z

52’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جونيور فيربو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T11:06:44Z

51’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-19T11:06:14Z

50’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-19T11:05:54Z

49’سقوط اللاعب كابتوم بداعي الإصابة

2019-05-19T11:04:57Z

48’عيسى ماندي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T11:04:30Z

47’البداية مع الضيوف بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-19T11:03:52Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-05-19T10:44:58Z

44’خطأ لصالح فينيسيوس جونيور في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من مارك بارترا

2019-05-19T10:44:04Z

43’تمريرة بينية عن طريق جونيور فيربو في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة لورين مورون، لكن أقرب إليها كاربخال ثم عادها هدوء إلى حارسه كايلور نافاس

2019-05-19T10:43:46Z

42’خطأ لصالح ويلفريد كابتوم بعد تدخل من ماركوس يورنتي في منتصف الميدان

2019-05-19T10:41:07Z

41’تصويبة عن طريق جونيور فيربو من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان كايلور نافاس

2019-05-19T10:40:47Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-19T10:40:18Z

39’لوكا مودريتش مرر كرة بينية في إتجاه كريم بنزيما المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-19T10:38:49Z

38’جيوفاني لو سيلسو استفاد من تقدم كايلور نافاس ثم سدد كرة ساقطة مباغتة في المرمى بشكل رائع، لكن عاد نافاس وأبعد الكرة ببراعة إلى ركنية
Getty Images

2019-05-19T10:37:38Z

37’وصلت الكرة إلى كريم بنزيما داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية إصطدمت بالقائم الأيمن ثم أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T10:34:23Z

36’يارباااااااااااااااااااااااااااه، القائم يُحرم كريم بنزيما من هدف محقق
Getty Images

2019-05-19T10:34:10Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T10:32:49Z

34’تصويبة عن طريق إبراهيم دياز من على حافة المنطقة، لكن إصطدمت بدفاعات ريال بيتيس

بطاقة صفراء

2019-05-19T10:31:18Z

33’خطأ لصالح فينيسيوس جونيور بعد تدخل من ويلفريد كابتوم إستحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-19T10:30:37Z

32’خطأ لصالح لوكا مودريتش في منتصف الميدان بعد تدخل من ويلفريد كابتوم

2019-05-19T10:29:49Z

31’تصويبة رائعة من خارج المنطقة عن طريق مارك بارترا تصدى لها كايلور نافاس ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-05-19T10:29:29Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T10:28:42Z

29’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ريال بيتيس

2019-05-19T10:28:06Z

28’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T10:27:32Z

27’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-19T10:26:54Z

26’مارسيلو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-19T10:24:57Z

25’تمريرة بينية عن طريق جونيور فيربو في إتجاه لورين مورون المنطلق داخل المنطقة الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-19T10:23:45Z

24’تصويبة قوية عن طريق مارسيلو من خارج المنطقة مرت بسلام على المرمى الحارس باو لوبيز

2019-05-19T10:22:34Z

23’مارسيلو مرر كرة بينية في إتجاه جونيور المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-19T10:22:21Z

22’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-19T10:20:19Z

21’كرة ثابتة نفذها مودريتش لداخل المنطقة، لكن تواجد رائع من دفاعات ريال بيتيس وابعاد رائع للكرة

2019-05-19T10:19:49Z

20’خطأ لصالح فينيسيوس جونيور بعد تدخل من عيسى ماندي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-05-19T10:18:45Z

19’كرة ثابتة نفذها جواردادو مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها جيوفاني لو سيلسو برأسية لتصل سهلة إلى أحضان كايلور نافاس

2019-05-19T10:17:39Z

18’خطأ لصالح ويليام كارفاليو بعد تدخل من لوكا مودريتش من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-05-19T10:16:15Z

17’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-19T10:14:54Z

16’جونيور فيربو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-05-19T10:14:38Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T10:13:48Z

14’كرات متبادلة بين لاعبي ريال بيتيس في منتصف الميدان

2019-05-19T10:12:14Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق جيوفاني لو سيلسو أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى ركنية

2019-05-19T10:11:51Z

12’خطأ لصالح جيوفاني لو سيلسو بعد تدخل من ماركوس يورنتي في منتصف الميدان

2019-05-19T10:10:36Z

11’مباراة هادئة حتى الآن ولا يوجد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-05-19T10:10:23Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T10:07:49Z

9’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وحاول تصويب كرة ، لكن تدخل رائع من عيسى ماندي الذي مرر الكرة إلى حارسه باو لوبيز

2019-05-19T10:07:13Z

8’إبراهيم دياز سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال بيتيس وتحولت خارج المنطقة

2019-05-19T10:05:59Z

7’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد

2019-05-19T10:04:45Z

6’فينيسيوس جونيور سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان باو لوبيز

2019-05-19T10:04:28Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T10:03:32Z

4’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-19T10:00:30Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-19T09:59:56Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار وريال بيتيس بالزي الأخضر على اليمين

2019-05-19T09:55:53Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

تشكيل ريال بيتيس

2019-05-19T09:53:46Z

يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

باو لوبيز / عيسى ماندي / مارك باترا / زهير فضال / ويليام كارفاليو / فرانسيس جيريرو / ويلفريد كابتوم / أندرس جواردادو / جونيور فيربو / جيوفاني لو سيلسو / لورين مورون

 

تشكيل ريال مدريد

2019-05-19T09:52:05Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كيلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / ناتشو / مارسيلو / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما

 

2019-05-19T09:50:07Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني ألبيرتو مالينكو

 

2019-05-19T09:49:58Z

يأتي فريق ريال بيتيس في المركز العاشر في ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، خلف إسبانيول الذي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق هويسكا، وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في الليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 16 مباراة.

2019-05-19T09:49:49Z

خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة خارج الديار على يد ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطارمنافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني،  وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي حجز مكان بشكل كبير في دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 37 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 11 هزيمة.

2019-05-19T09:48:08Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال