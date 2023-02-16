أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في ذهاب مُلحق الدوري الأوروبي لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب كامب نو.

فشل برشلونة في التأهل لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ والإنتر، ليتواجد في ملحق اليوروبا ليج.

أما مانشستر يونايتد سيتواجد في نفس المرحلة لأنه لم يتصدر مجموعته في البطولة ذاتها حيث حل في المركز الثاني خلف المتصدر ريال سوسيداد.

يسعى العملاق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة في الذهاب، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق استفاق مؤخرًُا بقيادة تين هاج، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.