بث مباشر: تابع مباريات الدوري السعودي اليوم 20 أغسطس 2020

الشوط الأول: الهلال 0-1 الأهلي
السومة يتقدم للأهلي على الهلال
شاهد الهدف
هدف رائع من السومة
د5’هدف للاهلي! ⚽#عمر_السومة يفتتح التسجيل #الاهلي 1 : 0 #الهلال #الاهلي_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/NnP9SmJzf7
النصر يكتسح التعاون برباعية لهدف
مهرجان أهداف
شاهد أهداف المباراة
🎥 أهداف المباراة | #التعاون 1 : 4 #النصر#التعاون_النصر pic.twitter.com/jHvdngmJiO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
الفيجاء يتعادل سلبيًا مع ضمك
⌛️ نهاية المباراة | #الفيحاء 0 : 0 #ضمك#الفيحاء_ضمك pic.twitter.com/Lc8ukLArha— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والأهلي
مباراة حسم اللقب
ويمكن متابعة تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاهلي_الهلال (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/oTK2yJShMg— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
أحمد موسى غاضب من استبداله
🎥 - ردة فعل أحمد موسى بعد خروجه بديلا لمختار علي.#التعاون_النصر pic.twitter.com/W531l121ZU— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
العدالة ينتصر على الوحدة
⌛️ نهاية المباراة | #العدالة 2 : 4 #الوحدة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
#العدالة_الوحدة#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/wL4wR84xWC
بث مباشر: الفيحاء ضد ضمك
شاهد مباراة الفيحاء أمام ضمك في الدوري السعودي
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيحاء_ضمك (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/IG61Xojbqz— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
بث مباشر: العدالة ضد الوحدة
🔗 — بث مباشر لمباراة #العدالة_الوحدة (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 4️⃣ https://t.co/UwCvq4YIC0— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020
بث مباشر: التعاون ضد النصر
تغطية شاملة
يمكن متابعة تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #التعاون_النصر (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/9XSf08O0cE— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 20, 2020