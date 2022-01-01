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باريس ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان 2-0 يوفنتوس

محدث
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Mbappé PSG Juventus
Getty

2022-09-06T20:05:13.700Z

47' أول محاولة من يوفنتوس وتسديدة قوية خارج حدود منطقة الجزاء لكن يمسكها دوناروما بسهولة

بداية الشوط الثاني

2022-09-06T20:03:46.512Z

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون رد

2022-09-06T19:49:34.000Z

2022-09-06T19:47:06.000Z

45+1' تدخل عنيف وتعرض نيمار للإصابة

2022-09-06T19:40:45.000Z

40' الآن السيطرة ليوفنتوس لكن دون خطورة

2022-09-06T19:34:40.260Z

34' هجمة أخرى لباريس ومبابي يمررها لميسي الذي يلعبها قصيرة إلى فيتينيا الذي يسددها لكن أعلى العارضة

2022-09-06T19:24:52.000Z

26' يوفنتوس يواجه صعوبات كبيرة في حديقة الأمراء.

جوووووووول الثاني من مبابي

2022-09-06T19:22:29.000Z

22' جووووووول مرتدة سريعة لباريس وتمريرة من ميسي لمبابي ثم لأشرف حكيمي وتعود لكيليان ليضاعف النتيجة

2022-09-06T19:12:53.000Z

12' يوفنتوس يحاول التعديل لكن الفريق يعاني في الوصول لمرمى دوناروما

جووووووووول مبابي يتقدم

2022-09-06T19:05:34.821Z

6' جوووووووووول تمريرة سحرية من نيمار ومبابي يسدد على الطائر ويضع الكرة في الشباك

انطلاق المباراة

2022-09-06T19:00:34.000Z

2022-09-06T19:00:09.000Z

19' أووووووه دوناروما يحرم ميليك من التعادل بعد رأسية خطيرة وتابعها فلاهوفيتش بالكعب لكن راموس ينقذها

تشكيل يوفنتوس ضد باريس

2022-09-06T18:05:15.347Z

وسوف يعتمد أليجري على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

بيرين.
دانيلو ، بونوتشي ، بريمر، كوادرادو.
باريديس، رابيو، ميرتي.
ميليك، فلاهوفيتش، كوستيتش.

تشكيل باريس ضد يوفنتوس

2022-09-06T18:03:31.000Z

قرر جاليتييه الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 3-4-3

دوناروما
راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي
نونو مينديش - فيراتي، فيتينيا، أشرف حكيمي
ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

2022-09-06T18:00:12.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ومواجهة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس على ملعب حديقة الأمراء,

باريس سان جيرمان يهدف إلى تحقيق البطولة التي لم يفز بها ولا مرة في تاريخه ويحاول الخروج من دور المجموعات متصدرًا لتجنب مواجهة فريق معقد في دور الـ16.

بينما يوفنتوس يحاول إعادة أمجاد الماضي والعودة للمنافسة بقوة في أوروبا خاصة بعد تراجع الأداء والخروج المبكر المتواصل في السنوات الأخيرة.