تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

تعادل بوروسيا دورتموند بهدف لمثله مع فرانكفورت في الدوري الألماني

كما تعادل مونشنجلادباخ مع فرايبورج وكولن مع فولفسبورج بهدفين لكل فريق

ولم ينتصر أحد سوى فريق ارمينيا بيليفيلد على ميتس بهدفين لهدف