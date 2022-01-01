برشلونة ضد إلتشي: مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين برشلونة وإلتشي على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية وقادش بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني

بينما لم يحقق قادش أي انتصار وتعادل مرة وخسر باقي مبارياته في الليجا