تغطية مباشرة: توتنهام ضد إيفرتون وقمة باريس سان جيرمان ومارسيليا ولقاء الزمالك

صاحب هدف فوز إيفرتون على توتنهام: لم نقدم الأفضل بعد
2020-09-13T17:43:28Z
قال دومينيك كالفيرت ليوين في تصريحات عقب المباراة: "البداية جيدة بالفوز وتحقيق النقاط كاملة ولكن اليوم لم نكن في أفضل الأحوال"
"هناك العديد من التعاقدات الجديدة ونحتاج للوقت للتأقلم سويًا وتقديم أفضل أداء"
إيفرتون يتفوق على توتنهام في افتتاح الدوري الإنجليزي
2020-09-13T17:22:30Z
سقوط مورينيو أمام أنشيلوتي
انتصر إيفرتون بهدف نظيف على توتنهام ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي
تقرير المباراة
Getty Images
موناكو ينتصر على نانت ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي
2020-09-13T16:59:22Z
حقق موناكو الفوز على نانت بهدفين لهدف ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد 3 جولات محققًا 7 نقاط
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إيفرتون يتقدم على توتنهام
2020-09-13T16:40:52Z
دومينيك كالفيرت ليوين يسجل أول أهداف المباراة لصالح إيفرتون
ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد
2020-09-13T16:00:32Z
تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام بلد الوليد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني
@RealSociedad
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
2020-09-13T15:35:27Z
ليل 1-0 ميتز
أنجيه 1-0 ريمس
بريست 2-0 ديجون
لانس 3-2 لوريان
نيم 2-4 رين
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مورينيو بالقوة الضاربة أمام إيفرتون وخاميس رودريجيز يشارك
2020-09-13T15:13:35Z
كتيبة مورينيو بالقوة الضاربة في مواجهة قوية للغاية أمام إيفرتون بقيادة أنشيلوتي 🏟🔥 pic.twitter.com/oDCZUuHagt— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2020
🚨 TEAM NEWS! 🚨— Everton (@Everton) September 13, 2020
James Rodriguez, Allan and Abdoulaye Doucouré ALL start against Tottenham. COYB! 👊#TOTEVE pic.twitter.com/km1UDjP4Zl
ليستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست بروميتش بالثلاثية
2020-09-13T15:12:15Z
قاد فاردي ليستر سيتي للفوز بثلاثية نظيفة على وست بروميتش مسجلًا هدفين
Getty
ريال بيتيس يخطف الفوز أمام ألافيس
2020-09-13T15:06:42Z
نجح تييو في تسجيل هدف فوز ريال بيتيس على ألافيس في الدقائق الأخيرة من المباراة بالجولة الأولى من الدوري الإسباني
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