مدونة حية

تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم بين ليفربول وتشيلسي ومواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

تغطية أبرز مباريات اليوم، الأحد، 20 سبتمبر

محدث
التعليقات()
Liverpool real madrid juventus
Getty

زيدان: سعيد بالأداء الفريق ونفتقد لتسجيل الأهداف

2020-09-20T22:00:52Z

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، سعادته بما قدمه الفريق أمام ريال سوسييداد رغم الخروج بالتعادل السلبي.

التصريحات كاملة

بيرلو يوضح آلية التعامل مع كريستيانو رونالدو

2020-09-20T21:58:40Z

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن تحقيق الانتصار في المباراة الأولى للموسم الجديد أمر إيجابي للغاية ويمنح الفريق دفعة معنوية مهمة مع بداية منافسات الدوري الإيطالي.

طالع التصريحات كاملة

Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo Juventus 2020-21
Getty Images

كورتوا: نستحق الفوز وسعيد بعدم استقبال أي هدف

2020-09-20T21:18:56Z

وقال كورتوا عقب المباراة: "نحن سعداء بتنظيم الفريق وعجم استقبال فرص كثيرة وقدرتي على التصدي للفرص القليلة التي وصلتني".

"لو أننا لم نسجل أهداف فمن الجيد أننا لا نستقبل أي أهداف، كريم بنزيما كان خطيرًا اليوم وكاد أن يسجل هدفًا، أعتقد أننا نستحق الخروج على الأقل بالفوز بهدف نظيف".

"لدينا هدف واضح وكل شيء يظهر في التدريبات، ولعبنا بشكل جيد أمام خيتافي في المباراة التحضيرية لكن اليوم لم نكن في أفضل شكل ممكن".

Thibaut Courtois
Getty

أوديجارد: مباراة خاصة بالنسبة لي أفسدها التعادل

2020-09-20T21:14:34Z

وقال أوديجارد عقب المباراة: "أشعر بأنني في حال جيدة ولكن الخروج دون انتصار أمر سيئ. على المستوى الشخصي سعيد بارتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى".

"أتفهم طريقة اللعب وفلسفة المدرب ولكن البدايات دائمًا صعبة، المباراة خاصة بالنسبة لي لأنها أمام فريقي السابق".

"زيدان طلب مني مساعدة زملائي وخلق الفرص والتحرك بين الخطوط والهجوم".

Real Sociedad vs. Real Madrid, Odegaard y Elustondo
Getty

أفكار زيدان المكررة تسقط ريال مدريد أمام سوسييداد

2020-09-20T21:09:42Z

أداء مخيب

كيف ظهر ريال مدريد في أول مباراة له بالدوري الإسباني

طالع التحليل

Zidane reall Sociedad
Getty

كيف ظهر يوفنتوس في أول مباراة تحت قيادة بيرلو؟

2020-09-20T21:07:10Z

تحليل لشكل يوفنتوس في الظهور الأول بالموسم

أداء هجومي واضح من جانب يوفنتوس في لقاء سامبدوريا

طالع التحليل

Andrea Pirlo Juventus Sampdoria
Getty Images

مارسيليا يتعادل مع ليل

2020-09-20T21:01:33Z

انتهت مباراة ليل ومارسيليا بالتعادل بهدف لكل فريق
Valere Germain Marseille Lille Ligue 1 20092020
Getty

التعادل السلبي يحسم مواجهة ريال مدريد وسوسييداد

2020-09-20T20:56:35Z

سقوط مبكر لحامل لقب الليجا

فشل ريال مدريد في الفوز بأول مباراة له في الدوري الإسباني وتعادل أمام سوسييداد

تقرير المباراة

يوفنتوس ينتصر بثلاثية نظيفة على سامبدوريا في افتتاح الدوري الإيطالي

2020-09-20T20:39:34Z

تفوق كاسح للسيدة العجوز

استهل بيرلو مسيرته التدريبية بالفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

تقرير المباراة

Cristiano Ronaldo Juventus Sampdoria
Getty Images

كريستيانو رونالدو يسجل الثالث

2020-09-20T20:39:07Z

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في الموسم الجديد مع يوفنتوس محرزًا الثالث ضد سامبدوريا

بونوتشي يضيف الثاني ليوفنتوس

2020-09-20T20:24:28Z

سجل بونوتشي الهدف الثاني لنادي يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدقيقة 79

الترجي بطل السوبر التونسي

2020-09-20T20:05:58Z

بعد الانتصار على الصفاقسي بركلات الترجيح، حقق الترجي لقب السوبر

تقرير المباراة

الترجي

شباب الأهلي يتعادل مع باختاكور في دوري أبطال آسيا

2020-09-20T20:04:21Z

تعادل شباب الأهلي مع باختاكور دون أهداف ويصعب مهمته في التأهل لثمن النهائي

ليستر سيتي ينتصر على بيرنلي

2020-09-20T19:53:50Z

الثعالب حققوا الفوز على بيرنلي بنتيجة 4-2
Dennis Praet Leicester
Getty Images

ديان كولوشيفسكي يفتتح التسجيل ليوفنتوس

2020-09-20T19:04:36Z

يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بهدف نظيف في الدقيقة 13

Dejan Kulusevski Juventus Parma
Getty Images

تابع مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا

2020-09-20T18:48:26Z

تغطية مباراة يوفنتوس من هنا

ريال بيتيس يحقق الفوز على بلد الوليد

2020-09-20T18:30:14Z

حقق ريال بيتيس انتصارًا سهلًا على ريال بلد الوليد بثنائية نظيفة
Betis vs. Valladolid
Getty

غرناطة يفوز على ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني

2020-09-20T18:28:36Z

نجح غرناطة في الفوز 2-1 على ألافيس ليصل للنقطة السادسة ويتصدر الدوري الإسباني
Granada vs. Alavés
Getty

ساسوولو يتعادل مع كالياري

2020-09-20T18:10:01Z

المباراة انتهت 1-1
Giovanni Simeone Vlad Chiriches Sassuolo Cagliari
Getty

فولفسبورج يتعادل سلبيًا مع باير ليفركوزن

2020-09-20T18:08:48Z

بداية سيئة لباير ليفركوزن
GER ONLY Leverkusen Wolfsburg
imago images / regios24

تعادل نانت مع سانت إيتيان

2020-09-20T17:28:49Z

انتهت مباراة نانت وسانت إيتيان بالتعادل بنتيجة 2-2
Pedro Chirivella Zaydou Youssouf Nantes Saint-Etienne Ligue 1 20092020
Getty

ليفربول يحقق انتصارًا هامًا على تشيلسي

2020-09-20T17:24:48Z

ثنائية ماني

نجح ليفربول في الفوز بثنائية نظيفة على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Salah liverpool chelsea
Getty

التعادل السلبي يضع الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

2020-09-20T16:57:01Z

الزعيم قهر كورونا

نجح الهلال في التعادل مع فريق شاهر الإيراني دون أهداف رغم غياب أبرز اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا

تقرير المباراة

الهلال شاهر خودرو دوري أبطال آسيا 2020
Social

قادش ينتصر بثنائية نظيفة على هويسكا

2020-09-20T16:31:38Z

حقق قادش أول فوز له في الدوري الإسباني وجاء على حساب هويسكا بثنائية نظيفة
huesca cadiz

تابع مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا

2020-09-20T15:32:01Z

يمكن متابعة التغطية من هنا

جنوى يسحق كروتوني برباعية

2020-09-20T15:27:45Z

انتصر جنوى 4-1 على كروتوني
Destro Pandev - Genoa Crotone - Serie A 2020/21
Getty

تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول

2020-09-20T15:26:43Z

صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي

2020-09-20T15:26:14Z

برايتون يحقق أول انتصار والضحية نيوكاسل

2020-09-20T15:25:03Z

فاز برايتون بثلاثية نظيفة على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
Callum Wilson Tariq Lamptey Newcastle Brighton 2020-21
Getty

نابولي ينتصر على بارما

2020-09-20T15:24:19Z

بثنائية نظيفة، حقق نابولي أول فوز في افتتاح الدوري الإيطالي على بارما
Hirving Lozano Napoli Serie A
Napoli

باريس سان جيرمان يحقق الفوز على نيس

2020-09-20T15:23:24Z

مبابي يعوض غياب نيمار

رغم غياب نيمار، انتصار بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان على نيس في الدوري الفرنسي
Mbappe PSG 2020
Getty

تونتهام يحول هزيمته إلى انتصار أمام ساوثامبتون

2020-09-20T15:21:53Z

تألق سون وكين

انتصر توتنهام بنتيجة 5-2 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Son Heung-min, Harry Kane, Tottenham, Premier League 2020-21
Getty