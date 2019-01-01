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بارما × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد بارما في الجولة الأولي من الدوري الإيطالي 2019.2020، والتي ستقام على ملعب إينو تارديني

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-24T17:57:35Z

90+6’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-08-24T17:55:48Z

90+4’ تمريرة طولية من هيرناني فى قلب المنطقة لكن أمسكها الحارس تشيزني بثبات 

أووووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من هيرناني

2019-08-24T17:54:47Z

90+3’ تنفيذ الخطأ من هيرناني بتسديدة قوية للغية مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس تشيزني إلى ضربة مرمي 

2019-08-24T17:53:30Z

90+1’ بطاقة صفراء من نصيب ميراليم بيانيتش بعد تدخل قوي على برونو ألفيش 

2019-08-24T17:53:15Z

90’ الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

2019-08-24T17:51:35Z

89’ ركنية لبارما تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس فويتشيك تشيزني من منطقة الخطورة 

2019-08-24T17:50:14Z

88’ بطاقة صفراء من نصيب بيرنارديسكي بعد تدخل قوي على فينسينت لوريني 

2019-08-24T17:49:51Z

87’ محاولة التوغل من على حدود المنطقة عن طريق جيرفينيو لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-08-24T17:48:37Z

85’ خمس دقائق أخيرة على نهاية المباراة ولاجديد يذكر فى أحداث اللقاء 

التبديل الاخير فى صفوف بارما

2019-08-24T17:47:30Z

84’ دخول يان كاراموه وخروج أنطونينو باريلا 

2019-08-24T17:45:20Z

83’ خطأ ليوفنتوس بعد تدخل قوي من هيرناني على ميراليم بيانيتش 

التبديل الاخير فى صفوف يوفنتوس

2019-08-24T17:44:42Z

82’ دخول فيديريكو بيرنارديسكي وخروج جونزالو هيجواين 

2019-08-24T17:42:34Z

80’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس 

2019-08-24T17:41:35Z

79’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بلايس ماتويدي فشل فى الرتقاء لها جونزالو هيجواين ليستخلصها الحارس من امام الجميع بنجاح

2019-08-24T17:40:33Z

78’ عرضية من خوان كوادرادو من الجهة اليمنى تبحث عن رأسية رونالدو لكن أمسكها الحارس لويجي سيبي بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف بارما

2019-08-24T17:39:33Z

77’ دخول ألبيرتو جراسي وخروج جاستون بروجمان 

2019-08-24T17:38:53Z

76’ تمريرة ثنائية بين خوان كوادرادو وجونزالو هيجواين من الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع قبل تسديدة كوادرادو 

2019-08-24T17:38:13Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة والتقدم لايزال لصالح اليوفنتوس بهدف دون رد

2019-08-24T17:35:53Z

73’ تمريرة فى إتجاه جيرفينيو على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-24T17:34:36Z

72’ إنطلاقة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسري ثم يسدد كرة أرضية لكن أمسكها الحارس بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف يوفنتوس

2019-08-24T17:33:18Z

71’ دخول خوان كوادرادو وخروج دوجلاس كوستا 

2019-08-24T17:32:13Z

70’ توقف اللقاء لسقوط دوجلاس كوستا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-24T17:31:00Z

68’ عرضية من دوجلاس كوستا من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-24T17:29:19Z

67’ محاولات من لاعبي بارما للبحث عن هدف التعادل وتراجع ملحوظ من لاعبي اليوفنتوس إلى منتصف ملعبهم

2019-08-24T17:28:29Z

66’ تمريرة طولية فى إتجاه روبيرتو إينجليسي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-24T17:27:30Z

65’ تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو من خارج المنطقة لكن تصدي لها الحارس وامسكها على مرتين 

التبديل الاول فى صفوف يوفنتوس

2019-08-24T17:26:02Z

63’ دخول أدريان رابيو وخروج سامي خضيرا

2019-08-24T17:23:47Z

61’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق دوجلاس كوستا لكن ابعدها جيرفينيو إلى ركنية 

2019-08-24T17:22:25Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني  والتقدم لليوفنتوس بهدف دون رد 

2019-08-24T17:21:49Z

59’ توغل من دوجلاس كوستا من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها تمريرة عرضية أرضية تلقاها كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-08-24T17:20:56Z

58’ محاولة المرور من جاستون بروجمان من الجهة اليمنى لكن استخلصها جيورجيو كيلليني بنجاح

التبديل الاول فى صفوف بارما

2019-08-24T17:18:41Z

57’ دخول لوكا سيليجاردي وخروج ديجان كوليوسيفسكي 

2019-08-24T17:18:04Z

56’ خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من جيرفينيو على ميراليم بيانيتش فى منتصف الميدان

2019-08-24T17:17:28Z

55’ ضغط قوي من بارما على دفاعات يوفنتوس لمحاولة البحث عن ثغرة وإدراك هدف التعادل  

2019-08-24T17:16:02Z

53’ تنفيذ الخطأ من برونو ألفيش بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتتحول إلى رمية تماس

2019-08-24T17:14:26Z

52’ بطاقة صفراء من نصيب سامي خضيرا بعد تدخل قوي على أنطونينو باريلا من على حدود المنطقة 

2019-08-24T17:12:59Z

51’ مرتدة خطيرة لفريق بارما واستخلاص رائع للكرة من جاستون بروجمان الذي إنطلق بها على حدود المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه روبيرتو إينجليسي لكنها قوية للغاية يستخلصها دفاع يوفنتوس بنجاح

2019-08-24T17:11:49Z

50’ عرضية من ماتيا تشيليو من الجهة اليمني لكنها غير متقنة تتحول إلى رمية تماس

2019-08-24T17:11:00Z

49’ ضغط متقدم من لاعبي بارما بحثًا عن هدف التعادل فى بداية الشوط الثاني 

2019-08-24T17:10:28Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب من هيرناني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-24T17:09:53Z

47’ محاولة التوغل من جيرفينيو من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها من امامه ماتيا دي تشيليو إلى ركنية 

2019-08-24T16:49:12Z

45+2’ خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من روبيرتو إينجليسي على ليوناردو بونوتشي فى المنطقة الدفاعية 

2019-08-24T16:47:58Z

45+1’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ميراليم بيانيتش فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة جونزالو هيجواين لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-08-24T16:47:37Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-08-24T16:46:45Z

44’ بطاقة صفراء من نصيب هيرناني بعد تدخل قوي على قدم كريستيانو رونالدو من خارج المنطقة 

2019-08-24T16:45:10Z

43’ تنفيذ الخطأ من مياليم بيانيتش بتسديدة قوية فى إتجاه المرمي لكن أمسكها الحارس لويجي سيبي بثبات 

2019-08-24T16:44:03Z

42’ خطأ من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل قوي على اليكس ساندرو 

2019-08-24T16:43:20Z

41’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أليكس ساندرو لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-24T16:42:56Z

40’ تسديدة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-08-24T16:40:15Z

38’ ركنية ليوفنتوس تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-24T16:39:49Z

37’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق دوجلاس كوستا لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

الهدف يلغي بداعي التسلل

2019-08-24T16:38:28Z

36’ الحكم بعد مراجعة الفار يلغي الهدف للتأكد من وجود تسلل على كريستيانو رونالدو

رونالدو يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس

2019-08-24T16:36:17Z

وصف الهدف

34’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة ليوفنتوس وإنطلق بها دوجلاس كوستا ثم مررها على  داخل يمين المنطقة إلى رونالدو الذي راوغ الدفاع وسدد كرة أرضية رائعة على يمين المرمي 

2019-08-24T16:35:50Z

33’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو

2019-08-24T16:34:47Z

32’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي بارما فى منتصف الميدان 

2019-08-24T16:33:36Z

31’ توقف القاء قليلًا لشرب الماء وذلك لإرتفاع درجة الحرارة 

2019-08-24T16:32:50Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول حيث نجح اليوفنتوس فى إدراك هدف التقدم عن طريق جيورجيو كيلليني 

2019-08-24T16:32:03Z

29’ ركنية لفريق بارما تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تصطدم فى روبيرتو إينجليسي وتصل سهلة إلى الحارس تشيزني 

ياربااااااااااه،،،، ماذا اهدرت يارونالدو؟

2019-08-24T16:31:08Z

28’ سلسلة من التمريرات العديدة على حدود المنطقة بين اقدام لاعبي يوفنتوس وفى الاخير تضع رونالدو فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل 

2019-08-24T16:30:22Z

27’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي اليوفنتوس فى منتصف الميدان 

2019-08-24T16:28:47Z

26’ بطاقة صفراء من نصيب ديجان كوليو سيفسكي بعد عرقلة دوجلاس كوستا فى هجمة مرتدة 

2019-08-24T16:27:46Z

26’ تمريرة طولية رائعة فى إتجاه روبيرتو إينجليسي على حدود المنطقة ليتلقاها ويتقدم إلى الامام ثم سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-08-24T16:26:57Z

25’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-24T16:26:09Z

23’ خطأ لصالح يوفنتوس من على حدود المنطقة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من ريكاردو جاليولو  على دوجلاس كوستا 

2019-08-24T16:24:41Z

22’ ركنية لبارما تنفذ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق بروجمان لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

جيورجيو كيلليني يفتتح التسجيل ليوفنتوس

2019-08-24T16:22:50Z

وصف الهدف

21’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة ابعدها الحارس لويجي سيبي لترتد على حدود المنطقة إلى أليكس ساندرو الذي سددها تسديدة قوية فى إتجاه المرمي تلقاها فى الطريق كيلليني بلمسة بوجه القدم لتعكس إتجاه الكرة وتسكن الشباك بنجاح 

2019-08-24T16:22:15Z

20’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول ليوفنتوس عن طريق جيورجيو كيلليني 

2019-08-24T16:21:45Z

19’ محاولة التوغل من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-24T16:20:30Z

18’ خطأ لصالح روبيرتو إينجليسي ذد أليكس ساندرو فى المنطقة الدفاعية لبارما 

2019-08-24T16:19:27Z

17’ محاولات عديدة من لاعبي يوفنتوس للإختراق من العمق لكن تغطية دفاعية جيدة من مدافعي بارما

2019-08-24T16:18:07Z

16’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق هيرناني لكن امسكها الحارس تشيزني بثبات 

2019-08-24T16:17:08Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-08-24T16:15:05Z

13’ عرضية من الجهة اليسري لفريق بارما تلقاها روبيرتو إينجليسي بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس فويتشيك تشيزني ببراعة 

2019-08-24T16:13:55Z

12’ تمريرة طولية رائعة من سامي خضير لداخل المنطقة تلقاها كريستيانو رونالدو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-24T16:13:17Z

10’ ركنية ليوفنتوس تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة 

2019-08-24T16:12:01Z

9’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-08-24T16:09:35Z

8’ ركنية ليوفنتوس تنفذ  بسلسلة من التمريرات وتنتهي بخطأ لصالح بارما على جيورجيو كيلليني 

2019-08-24T16:08:46Z

7’ خطأ لصالح بارما بعد تدخل قوي من ميراليم بيانيتش فى منتصف الميدان 

2019-08-24T16:08:28Z

6’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس 

2019-08-24T16:07:48Z

5’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق كريستيانو رونالدو لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-24T16:07:05Z

4’ خطأ فى قلب المنطقة لصالح اليوفنتوس بعد تدخل قوي من ديجان كوليوسيفسكي على ألكس ساندرو 

2019-08-24T16:05:26Z

3’ تسديدة قوية من دوجلاس كوستا من خارح المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-24T16:04:39Z

2’ إنطلاقة من رونالدو من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التشكيل الرسمي ليوفنتوس

2019-08-24T15:35:19Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فويتشيك تشيزني / ماتيا تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرا / بلايس ماتويدي / دوجلاس كوستا / جونزالو إجواين / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دانيلو / ماتياس دي ليخت / ميري ديميرال / أدريان رابيو / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / خوان كوادرادو / فيديريكو بيرنارديسكي / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش 

التشكيل الرسمي لفريق بارما

2019-08-24T15:28:59Z

يبدأ بطريقة (4/4/2)وتضم كلامن

لويجي سيبي / برونو ألفيش / سيموني ياكوبوني / ريكاردو جاليولو / فينسينت لوريني / أنطونينو بروجمان / ديجان كوليوسيفسكي / هيرناني / جيرفينيو / روبيرتو إينجليسي

البدلاء / فابيو سيرافولو / سيموني كولومبي / لوكا سيليجاردي / جوراي كوشكا / ماتيو سكوزاريلا / أندرياس كورنلويس / ماتيا سيروكاتي / ألبيرتو جراسي / جياكومو ريتشي / كاستريوت ديرماكو / خوزيه ماشين / يان كرامو 

2019-08-23T23:17:22Z

على الجانب الأخر، قدم بارما موسمًا للنسيان حيث انهي الدوري فى المركز الـ14 برصيد 41 نقطة خلف سبال صاحب المركز الـ13 برصيد 42، حيث خاض الفريق 38 مباراة، استطاعوا أن يحققوا الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الفريق 17 هزيمة فى هذا الموسم، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.

2019-08-23T23:17:11Z

خسر البيانكونيري مباراته ألأخيرة امام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في ملعب فريندز أرينا ، يدخل حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة من أجل أقتناص الثلاث نقاط فى مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري الدوري الإيطالي، حيث توج الفريق بالكالتشيو الموسم الماضي بعد الوصول للنقطة  90 من 38 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 28 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر اربع مباريات.

2019-08-23T23:16:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......  يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على بارما في ملعب إينو تارديني، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي 2018-19.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.