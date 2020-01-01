تغطية مباشرة: تابع مواجهة ريال مدريد ومباريات دوري أبطال آسيا والسوبر الألماني

بث مباشر: بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند
2020-09-30T18:11:36Z
مباراة السوبر الألماني
شاهد مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من هنا
إنتر يسحق بينيفينتو بخماسية
2020-09-30T17:55:55Z
انتصر إنتر 5-2 على بينيفينتو في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى
Getty
بث مباشر: الأهلي ضد الترسانة
2020-09-30T17:55:12Z
تابع تغطية جول لمباراة الأهلي والترسانة من هنا
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أودينيزي يخسر أمام سبيزيا بثنائية نظيفة
2020-09-30T17:53:41Z
الفريق الصاعد للدوري الإيطالي يحقق أول انتصار له
Getty
تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ
2020-09-30T17:40:11Z
🤜 Unsere Elf für den Supercup 🤛 pic.twitter.com/SUUPcJdeUE— Borussia Dortmund (@BVB) September 30, 2020
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا دورتموند
2020-09-30T17:39:28Z
فيتوريا: سعيد بمستوى اللاعبين
2020-09-30T17:37:02Z
تصريحات مدرب النصر عقب الفوز على الأهلي
التصريحات كاملة
سواريز يبدأ أساسيًا أمام هيوسكا
2020-09-30T15:52:35Z
تشكيل أتلتيكو مدريد
👥🏧 Aquí tienes nuestra 𝗮𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 de hoy❗❕— Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2020
🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽#HuescaAtleti pic.twitter.com/MILcgRhXgM
النصر يقصي الأهلي من دوري أبطال آسيا
2020-09-30T15:37:04Z
إلى نصف النهائي
النصر يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حسباب الأهلي
تقرير المباراة
تشكيل إنتر لمواجهة بينفينتو
2020-09-30T15:00:49Z
📢 | FORMAZIONE— Inter (@Inter) September 30, 2020
Questi gli 1⃣1⃣ di partenza scelti da Antonio Conte per #BeneventoInter! 👇#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/FdphMV4HO7
بث مباشر: شاهد لقاء النصر والأهلي
2020-09-30T14:00:28Z
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