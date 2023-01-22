علم "جول" أن آرسنال في مفاوضات متقدمة لضم إيفان فريسينيدا، المدافع الشاب، المطلوب بقوة من عدة أندية كبرى.

وبحسب معلومات جول، زار الظهير الذي يلعب مع بلد الوليد مقر النادي اللندني ودخل بالفعل في مفاوضات شخصية مع المدفعجية.