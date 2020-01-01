تغطية مباشر | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة وقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع وست هام بهدف لكل فريق، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ميشيل أنطونيو سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بينما عادل فيل فودين النتيجة لسيتي في الشوط الثاني.

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مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام

