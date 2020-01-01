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تغطية مباشرة: تابع مواجهة ريال مدريد ومباريات دوري أبطال آسيا والسوبر الألماني

تغطية مباريات اليوم، الأربعاء، 30 سبتمبر

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النصر - الأهلي دوري أبطال آسيا
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بث مباشر: بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

2020-09-30T18:11:36Z

مباراة السوبر الألماني

شاهد مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من هنا

إنتر يسحق بينيفينتو بخماسية

2020-09-30T17:55:55Z

انتصر إنتر 5-2 على بينيفينتو في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى

تقرير اللقاء

Achraf Hakimi, Inter, 2020-21 Serie A
Getty

بث مباشر: الأهلي ضد الترسانة

2020-09-30T17:55:12Z

تابع تغطية جول لمباراة الأهلي والترسانة من هنا
الأهلي طنطا الدوري المصري
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أودينيزي يخسر أمام سبيزيا بثنائية نظيفة

2020-09-30T17:53:41Z

الفريق الصاعد للدوري الإيطالي يحقق أول انتصار له
Emmanuel Gyasi Rodrigo Becao Udinese Spezia Serie A
Getty

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا دورتموند

2020-09-30T17:39:28Z

فيتوريا: سعيد بمستوى اللاعبين

2020-09-30T17:37:02Z

تصريحات مدرب النصر عقب الفوز على الأهلي

التصريحات كاملة

النصر يقصي الأهلي من دوري أبطال آسيا

2020-09-30T15:37:04Z

إلى نصف النهائي

النصر يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حسباب الأهلي

تقرير المباراة

النصر - الأهلي - دوري أبطال آسيا

بث مباشر: شاهد لقاء النصر والأهلي

2020-09-30T14:00:28Z

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النصر التعاون دوري أبطال آسيا
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