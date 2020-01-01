تغطية مباشرة: توتنهام ضد إيفرتون وقمة باريس سان جيرمان ومارسيليا ولقاء الزمالك

قال دومينيك كالفيرت ليوين في تصريحات عقب المباراة: "البداية جيدة بالفوز وتحقيق النقاط كاملة ولكن اليوم لم نكن في أفضل الأحوال"

"هناك العديد من التعاقدات الجديدة ونحتاج للوقت للتأقلم سويًا وتقديم أفضل أداء"