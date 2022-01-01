ليفربول ضد فولهام: مباشر لحظة بلحظة

15' أوووووووووه أول خطورة من جانب ليفربول وانفراد لروبرتسون يتصدى له الحارس وتعود لدياز الذي يضعها في الشباك لكن الهدف ملغي بداعي التسلل
10' الخطورة من أصحاب الأرض وغياب تام لهجوم ليفربول
1' أووووه أول فرصة لفولهام عن طريق ميتروفيتش وتمر بجوار المرمى
انطلاق المباراة
تشكيل فولهام ضد ليفربول
وسوف يعتمد ماركو سيلفا على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
روداك
تيتي، توسين، ريام، روبنسون
بالينيا، ريد
أندرياس، كيبانو، دي كوردوفا ريد.
متروفيتش
Your first Fulham of 2022/23! 👊#FULLIV pic.twitter.com/ZEyrqLHRog— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 6, 2022
تشكيل ليفربول ضد فولهام
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أليسون
ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا
محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز
بقيادة صلاح للهجوم وعودة أليسون للفريق 🙌— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 6, 2022
إليكم تشكيل الريدز الأساسي لبداية @PLinArabic 🔴#فولهام_ليفربول pic.twitter.com/CYeKBiIYyA
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وفولهام على ملعب كرافن كوتيج