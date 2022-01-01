برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة يقدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة واستطاع الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو برباعية نظيفة قبل التوقف الدولي، وفي حال الانتصار على إشبيلية يقفز من المركز الرابع إلى الثاني.

أما إشبيلية، فلم يحقق أي انتصار في مارس بالدوري الإسباني وتحديدًا بعد الفوز في الديربي على ريال بيتيس، إذ تعادل ضد ريال سوسييداد وديبورتيفو ألافيس وكلك رايو فاييكانو كما خرج من الدوري الأوروبي.