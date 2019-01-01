بث مباشر | حفل إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 2 في دبي

ما الذي ينتظرنا يا تُرى؟
2019-10-24T12:13:37Z
بقي يومان على إطلاق ModernWarfare# وهناك شيء ما يلوح في أفق صحراء دبي... تابعنا لتشهد الحدث غدًا. pic.twitter.com/K1ADrTFY19— Call of Duty Middle East (@CallofDutyARA) October 23, 2019
بعد طول انتظار... إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير سيكون اليوم
2019-10-24T11:41:18Z
أهلًا بكم أصدقائي! أهلًا بكم في بثنا المباشر من أجل تغطية حفل إطلاق النسخة الأخيرة من لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير. ترقبوا مفاجآت كبيرة ونجومًا كبار ويومًا حافلًا بالأحداث من قلب دبي. #ModernWarfare