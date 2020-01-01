تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد والأهلي وديربي إنتر وميلان

لا يشبه سوى بيليه
تعليقات الجمهور على مستوى محمد صلاح
إشادة بمستوى محمد صلاح بعد التعادل أمام إيفرتون
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التعادل يحسم ديربي الميرسيسايد
تدخلات مؤثرة لتقنية الفيديو
انتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل بنتيجة 2-2
غرناطة يمنح أول هزيمة لإشبيلية في الدوري
ما هي إصابة فان دايك؟
بث مباشر: إيفرتون ضد ليفربول
تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020
تابع معنا مباريات اليوم، السبت، 17 أكتوبر 2020 والتي تضم العديد من المباريات القوية
في إسبانيا، مواجهة قوية لأتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو،وريال مدريد ضد قادش، وبرشلونة أمام خيتافي
في إنجلترا، ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ثم مواجهة تشيلسي وساوثامبتون، كما يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال وأخيرا مانشستر يونايتد و نيوكاسل
أما في إيطاليا فلا صوت يعلو فوق ديربي ميلانو بين إنتر وميلان بجانب مواجهات نابولي وأتالانتا وكذلك يوفنتوس وكروتوني
هذا بجانب قمة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي
وجميع المباريات الأخرى
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