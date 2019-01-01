2019-05-21T02:23:55Z
يدخل ذوب آهن الإيراني على صدارة المجموعة الأولي من دوري أبطال آسيا برصيد 11 نقطة، حيث خاض الفريق حتي الآن فى دوري المجموعات 5 مباريات حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين.
2019-05-21T02:23:49Z
توج العالمي بطلا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، الذي حقق فوزا بطعم على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث خاض النصر 30 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الانتصار في 22 مباراة، وتعادل في 4 وتلقى اربع هزائم.
2019-05-21T02:23:35Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث فتح استاد كربلاء العراقي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ذوب آهن اصفهان الإيراني والنصر السعودي، وذلك في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.