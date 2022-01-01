ليفربول ضد نيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد
55' نيوكاسل يسجل هدفًا آخر عن طريق إيزاك لكن الهدف لا يحتسبه بسبب التسلل
50' أوووووه محاولة من ليفربول وفرصة خطيرة لكن الدفاع يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف نظيف
جووووووول إيزاك يتقدم لنيوكاسل
38' جووووووووووووووول إيزاك يسجل أول أهدافه مع نيوكاسل ويهز شباك ليفربول
34' أوووووووه كيف ضاعت يا دياز؟ الكولومبي راوغ بوب وواجه مرمى خال ولكن سددها أعلى العارضة
29' ركلة حرة مباشرة لكن تريبيير يسددها سهلة في يد أليسون
21' لويس دياز يحاول أن يسدد لكن الدفاع يتدخل ويحسم الموقف مبكرًا
11' أووووه أول تسديدة من نيوكاسل عن طريق الوافد الجديد إيزاك لكن أعلى العارضة
4' بوب، حارس نيوكاسل يتعرض للإصابة ولكنه يستكمل المباراة
انطلاق المباراة
تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
وسوف يعتمد إيدي هاو على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
نيك بوب
تريبيير- لاسيليس- بورن- تارجيت
لونجستاف- ويلوك- جويلنتون
ألميرون- فراسير- إيزاك.
How we line-up at Anfield this evening...— Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2022
HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/tQ5l6pG5uL
تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أليسون
ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز - أندرو روبرتسون
فابينيو- هندرسون - إليوت
محمد صلاح- روبرت فيرمينو - لويس دياز
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد.
ليفربول حقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي بعد التغلب على بورنموث بنتيجة 9-0
أما نيوكاسل فقد تعادل في آخر 3 مباريات مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي وبرايتون وحقق انتصارًا وحيدًا ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأولى