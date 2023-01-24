مباشرأخبار الانتقالات | صراع بيلينجهام مستمر وتشيلسي يريد استمرار سيلفا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Thiago Silva Chelsea 2022-23Getty
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    تشيلسي يقترب من التجديد لتياجو سيلفا

    قرر نادي تشيلسي أن يجدد عقد مدافعه تياجو سيلفا لمدة موسم جديد بعد أن كان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".

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    خمسة أندية تخوض صراع بيلينجهام

    كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول عدد الأندية المهتمة بضم جود بيلينجهام إلى خمسة، هي مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وريال مدريد وليفربول بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

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