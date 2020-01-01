تغطية مباشرة .. صراع ريال مدريد للبقاء في دوري أبطال أوروبا ومواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

بورتو يفوز على أولمبياكوس
مانشستر سيتي ينتصر على مارسيليا
بايرن ميونخ ينهي دور المجموعات منتصرًا
أتلتيكو مدريد يرفض توديع البطولة ويفوز على سالزبورج
انتصار حاسم
فاز أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة على سالزبورج ليتأهل ثانيًا في دوري أبطال أوروبا
إنتر يسقط بالتعادل أمام شاختار ويودع المسابقة
شاختار إلى الدوري الأوروبي
تعادل إنتر سلبيًا مع شاختار ليودع أوروبا بينما تأهل مونشنجلادباخ ثانيًا وشاختار إلى اليوربا ليج
ريال مدريد يتصدر مجموعته بالفوز على مونشنجلادباخ
بنزيما يحسم الصدارة
انتصر ريال مدريد على مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
تغطية مباشر لقمة ريال مدريد ومونشنجلادباخ
مباراة الحسم
تابع تغطية جول لمباراة ريال مدريد ومونشنجلادباخ
إشادة واسعة بمستوى صلاح أمام ميتلاند
سجل الهدف الأسرع
ردود فعل جمهور ليفربول حول ما قدمه محمد صلاح في ليالي الأبطال
أتالانتا يلحق ليفربول بعد إسقاط أياكس
أتالانتا يتأهل في المركز الثاني لثمن النهائي بعد الفوز على أياكس
ليفربول يتعادل مع ميتلاند بهدف صلاح
صلاح يصبح الهداف التاريخي للريدز في الأبطال
تعادل ليفربول بهدف لمثله في دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان يتصدر مجموعته بالفوز على باشاك شهير
تألق لنيمار ومبابي
فاز باريس سان جيرمان 5-1 على باشاك شهير ليتصدر المجموعة الثامنة
تقرير المباراة
تشكيل إنتر أمام شاختار
📢 | FORMAZIONE— Inter (@Inter) December 9, 2020
Ci siamo! Ecco gli 1⃣1⃣ titolari scelti da Antonio Conte per #InterShakhtar! 💪#FORZAINTER ⚫️🔵#UCL pic.twitter.com/tz28A3lXUy
محرز في تشكيل مانشستر سيتي أمام مارسيليا
Tonight's City line-up! 💙— Manchester City (@ManCity) December 9, 2020
XI | Steffen, Walker, Garcia, Laporte, Ake, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, Torres
SUBS | Carson, Stones, Sterling, Jesus, Aguero, De Bruyne, Mendy, Cancelo, Nmecha, Doyle, Palmer, Bernabe
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Cr0GPNutBx
ديفيس يعود إلى تشكيل بايرن ميونخ
⭐ Unsere XI für #FCBFCLM ⭐#packmas #FCBayern #UCL pic.twitter.com/ZNsarPQism— FC Bayern München (@FCBayern) December 9, 2020
سواريز يقود أتلتيكو مدريد أمام سالزبورج
👥 ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) December 9, 2020
¡Con todos vosotros, nuestro 1⃣1⃣ titular para el #RBSAtleti!! 👇
🔴⚪ #AúpaAtleti | ⭐ #UCL pic.twitter.com/90Ct0Cwrfy
تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ
عودة راموس من الإصابة
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @Borussia_es! @Liberbank | #RMUCL pic.twitter.com/IHe1f7HMrZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2020
تشكيل أياكس لمواجهة أتالانتا
XI - Hit ‘♥️’ if you believe in our boys.#UCL #ajaata pic.twitter.com/hJXHnTNb7N— AFC Ajax (@AFCAjax) December 9, 2020
مشاركة صلاح وغياب ماني في مباراة ليفربول وميتلاند
📋 | إليكم كيف قرر المدرب كلوب بداية المباراة الأخيرة في دور المجموعات من #دوري_أبطال_أوروبا...🔴#ميتييلاند_ليفربول— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 9, 2020