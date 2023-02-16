مباشربرشلونة ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في مباريات مُلحق الدوري الأوروبي لموسم 2022/2023، على ملعب كامب نو

FC Barcelone Manchester United Lewandowski Rashford Ligue EuropaGetty Images
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    تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة

    أما إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:

    الخطة: 4-2-3-1

    ديفيد دي خيا
    تايرل مالاسيا - رفائيل فاران - لوك شاو - أرون بيساكا
    كاسيميرو - فريد
    ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - جادون سانشو
    ووت فيجورست

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    تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

    قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة 4-3-3

    أندريه تير شتيجن
    جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - رونالد أراوخو - جويل كوندي
    فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري
    جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في ذهاب مُلحق الدوري الأوروبي لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب كامب نو.

    فشل برشلونة في التأهل لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ والإنتر، ليتواجد في ملحق اليوروبا ليج.

    أما مانشستر يونايتد سيتواجد في نفس المرحلة لأنه لم يتصدر مجموعته في البطولة ذاتها حيث حل في المركز الثاني خلف المتصدر ريال سوسيداد.

    يسعى العملاق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة في الذهاب، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق استفاق مؤخرًُا بقيادة تين هاج، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.