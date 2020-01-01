تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم بين ليفربول وتشيلسي ومواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

وقال كورتوا عقب المباراة: "نحن سعداء بتنظيم الفريق وعجم استقبال فرص كثيرة وقدرتي على التصدي للفرص القليلة التي وصلتني".

"لو أننا لم نسجل أهداف فمن الجيد أننا لا نستقبل أي أهداف، كريم بنزيما كان خطيرًا اليوم وكاد أن يسجل هدفًا، أعتقد أننا نستحق الخروج على الأقل بالفوز بهدف نظيف".

"لدينا هدف واضح وكل شيء يظهر في التدريبات، ولعبنا بشكل جيد أمام خيتافي في المباراة التحضيرية لكن اليوم لم نكن في أفضل شكل ممكن".