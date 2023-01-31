أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليدز يونايتد قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب نيكولو زانيولو من صفوف روما، لكن الأزمة أنه عرض إعارة مع إلزامية الشراء بينما يريد روما بيع اللاعب نهائيًا.