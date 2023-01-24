قرر نادي تشيلسي أن يجدد عقد مدافعه تياجو سيلفا لمدة موسم جديد بعد أن كان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".
مباشرأخبار الانتقالات | صراع بيلينجهام مستمر وتشيلسي يريد استمرار سيلفا
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تشيلسي يقترب من التجديد لتياجو سيلفا
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خمسة أندية تخوض صراع بيلينجهام
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول عدد الأندية المهتمة بضم جود بيلينجهام إلى خمسة، هي مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وريال مدريد وليفربول بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".
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