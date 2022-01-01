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ليفربول ضد فولهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع التغطية المباشرة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

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Liverpool Fulham
Pressbox/Getty

2022-08-06T11:44:53.126Z

15' أوووووووووه أول خطورة من جانب ليفربول وانفراد لروبرتسون يتصدى له الحارس وتعود لدياز الذي يضعها في الشباك لكن الهدف ملغي بداعي التسلل

2022-08-06T11:41:00.933Z

10' الخطورة من أصحاب الأرض وغياب تام لهجوم ليفربول

2022-08-06T11:31:40.124Z

1' أووووه أول فرصة لفولهام عن طريق ميتروفيتش وتمر بجوار المرمى

انطلاق المباراة

2022-08-06T11:30:00.000Z

تشكيل فولهام ضد ليفربول

2022-08-06T10:27:50.000Z

وسوف يعتمد ماركو سيلفا على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

روداك
تيتي، توسين، ريام، روبنسون
بالينيا، ريد
أندرياس، كيبانو، دي كوردوفا ريد.
متروفيتش

تشكيل ليفربول ضد فولهام

2022-08-06T10:25:27.000Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا

محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز

2022-08-06T10:24:29.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وفولهام على ملعب كرافن كوتيج