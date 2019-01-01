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بث مباشر | حفل إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 2 في دبي

تابع حفل إطلاق الإصدار الأخير من كول أوف ديوتي...مع مفاجآت كبيرة

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ما الذي ينتظرنا يا تُرى؟

2019-10-24T12:13:37Z

بعد طول انتظار... إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير سيكون اليوم

2019-10-24T11:41:18Z

أهلًا بكم أصدقائي! أهلًا بكم في بثنا المباشر من أجل تغطية حفل إطلاق النسخة الأخيرة من لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير. ترقبوا مفاجآت كبيرة ونجومًا كبار ويومًا حافلًا بالأحداث من قلب دبي. #ModernWarfare