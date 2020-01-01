تغطية مباشر | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة وقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

فاتي يعادل النتيجة
2020-10-24T14:08:46Z
المهاجم الشاب أنسو فاتي يسجل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة من اللقاء.
ريال يفتتح التسجيل
2020-10-24T14:06:38Z
فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد يفتتح التسجيل في شباك برشلونة بعد 5 دقائق فقط على بداية المباراة.
إصابة قوية لديفيس
2020-10-24T14:04:44Z
إصابة تبدو قوية لألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، حيث تم استبداله بعد دقيقتين فقط من مواجهة آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني.
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تعثر مانشستر سيتي
2020-10-24T13:20:24Z
مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع وست هام بهدف لكل فريق، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ميشيل أنطونيو سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بينما عادل فيل فودين النتيجة لسيتي في الشوط الثاني.
المزيد من التفاصيل ..
مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام
تشكيل ريال مدريد
2020-10-24T13:03:10Z
راموس أساسياً
📋✅ Our #ElClásico starting XI!#HalaMadrid pic.twitter.com/xDJwDuNPwz— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 24, 2020
تشكيل برشلونة للكلاسيكو
2020-10-24T13:02:16Z
جريزمان خارج الفريق الأساسي
👥 XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2020
⚽ #ElClásico
🔵🔴 ¡Vamos #Culers! pic.twitter.com/c3IeWmhpHB