ليفربول ضد نيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد.

ليفربول حقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي بعد التغلب على بورنموث بنتيجة 9-0

أما نيوكاسل فقد تعادل في آخر 3 مباريات مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي وبرايتون وحقق انتصارًا وحيدًا ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأولى