تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم بين ليفربول وتشيلسي ومواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

زيدان: سعيد بالأداء الفريق ونفتقد لتسجيل الأهداف
أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، سعادته بما قدمه الفريق أمام ريال سوسييداد رغم الخروج بالتعادل السلبي.
بيرلو يوضح آلية التعامل مع كريستيانو رونالدو
قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن تحقيق الانتصار في المباراة الأولى للموسم الجديد أمر إيجابي للغاية ويمنح الفريق دفعة معنوية مهمة مع بداية منافسات الدوري الإيطالي.
طالع التصريحات كاملة
كورتوا: نستحق الفوز وسعيد بعدم استقبال أي هدف
وقال كورتوا عقب المباراة: "نحن سعداء بتنظيم الفريق وعجم استقبال فرص كثيرة وقدرتي على التصدي للفرص القليلة التي وصلتني".
"لو أننا لم نسجل أهداف فمن الجيد أننا لا نستقبل أي أهداف، كريم بنزيما كان خطيرًا اليوم وكاد أن يسجل هدفًا، أعتقد أننا نستحق الخروج على الأقل بالفوز بهدف نظيف".
"لدينا هدف واضح وكل شيء يظهر في التدريبات، ولعبنا بشكل جيد أمام خيتافي في المباراة التحضيرية لكن اليوم لم نكن في أفضل شكل ممكن".
أوديجارد: مباراة خاصة بالنسبة لي أفسدها التعادل
وقال أوديجارد عقب المباراة: "أشعر بأنني في حال جيدة ولكن الخروج دون انتصار أمر سيئ. على المستوى الشخصي سعيد بارتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى".
"أتفهم طريقة اللعب وفلسفة المدرب ولكن البدايات دائمًا صعبة، المباراة خاصة بالنسبة لي لأنها أمام فريقي السابق".
"زيدان طلب مني مساعدة زملائي وخلق الفرص والتحرك بين الخطوط والهجوم".
أفكار زيدان المكررة تسقط ريال مدريد أمام سوسييداد
أداء مخيب
كيف ظهر ريال مدريد في أول مباراة له بالدوري الإسباني
كيف ظهر يوفنتوس في أول مباراة تحت قيادة بيرلو؟
تحليل لشكل يوفنتوس في الظهور الأول بالموسم
أداء هجومي واضح من جانب يوفنتوس في لقاء سامبدوريا
مارسيليا يتعادل مع ليل
التعادل السلبي يحسم مواجهة ريال مدريد وسوسييداد
سقوط مبكر لحامل لقب الليجا
فشل ريال مدريد في الفوز بأول مباراة له في الدوري الإسباني وتعادل أمام سوسييداد
يوفنتوس ينتصر بثلاثية نظيفة على سامبدوريا في افتتاح الدوري الإيطالي
تفوق كاسح للسيدة العجوز
استهل بيرلو مسيرته التدريبية بالفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة.
كريستيانو رونالدو يسجل الثالث
بونوتشي يضيف الثاني ليوفنتوس
استقلال طهران يتعادل مع الشرطة العراقي
فيديو : أهداف المباراة : #استقلال طهران الإيراني 1 - 1 #الشرطة العراقي ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/BytBfIyHj2— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 20, 2020
الترجي بطل السوبر التونسي
بعد الانتصار على الصفاقسي بركلات الترجيح، حقق الترجي لقب السوبر
شباب الأهلي يتعادل مع باختاكور في دوري أبطال آسيا
ليستر سيتي ينتصر على بيرنلي
ديان كولوشيفسكي يفتتح التسجيل ليوفنتوس
يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بهدف نظيف في الدقيقة 13
تابع مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا
ريال بيتيس يحقق الفوز على بلد الوليد
غرناطة يفوز على ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني
ساسوولو يتعادل مع كالياري
فولفسبورج يتعادل سلبيًا مع باير ليفركوزن
أوديجارد يقود ريال مدريد أمام سوسييداد
📋✅ Nuestro ONCE inicial 🆚 @RealSociedad!@Liberbank #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/G2C2emaLJQ— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 20, 2020
أول تشكيل لبيرلو مع يوفنتوس
Un'ora ⏳ a #JuveSamp!— JuventusFC (@juventusfc) September 20, 2020
Scendiamo in campo così 👇🏻#ForzaJuve pic.twitter.com/6WFnCVU6Xk
تعادل نانت مع سانت إيتيان
ليفربول يحقق انتصارًا هامًا على تشيلسي
ثنائية ماني
نجح ليفربول في الفوز بثنائية نظيفة على تشيلسي في الدوري الإنجليزي
تقرير المباراة
التعادل السلبي يضع الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
الزعيم قهر كورونا
نجح الهلال في التعادل مع فريق شاهر الإيراني دون أهداف رغم غياب أبرز اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا
قادش ينتصر بثنائية نظيفة على هويسكا
تابع مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا
جنوى يسحق كروتوني برباعية
تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول
تشيلسي لم يهزم في آخر 13 مباراة على أرضه أمام البطل 🔵💪— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2020
لامبارد يهاجم ليفربول بقوته الضاربة 🔥🔥 pic.twitter.com/IJQf8CIrpn
صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي
ليفربول بإمكانهم الفوز في أول لقاءين افتتاحيين في البريميرليج لـ 3 مواسم متتالية للمرة الأولى في تاريخهم 🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2020
الملك المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة كلوب لمواجهة البلوز 🇪🇬 👑 pic.twitter.com/ZUNmJ9UL8U
برايتون يحقق أول انتصار والضحية نيوكاسل
نابولي ينتصر على بارما
باريس سان جيرمان يحقق الفوز على نيس
مبابي يعوض غياب نيماررغم غياب نيمار، انتصار بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان على نيس في الدوري الفرنسي
تونتهام يحول هزيمته إلى انتصار أمام ساوثامبتون
تألق سون وكين
انتصر توتنهام بنتيجة 5-2 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي