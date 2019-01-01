أووووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من هيرناني
التبديل الاخير فى صفوف بارما
التبديل الاخير فى صفوف يوفنتوس
83' التبديل الثالث بخروج هيجواين ونزول بيرناديسكي— JuventusFC (@Juventusfcar) August 24, 2019
بارما 0
يوفنتوس 1#فورزا_يوفي #بارما_يوفي
التبديل الثاني فى صفوف بارما
🔄77' Sub no.2 for us— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) August 24, 2019
⬆️ #Grassi
⬇️ #Brugman
#ParmaJuventus 0-1
التبديل الثاني فى صفوف يوفنتوس
66' | 💥 | Un gran disparo de @Cristiano rchazado por el portero #ParmaJuve [0-1] #ForzaJuve pic.twitter.com/zgJ1oVOvOX— JuventusFC (@juventusfces) August 24, 2019
التبديل الاول فى صفوف يوفنتوس
التبديل الاول فى صفوف بارما
56' We turn to the bench for the first time 🔄#Kulusevski is replaced by #Siligardi 👏— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) August 24, 2019
Let's go, Luca! #ParmaJuventus 0-1
The visitors take kick-off and the second half is underway ⏱— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) August 24, 2019
FORZA PARMA #ParmaJuventus 0-1 pic.twitter.com/mJqDP7rnYX
HT |⏱| Descanso en el Tardini con un gol de ventaja #ParmaJuve #FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/FaubW49vkO— JuventusFC (@juventusfces) August 24, 2019
الهدف يلغي بداعي التسلل
رونالدو يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس
وصف الهدف34’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة ليوفنتوس وإنطلق بها دوجلاس كوستا ثم مررها على داخل يمين المنطقة إلى رونالدو الذي راوغ الدفاع وسدد كرة أرضية رائعة على يمين المرمي
ياربااااااااااه،،،، ماذا اهدرت يارونالدو؟
جيورجيو كيلليني يفتتح التسجيل ليوفنتوس
وصف الهدف21’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة ابعدها الحارس لويجي سيبي لترتد على حدود المنطقة إلى أليكس ساندرو الذي سددها تسديدة قوية فى إتجاه المرمي تلقاها فى الطريق كيلليني بلمسة بوجه القدم لتعكس إتجاه الكرة وتسكن الشباك بنجاح
21' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL CAPITANO @chiellini! El primer tanto de la temporada #ParmaJuve [0-1] #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfces) August 24, 2019
Presented by @officialpes pic.twitter.com/NlrPhHcPP8
¡Comienza una nueva aventura, bianconeri!— JuventusFC (@juventusfces) August 24, 2019
💻 Sigue el comentario completo en nuestro match center de la app Juventus ➡ https://t.co/UkqCMUskwq#ParmaJuve [0-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/O5HLBSyTns
التشكيل الرسمي ليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويتشيك تشيزني / ماتيا تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرا / بلايس ماتويدي / دوجلاس كوستا / جونزالو إجواين / كريستيانو رونالدو
¡Alineación bianconera! ⚪️⚫️ presented by @officialpes #ParmaJuve pic.twitter.com/DfKEJBbPep— JuventusFC (@juventusfces) August 24, 2019
البدلاء / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دانيلو / ماتياس دي ليخت / ميري ديميرال / أدريان رابيو / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / خوان كوادرادو / فيديريكو بيرنارديسكي / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش
التشكيل الرسمي لفريق بارما
يبدأ بطريقة (4/4/2)وتضم كلامن
لويجي سيبي / برونو ألفيش / سيموني ياكوبوني / ريكاردو جاليولو / فينسينت لوريني / أنطونينو بروجمان / ديجان كوليوسيفسكي / هيرناني / جيرفينيو / روبيرتو إينجليسي
The first Parma XI of the @SerieA season! 📋💛💙💪— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) August 24, 2019
Sepe, Iacoponi, Inglese, Hernani, Brugman, Laurini, Barillà, Bruno Alves, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski.#Cetilar #ForzaParma pic.twitter.com/JoOOjSQIzQ
البدلاء / فابيو سيرافولو / سيموني كولومبي / لوكا سيليجاردي / جوراي كوشكا / ماتيو سكوزاريلا / أندرياس كورنلويس / ماتيا سيروكاتي / ألبيرتو جراسي / جياكومو ريتشي / كاستريوت ديرماكو / خوزيه ماشين / يان كرامو
خسر البيانكونيري مباراته ألأخيرة امام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في ملعب فريندز أرينا ، يدخل حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة من أجل أقتناص الثلاث نقاط فى مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الدوري الإيطالي، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة 90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.