😊 HALF TIME: Barça lead 2-1 against Getafe. Let´s go team! 💪 pic.twitter.com/SsxerwNMnP— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ يناير ٢٠١٩
جيمي ماتا يقلص الفارق بهدف لخيتافي
جيمي ماتا44’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري لداخل يمين المنطقة تلقاها أنجيل رودريجيز ومررها بلمسة واحدة عرضية فى إتجاه جيمي ماتا المتمركز امام المرمي ليسددها فى المرمي وتسكن الشباك بنجاح
43' | ¡¡¡¡GOOOOOOOOL del @GetafeCF!!!!, recorta distancias @mata_jaime9. @GetafeCF 1-2 @FCBarcelona_es #VamosGeta #GetafeBarcelona pic.twitter.com/gvxhvlnj8p— Getafe C.F. (@GetafeCF) ٦ يناير ٢٠١٩
لويس سواريز يحرز الهدف الثاني بتسديدة ولا أروع
لويس سواريز39’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بعرضية من ليونيل ميسي لداخل المنطقة ابعدها الدفاع على حدود المنطقة تلقاها لويس سواريز بتسديدة على الطائر بالقدم اليمني تسكن الشباك على يسارالحارس ديفيد سوريا
ليونيل ميسي يفتتح التسجيل
ليونيل ميسي21’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من أرثور لداخل يسار المنطقة إلى ليونيل ميسي الذي إستقبل الكرة وسددها لكنها اصطدمت فى الحارس وتردد له من جيد ليتابعها قبل ان تخرج ويسددها فى الشباك بنجاح
⚽ GOOOAAAAL MESSI! He who is always there when you need him. 🐐 pic.twitter.com/np8TOonTZ8— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ يناير ٢٠١٩
ربع ساعة اولي من عمر المباراة
بطاقة صفراء من نصيب جوردي ألبا
’ بطاقة صفراء من نصيب أنجيل رودريجيز
هدف لفريق خيتافي لكن الحكم يشير بوجود تسلل
The game has started. Visca el Barça! 🔴🔵 pic.twitter.com/VRdJG7tHqX— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ يناير ٢٠١٩
تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرثو / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي
🔵🔴 Barça XI#GetafeBarça pic.twitter.com/dgAapIeQlu— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ يناير ٢٠١٩
البدلاء / نيلسون سيميدو / كارليس ألينا / سيرخيو بوسكيتس / ياسبر سيليسين / فيليبي كوتينيو / مالكوم فيليبي
تشكيل خيتافي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقية (4/4/2) وتضم كلامن
ديفيد سوريا / داميان سواريز / داكونام ديني / لياتردو كابيرا / فيتورينو أنتونيس / ديميتري فولكير / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / فرانشيسكو بورتيو / أنجيل رودريجيز / جيمي ماتا
¡Con este once saltaremos al césped del Coliseum para enfrentarnos al @FCBarcelona_es en poco más de una hora! 🎉#VamosGeta #GetafeBarcelona pic.twitter.com/15SMdnHytO— Getafe C.F. (@GetafeCF) ٦ يناير ٢٠١٩
البدلاء / خورخي مولينا / سيبستيان كريستوفورو / ماثيو فلاميني / لياندرو تشيتيزولا / روبرت إيبانيز / برونو جونزاليز / أماث ندياي