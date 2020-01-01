بث مباشر | تابع مباريات اليوم مانشستر سيتي، ميلان، وآرسنال

ردود أفعال جماهير مانشستر سيتي حول رياض محرز
البعض يرى أنه لا يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي ومنهم من يرى إشراكه بديلًا وسيلة لإرهاب الخصوم
مانشستر سيتي ينتصر على واتفورد برباعية نظيفة
اكتساح لكتيبة بيب
فاز مانشستر سيتي على واتفورد برباعية نظيفة
لابورت يضيف الرابع
فودين يسجل الهدف الثالث
المحمدي وتريزيجيه يقودان تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال
🚨 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 𝗡 𝗘 𝗪 𝗦 🚨— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 21, 2020
Here is your Aston Villa team to face Arsenal tonight! 🙌#AVFC pic.twitter.com/414450HVD7
تشكيل آرسنال لمواجهة أستون فيلا
📋 Tonight's team news...— Arsenal (@Arsenal) July 21, 2020
🇺🇾 @LTorreira34 starts
🏴 @EddieNketiah9 returns
🏴 @RobHolding95 also starts
#️⃣ #AVLARS
انتهاء الشوط الأول
سترلينج يصل إلى أفضل مواسمه التهديفية
19 - @sterling7 has now scored 19 @premierleague goals this season, his outright best return in the competition in a single campaign. Heights. #WATMCI pic.twitter.com/jzUjAQqfIj— OptaJoe (@OptaJoe) July 21, 2020
سترلينج يهدر ركلة جزاء ويسجل الثاني
الهدف الأول لمانشستر سيتي
انطلاق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
محرز على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام واتفورد
أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي
ويغيب رياض محرز عن التشكيل الأساسي ليعود إلى مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالآتي:
إيدرسون
ووكر، جارسيا، لابورت، كانسيلو
رودري، دي بروينه، فيل فودين
سترلينج، جيسوس، بيرناردو سيلفا
📋 تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2020
جارسيا يبدأ في الدفاع وهجوم قوي كالمعتاد pic.twitter.com/TCJ9y6X6Ll