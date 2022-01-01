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برشلونة وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

تابع تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023

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Bayern vs. Barcelona Mega
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بايرن ميونخ وبرشلونة

2022-09-13T19:46:18.776Z

2022-09-13T19:42:26.116Z

43' خطورة كتالونية ووصلت إلى ليفاندوفسكي لكن مزراوي ينقذها من أمامه وتعود إلى ديمبيلي الذي سقط مطالبًا بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئًا

2022-09-13T19:40:17.832Z

40' موسيالا يقود هجمة رائعة لبايرن ميونخ ويمررها عرضية أرضية لكن مولر وماني يصطدمان والكرة تصل سهلة إلى تيرشتيجن

2022-09-13T19:30:28.724Z

30' أول محاولة خطيرة من بايرن ميونخ وصلت على حدود المنطقة إلى سابيتزر الذي سددها قوية لكن بجوار المرمى

2022-09-13T19:25:56.523Z

26' محاولة أخرى مرتدة من برشلونة وتمريرة من جافي إلى رافينيا الذي لعبها إلى ليفاندوفسكي والأخير أعادها إلى البرازيلي الذي سدد لكن بجوار القائم الأيسر

2022-09-13T19:20:31.208Z

21' فرصة خطيرة لبرشلونة وعرضية على رأس ليفاندوفسكي لكن نوير يتعملق ويتصدى للكرة وتعود إلى جافي الذي مررها إلى رافينيا والأخير يسدد لكن أعلى العارضة

2022-09-13T19:17:38.880Z

18' أووووووع تمريرة سحرية من جافي إلى ليفاندوفسكي الذي سددها لكن جاءت أعلى العارضة

2022-09-13T19:13:57.315Z

14' أووووه نوير يخطئ ويمرر لليفا لكن الدفاع يتدخل سريعًا ويحولها كنية

2022-09-13T19:08:52.816Z

9' أووووه هجمة خطيرة لبرشلونة مررها ليفا إلى رافينيا الذي لعبها نحو جافي ثم إلى بيدري والأخير سددها بمهارة لكن نوير يتألق

2022-09-13T19:05:13.543Z

5' بافارد يسقط مصابًا بعد تدخل ألونسو

انطلاق المباراة

2022-09-13T19:00:06.000Z

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة

2022-09-13T17:51:36.000Z

وقرر ناجلزمان الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

مانويل نوير
ألفونسو ديفيس - لوكاس هيرنانديز - أوباميانكو - بافارد
سابيتزر - كيميش
موسيالا - مولر - ساني
ساديو ماني

تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ

2022-09-13T17:50:11.000Z

قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تيرشتيجن
ماركوس ألونسو - كريستنسن - أراوخو - كوندي
بيدري - بوسكيتس - جافي
عثمان ديمبيلي - ليفاندوفسكي - رافينيا

2022-09-13T17:47:25.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبرشلونة على ملعب أليانز أرينا.

برشلونة حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف ليتصدر المجموعة بالتساوي في النقاط مع بايرن ميونخ الذي فاز بثنائية نظيفة أمام إنتر.

أما على المستوى المحلي، فلم يسقط برشلونة سوى في المباراة الافتتاحية بالتعادل السلبي ضد رايو فاييكانو وحقق الفوز في المباريات التالية، أما البافاري فيعيش أزمة محلية بالتعادل في آخر ثلاث مباريات ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين وشتوتجارت.

ويبحث النادي الكتالوني عن أول انتصار له في أليانز أرينا خلال تاريخه بينما يرغب البافاري في ترسيخ العقدة.