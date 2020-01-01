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تغطية مباشرة: توتنهام ضد إيفرتون وقمة باريس سان جيرمان ومارسيليا ولقاء الزمالك

أبرز مباريات اليوم، 13 سبتمبر

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James - Tottenham - Everton
@EvertonEsp

صاحب هدف فوز إيفرتون على توتنهام: لم نقدم الأفضل بعد

2020-09-13T17:43:28Z

قال دومينيك كالفيرت ليوين في تصريحات عقب المباراة: "البداية جيدة بالفوز وتحقيق النقاط كاملة ولكن اليوم لم نكن في أفضل الأحوال"

"هناك العديد من التعاقدات الجديدة ونحتاج للوقت للتأقلم سويًا وتقديم أفضل أداء"

إيفرتون يتفوق على توتنهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

2020-09-13T17:22:30Z

سقوط مورينيو أمام أنشيلوتي

انتصر إيفرتون بهدف نظيف على توتنهام ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Everton 2020-21
Getty Images

موناكو ينتصر على نانت ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

2020-09-13T16:59:22Z

حقق موناكو الفوز على نانت بهدفين لهدف ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد 3 جولات محققًا 7 نقاط
Kevin Volland Charles Traoré Monaco Nantes Ligue 1 13092020
Getty

إيفرتون يتقدم على توتنهام

2020-09-13T16:40:52Z

دومينيك كالفيرت ليوين يسجل أول أهداف المباراة لصالح إيفرتون

ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

2020-09-13T16:00:32Z

تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام بلد الوليد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني
Valladolid Real Sociedad 13092020
@RealSociedad

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

2020-09-13T15:35:27Z

ليل 1-0 ميتز

أنجيه 1-0 ريمس

بريست 2-0 ديجون

لانس 3-2 لوريان

نيم 2-4 رين

Lille Metz Luiz Araujo 13/09/20
Getty Images

مورينيو بالقوة الضاربة أمام إيفرتون وخاميس رودريجيز يشارك

2020-09-13T15:13:35Z

ليستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست بروميتش بالثلاثية

2020-09-13T15:12:15Z

قاد فاردي ليستر سيتي للفوز بثلاثية نظيفة على وست بروميتش مسجلًا هدفين
Jamie Vardy scores Leicester West Brom 2020
Getty

ريال بيتيس يخطف الفوز أمام ألافيس

2020-09-13T15:06:42Z

نجح تييو في تسجيل هدف فوز ريال بيتيس على ألافيس في الدقائق الأخيرة من المباراة بالجولة الأولى من الدوري الإسباني
real betis alaves
Getty