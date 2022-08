ليفربول ضد نيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

وسوف يعتمد إيدي هاو على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

نيك بوب

تريبيير- لاسيليس- بورن- تارجيت

لونجستاف- ويلوك- جويلنتون

ألميرون- فراسير- إيزاك.

How we line-up at Anfield this evening...



HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/tQ5l6pG5uL