91' هازارد يمرر إلى فاسكيز الذي ينطلق ويسدد الكرة قووية على يمين الحارس
مباشرريال مدريد ضد بلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بانتصار تاريخي للريال على بلد الوليد بسداسية نظيفة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السادس للريال
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أسينخو يتألق
88' حارس بلد الوليد ليتصدى لكرتين متتاليتين من كروس وفاييخو
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السادس يضيع من الريال
86' تمريرة رائعة بإتجاه أودريوزولا الذي ينفرد بالمرمى، يسدد الكرة ولكن أسينخو يتصدى لها وترتد إلى هازارد ولكن تسديدته تعلو المرمى الخالي
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84' تصووويبة أخرى من الريال داخل منطقة الجزاء، بقدم كروس هذه الكرة ولكنها سهلة في يد أسينخو
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83' تصووويبة من أسينسيو ولكن أسينخو يمسك بالكرة
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تبديل لريال مدريد
81' خروج رودريجو ودخول أودريوزولا
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80' رودريجو يتوغل بشكل ررائع من الجهة اليسرى ويسدد! ولكن أسينخو يمسك بالكرة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الخامس للريال
72' أسينسيو يسجل الخامس للريال بتسديدة ررائعة على يمين أسينخو
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71' عررررضية من أسينسيو إلى فاييخو الذي يحاول تسديد الكرة في المرمى، ولكنها تصل سهلة في يد فاييخو
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68' تبديلين لريال مدريد بدخول سيبايوس وفاييخو
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66' الحكم يقرر إلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد على فينيسيوس في بداية الهجمة
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65' ريال مدريد يسجل الخامس ولكن الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو
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تبديل لريال مدريد
64' خروج بنزيما ودخول هازار
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القائم يعاند بلد الوليد
46' تسديدة رررائعة من كيكي ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الريال برباعية نظيفة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع للريال وهاتريك لكريم
35' عررضية رائعة من روريجو إلى بنزيما الذي يسدد الكرة خلفية بشكل ررائع في المرمى ليُكمل الهاتريك في 7 دقائق فقط
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للريال
32' بنزيما يستلم كرة من فيني، يتوغل من العمق، يراوغ ويسدد الكرة من على حدود المنطقة بشكل رررائع في أقصى الزاوية اليسرى للحارس أسينخو، مسجلًا الهدف الثاني له والثالث للريال
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لريال مدريد
29' تمريررة عررضية ررررائعة من فيني إلى بنزيما الذي يسدد الكرة برأسه في المرمى الخالي بعد خروج غير موفق من الحارس أسينخو