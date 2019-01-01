خسر البيانكونيري مباراته ألأخيرة امام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في ملعب فريندز أرينا ، يدخل حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة من أجل أقتناص الثلاث نقاط فى مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الدوري الإيطالي، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة 90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.