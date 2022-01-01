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برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا التغطية المباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني

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Barcelona Sevilla
GettyImage

تشكيل إشبيلية ضد برشلونة

2022-04-03T17:48:21.575Z

أما جوليان لوبيتيجي فيبدأ بالشكل الآتي:
4-3-3
ياسين بونو
كريم رقيق - كوندي - دييجو كارلوس - نافاس
جوديل - راكيتيتش - جوردان
أوكامبوس - مارسيال - لاميلا

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية

2022-04-03T17:43:17.332Z

يبدأ تشافي هيرنانديز بالتشكيل الآتي:
4-3-3

مارك أندريه تيرشتيجن
جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراخو - داني ألفيش
فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري
فيران توريس - أوباميانج - عثمان ديمبيلي

2022-04-03T17:41:14.173Z

برشلونة يقدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة واستطاع الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو برباعية نظيفة قبل التوقف الدولي، وفي حال الانتصار على إشبيلية يقفز من المركز الرابع إلى الثاني.

أما إشبيلية، فلم يحقق أي انتصار في مارس بالدوري الإسباني وتحديدًا بعد الفوز في الديربي على ريال بيتيس، إذ تعادل ضد ريال سوسييداد وديبورتيفو ألافيس وكلك رايو فاييكانو كما خرج من الدوري الأوروبي.

2022-04-03T17:40:38.180Z

أهلا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية والمقامة على ملعب كامب نو في كتالونيا بالجولة 30 من الدوري الإسباني