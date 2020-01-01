مدونة حية

تغطية مباشرة: تابع مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة وقمة يوفنتوس وروما

تغطية مباريات اليوم، الأحد، 27 سبتمبر 2020

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Mahrez
Getty

إشبيلية يعود أمام قادش

2020-09-27T18:23:30Z

انتصر إشبيلية 3-1 على قادش في مباراة حُسمت في الدقائق الأخيرة
CÁDIZ SEVILLA 27092020
Getty

تعادل فرايبورج مع فولفسبورج

2020-09-27T18:12:54Z

انتهت المباراة بالتعادل 1-1
ONLY GER Freiburg v Wolfsburg
Imago Images / Eibner

ميلان ينتصر على كروتوني ونابولي يسحق جنوى

2020-09-27T18:00:12Z

تقرير المباراتين من هنا
نابولي وميلان
Getty

بث مباشر: تابع لقاء الزمالك والجونة

2020-09-27T17:29:59Z

تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجونة من هنا
الزمالك والأهلي
Zamalek Twitter

بث مباشر: النصر والتعاون

2020-09-27T17:28:58Z

تابع لقاء النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا من هنا

عبد الله مادو عبد الرزاق حمدالله النصر سباهان دوري أبطال آسيا
Social

ردود فعل إيجابية على مستوى محرز رغم الهزيمة

2020-09-27T17:23:53Z

كيف تفاعل جمهور تويتر على مستوى محرز

طالع التقرير

Mahrez Manchester city Leicester city
Getty

ليستر سيتي يهين مانشستر سيتي على أرضه

2020-09-27T17:21:26Z

تألق فاردي

انتصر ليستر سيتي بخماسية لهدفين على مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Leicester City Manchester City 2020-21
Getty Images

ليون يتعادل مع لوريان

2020-09-27T17:07:47Z

انتهت مباراة ليون بنتيجة 1-1 ضد لوريان
Lorient-Lyon 27-09-2020
Getty Images

أتلتيكو مدريد يسحق غرناطة وسواريز يتألق

2020-09-27T15:59:08Z

هدفين لنجم برشلونة السابق

نجح أتلتيكو مدريد في الفوز 6-1 على غرناطة في الدوري الإسباني وسجل سواريز هدفين وصنع آخر

تفاصيل المباراة

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty

مورينيو غاضب من التعادل مع نيوكاسل يونايتد

2020-09-27T15:49:44Z

صبّ مورينيو عضبه من التعادل مع نيوكاسل يونايتد على الاتحاد الإنجليزي

طالع التصريحات

Jose Mourinho Tottenham 2020-21
Getty

برسبوليس يطيح بالسد القطري من دوري أبطال آسيا

2020-09-27T15:43:51Z

هدف قاتل

استطاع فريق برسبوليس إقصاء السد القطري بالتسجيل في الدقائق الأخيرة والفوز بهدف نظيف

تقرير المباراة

Nam Tae-hee Al sadd
Getty Images

انتصارات لنادي ليفانتي وأتلتيك بيلباو

2020-09-27T15:40:58Z

حقق ليفانتي الفوز على أوساسونا بنتيجة 3-1

كما فاز أتلتيك بيلباو على إيبار بنتيجة 2-1

Eibar vs. Athletic
Getty

انتصارا لساسوولو وفيرونا

2020-09-27T15:37:34Z

حقق ساسوولو الفوز على سبيزيا بنتيجة 4-1

كما فاز فيرونا على أودينيزي بهدف نظيف
 

 

Favilli celebrating Verona Udinese
Getty Images

سقوط مفاجئ لبايرن ميونخ أمام هوفنهايم

2020-09-27T15:33:19Z

نتيجة غير متوقعة

انتصر هوفنهايم بنتيجة 4-1 على بايرن ميونخ في مفاجأة في الدوري الألماني

تقرير المباراة

توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل يونايتد

2020-09-27T15:23:03Z

في مباراة مجنونة، خطف نيوكاسل التعادل من توتنهام في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1

Callum Wilson Newcastle 2020
Getty

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

2020-09-27T15:22:03Z

بوردو 0-0 نيس

أنجيه 3-2 بريست

ديجون 2-2 مونبيليه

موناكو 3-2 ستراسبورج

نيمس 1-1 لانس

Wissam Ben Yedder AS Monaco Strasbourg Ligue 1 27092020
Getty

بامفورد يمنح ليدز يونايتد انتصارًا هامًا

2020-09-27T15:00:42Z

نجح باتريك بامفورد في تسجيل هدف فوز ليدز يونايتد على شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

وحقق مارسيلو بيلسا ثاني انتصاراته في البريميرليج

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