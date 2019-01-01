2019-07-26T22:30:36Z
خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.
2019-07-26T22:30:27Z
يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام أرسنال بهدفين لمثلهم في ثاني مبارياته في البطولة، وخاض الفريق لقاء أمام بايرن ميونخ وتلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأنهى الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.
2019-07-26T22:29:30Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب ميتلايف مباراة تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.