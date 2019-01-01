فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري أنهى الريدز موسمه بالفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، لينهي الموسم في وصافة جدول الترتيب برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض ليفربول 38 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.