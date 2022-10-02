قال "فابريزيو رومانو" إن هناك كشف طبي بالفعل أجراه كريستوفر نكونكو في فرانكفورت تمهيداً للانضمام إلى تشيلسي.

ويتبقى لحسم الصفقة الاتفاق بين تشيلسي ولايبزيج، وأن النادي الإنجليزي وضع خطة بديلة هي دفع الشرط الجزائي بقيمة 60 مليون يورو إذا لم تنجح المفاوضات.