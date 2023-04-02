32' بنزيما يستلم كرة من فيني، يتوغل من العمق، يراوغ ويسدد الكرة من على حدود المنطقة بشكل رررائع في أقصى الزاوية اليسرى للحارس أسينخو، مسجلًا الهدف الثاني له والثالث للريال