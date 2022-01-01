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ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

تابع التغطية المباشرة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

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Liverpool Crystal Palace
Goal

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول

2022-08-15T18:08:50.000Z

وسوف يعتمد باتريك فييرا على العناصر الآتية:

الخطة 5-4-1

جوايتا
كلاين - وارد - أندرسن - جويهي - ميتشيل
إيزي - دوكوريه - شلوب - زاها
أيو.

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس

2022-08-15T18:02:01.000Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- فيليبس - أندرو روبرتسون
فابينيو- ميلنر - إليوت

محمد صلاح- داروين نونيز - لويس دياز

2022-08-15T17:45:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد