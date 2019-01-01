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تركيا × فرنسا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة لحظة كافة أحداث مباراة تركيا ضد فرنسا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم ال الأوروبية 2020

محدث
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Getty

2019-06-08T18:30:48Z

خاض المنتخب التركي مبارتين حتى الآن في التصفيات أمام مولدوفا وألبانيا، وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد 6 نقاط وبقى في وصافة المجموعة، وكانت آخر مباراة ودية له في التوقف الدولي الأخير أمام منتخب أوزبكستان، حيث استطاع ان يحقق الفوز بهدفين دون رد، وسيدخل المنتخب هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية لخطف صدارة المجموعة.

2019-06-08T18:30:16Z

حقق الديوك الفرنسية فوز على حساب فريق آيسلندا برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاحد على ملعب لويس فونتانو، في اللقاء الدولي الودي في اطار الاستعداد لتصفيات يورو 2020، حيث استطاع حامل كأس العالم الأخيرة أن يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، والتي تضم كلًا من تركيا، ألبانيا، آيسلندا، أندورا.

2019-06-08T18:29:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين تركيا وفرنسا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال