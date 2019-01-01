خاض المنتخب التركي مبارتين حتى الآن في التصفيات أمام مولدوفا وألبانيا، وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد 6 نقاط وبقى في وصافة المجموعة، وكانت آخر مباراة ودية له في التوقف الدولي الأخير أمام منتخب أوزبكستان، حيث استطاع ان يحقق الفوز بهدفين دون رد، وسيدخل المنتخب هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية لخطف صدارة المجموعة.
حقق الديوك الفرنسية فوز على حساب فريق آيسلندا برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاحد على ملعب لويس فونتانو، في اللقاء الدولي الودي في اطار الاستعداد لتصفيات يورو 2020، حيث استطاع حامل كأس العالم الأخيرة أن يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، والتي تضم كلًا من تركيا، ألبانيا، آيسلندا، أندورا.