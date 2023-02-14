مباشرأخبار الانتقالات | الخيانة تأتي لنيمار من باريس ونشاط واضح لمانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Neymar contemplate PSG 2022-23Getty Images
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    باريس يريد رحيل نيمار!

    بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو"، فنادي باريس سان جيرمان قد استقر بالفعل على فكرة رحيل نيمار دا سيلفا عن صفوفه في أقرب فرصة قادمة.

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    تشيلسي يضغط لضم فيليكس نهائيًا

    أكد موقع "ريليفو"، أن نادي تشيلسي يضغط لجعل انتقال اللاعب جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد إلى صفوفه نهائيًا، وسيحاول بالفعل أن يحقق ذلك في الصيف المقبل.

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    من أجل برشلونة .. وكيل فاتي يجمد مفاوضات التجديد!

    أكدت صحيفة "سبورت"، أن جورج مينديش وكيل أنسو فاتي قد علق مفاوضات تجديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم، حيث يسعى لتركه يركز على الأهداف الجماعية للفريق.

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    مانشستر يونايتد يريد دومفريس!

    بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"ن فنادي مانشستر يونايتد مهتم بضم اللاعب دنزيل دومفريس في الصيف المقبل، وقد تواصلوا مع وكيله بالفعل.

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    رابيو يفتح الطريق أمام مانشستر يونايتد

    قال رابيو في تصريحات لـ "دازون: "لا أعلم ما الذي سيحدث، أنا أتحدث للنادي وسنرى"، ليفتح الطريق أمام باب رحيله عن يوفنتوس بالتزامن مع ارتباط اسمه بمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات.