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تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

تغطية مباريات اليوم، السبت، 5 ديسمبر 2020

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Saturday games
Getty

باريس سان جيرمان يستعد للأبطال بالفوز على مونبيليه

2020-12-05T22:28:20Z

مبابي يسجل الهدف رقم 100 مع باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان 3-1 على مونبيليه في ليلة هدف مبابي المئوي
Colin Dagba Montpellier PSG Ligue 1 05122020
Getty

تشيلسي يتفوق على ليدز بثلاثية

2020-12-05T22:27:10Z

انتصر تشيلسي 3-1 على ليدز ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في ليلة إصابة زياش

تقرير

Olivier Giroud Chelsea vs Leeds Premier League 2020-21
Getty Images

لماذا سقط برشلونة أمام قادش؟

2020-12-05T22:23:27Z

تحليل المباراة

الأخطاء الدفاعية وعيوب كومان وأسباب سقوط برشلونة أمام قادش

التحليل

Barcelona cadiz
Getty

برشلونة يسقط أمام قادش

2020-12-05T22:22:12Z

المرة الأولى منذ كرويف

خسر برشلونة 2-1 أمام قادش في الدوري الإسباني

تقرير المباراة

cadiz barcelona
Getty

أشرف حكيمي يهدف الفوز لمحمد أبرهون

2020-12-05T22:00:53Z

الجماهير تحتفي بتصرف حكيمي

أشاد الجمهور بما قام به أشرف حكيمي أمام بولونيا

تقرير

hakimi
hakimi

إنتر يتفوق على بولونيا في ليلة إبداع حكيمي

2020-12-05T21:40:40Z

انتصر إنتر 3-1 على بولونيا في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Achraf inter bologna Alexis Sánchez y Arturo Vidal
Getty

رسميًا .. الأهلي بطل كأس مصر

2020-12-05T20:55:19Z

ضربات الجزاء تبتسم للأهلي

حقق الأهلي بطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء

تقرير المباراة

 

كهربا ومروان محسن وحمدي فتحي

بث مباشر .. برشلونة وقادش

2020-12-05T19:54:04Z

تابع مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

من هنا

Cadiz Barcelona LaLiga
Goal

أتلتيكو مدريد يرتقي صدارة الليجا بالفوز على بلد الوليد

2020-12-05T19:36:54Z

فاز أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين على بلد الوليد ليتصدر الدوري الإسباني
Lemar Atletico Madrid Valladolid LaLiga
Getty Images

بايرن ميونخ يخطف تعادلًا صعبًا مع لايبزيج

2020-12-05T19:24:53Z

مباراة مثيرة في الدوري الألماني

تعادل بايرن ميونخ 3-3 مع لايبزيج في الدوري الألماني

تقرير المباراة

GERMANY ONLY: JEROME BOATENG BAYERN MÜNCHEN BUNDESLIGA 05122020
imago images / Mladen Lackovic

مانشستر يونايتد ينتصر بصعوبة على وست هام

2020-12-05T19:23:32Z

قلب النتيجة في الشوط الثاني

فاز مانشستر يونايتد 3-1 على وست هام

تقرير اللقاء

manchester united west ham
Getty

يوفنتوس يعود أمام تورينو في الديربي

2020-12-05T18:57:35Z

مباراة حسمت في الدقائق الأخيرة

فاز يوفنتوس 2-1 على تورينو في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Bonucci Juventus Torino
getty images

بث مباشر .. الأهلي وطلائع الجيش

2020-12-05T17:57:24Z

نهائي كأس مصر

تابع تغطية مباشرة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

من هنا

الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا 2020
Social

لانس يتفوق على رين

2020-12-05T17:53:37Z

انتصر لانس بثنائية نظيفة على رين في الدوري الفرنسي
Kalimuendo Da Silva Rennes Lens L1 05122020
Getty

إشادة واسعة بمستوى محرز أمام فولهام

2020-12-05T17:27:03Z

مستر أسيست

أبرز ردود الفعل على مستوى محرز أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

التقرير

Riyad Mahrez Manchester City 2020-21
Getty

تحليل .. زيدان يعيد تفعيل فلسفة "اخطف واجري" أمام إشبيلية"

2020-12-05T17:25:17Z

أبرز النقاط الفنية في لقاء ريال مدريد وإشبيلية

كيف انتصر ريال مدريد على إشبيلية

التحليل

Julen Lopetegui Zinedine Zidane Sevilla Real Madrid
Getty

ريال مدريد ينتصر على إشبيلية بخطأ بونو

2020-12-05T17:08:44Z

أول فوز في الليجا منذ 31 أكتوبر

انتصر ريال مدريد بهدف نظيف على إشبيلية 

تقرير المباراة

sevilla real madrid vinicius
Getty

مانشستر سيتي يتفوق على فولهام في الدوري الإنجليزي

2020-12-05T16:56:09Z

بأقدام دي بروينه وستيرلينج

انتصر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على فولهام في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Kevin De Bruyne Manchester City 2020-21
Getty Images

الباطن يتعادل مع التعاون

2020-12-05T16:48:27Z

تعادل الباطن مع التعاون بهدف لكل فريق

الفيصلي يتعادل مع العين

2020-12-05T16:47:37Z

تعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل فريق في الدوري السعودي

بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل

2020-12-05T16:41:44Z

تعادل بوروسيا دورتموند بهدف لمثله مع فرانكفورت في الدوري الألماني

كما تعادل مونشنجلادباخ مع فرايبورج وكولن مع فولفسبورج بهدفين لكل فريق

ولم ينتصر أحد سوى فريق ارمينيا بيليفيلد على ميتس بهدفين لهدف

MATEU MOREY BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA 05122020
Getty Images

لاتسيو ينهض من كبوته المحلية بالفوز على سبيزيا

2020-12-05T15:55:43Z

انتصر لاتسيو 2-1 على سبيزيا في الدوري الإيطالي
Immobile celebrating Spezia Lazio Serie A
Getty

تغطية مباشرة .. ريال مدريد ضد إشبيلية

2020-12-05T15:20:31Z

لا بديل عن الفوز

تابع تغطية مبارة ريال مدريد أمام إشبيلية من هنا
Sevilla Real Madrid
Getty Images

شاهد الفيصلي أمام العين

2020-12-05T15:17:17Z

شاهد مباراة الباطن والتعاون

2020-12-05T15:16:40Z

الأهلي يسقط أمام ضمك

2020-12-05T15:09:05Z

مباراة السبع أهداف

خسر الأهلي بشكل غير متوقع أمام ضمك بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي

تقرير المباراة

ضمك الأهلي الدوري السعودي 2020-2021
Social

ليفانتي يتفوق بالثلاثية على خيتافي

2020-12-05T15:06:51Z

في مباراة البطاقات الحمراء، فاز ليفانتي بثلاثية نظيفة على خيتافي
Levante Getafe 05122020
Getty

بيرنلي يخطف التعادل من إيفرتون

2020-12-05T15:03:30Z

استمر إيفرتون في سلسلة النتائج السلبية بالتعادل بهدف لمثله مع بيرنلي
Burnley Everton Calvert Lewin Richarlison Premier League 2020
Everton