تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

باريس سان جيرمان يستعد للأبطال بالفوز على مونبيليه
مبابي يسجل الهدف رقم 100 مع باريس سان جيرمانفاز باريس سان جيرمان 3-1 على مونبيليه في ليلة هدف مبابي المئوي
تشيلسي يتفوق على ليدز بثلاثية
انتصر تشيلسي 3-1 على ليدز ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في ليلة إصابة زياش
لماذا سقط برشلونة أمام قادش؟
تحليل المباراة
الأخطاء الدفاعية وعيوب كومان وأسباب سقوط برشلونة أمام قادش
برشلونة يسقط أمام قادش
المرة الأولى منذ كرويف
خسر برشلونة 2-1 أمام قادش في الدوري الإسباني
أشرف حكيمي يهدف الفوز لمحمد أبرهون
الجماهير تحتفي بتصرف حكيمي
أشاد الجمهور بما قام به أشرف حكيمي أمام بولونيا
إنتر يتفوق على بولونيا في ليلة إبداع حكيمي
انتصر إنتر 3-1 على بولونيا في الدوري الإيطالي
رسميًا .. الأهلي بطل كأس مصر
ضربات الجزاء تبتسم للأهلي
حقق الأهلي بطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء
بث مباشر .. برشلونة وقادش
تابع مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد يرتقي صدارة الليجا بالفوز على بلد الوليد
بايرن ميونخ يخطف تعادلًا صعبًا مع لايبزيج
مباراة مثيرة في الدوري الألماني
تعادل بايرن ميونخ 3-3 مع لايبزيج في الدوري الألماني
مانشستر يونايتد ينتصر بصعوبة على وست هام
قلب النتيجة في الشوط الثاني
فاز مانشستر يونايتد 3-1 على وست هام
تقرير اللقاء
يوفنتوس يعود أمام تورينو في الديربي
مباراة حسمت في الدقائق الأخيرة
فاز يوفنتوس 2-1 على تورينو في الدوري الإيطالي
بث مباشر .. الأهلي وطلائع الجيش
نهائي كأس مصر
تابع تغطية مباشرة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش
لانس يتفوق على رين
إشادة واسعة بمستوى محرز أمام فولهام
مستر أسيست
أبرز ردود الفعل على مستوى محرز أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
تحليل .. زيدان يعيد تفعيل فلسفة "اخطف واجري" أمام إشبيلية"
أبرز النقاط الفنية في لقاء ريال مدريد وإشبيلية
كيف انتصر ريال مدريد على إشبيلية
ريال مدريد ينتصر على إشبيلية بخطأ بونو
أول فوز في الليجا منذ 31 أكتوبر
انتصر ريال مدريد بهدف نظيف على إشبيلية
تقرير المباراة
مانشستر سيتي يتفوق على فولهام في الدوري الإنجليزي
بأقدام دي بروينه وستيرلينج
انتصر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على فولهام في الدوري الإنجليزي
الباطن يتعادل مع التعاون
تعادل الباطن مع التعاون بهدف لكل فريق
الفيصلي يتعادل مع العين
تعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل فريق في الدوري السعودي
بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل
تعادل بوروسيا دورتموند بهدف لمثله مع فرانكفورت في الدوري الألماني
كما تعادل مونشنجلادباخ مع فرايبورج وكولن مع فولفسبورج بهدفين لكل فريق
ولم ينتصر أحد سوى فريق ارمينيا بيليفيلد على ميتس بهدفين لهدف
لاتسيو ينهض من كبوته المحلية بالفوز على سبيزيا
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الأهلي يسقط أمام ضمك
مباراة السبع أهداف
خسر الأهلي بشكل غير متوقع أمام ضمك بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي
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بيرنلي يخطف التعادل من إيفرتون
بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية
📋✅ Our starting XI 🆚 @SevillaFC_ENG!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/3AyVIJUemB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 5, 2020