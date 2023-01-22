مباشرأخبار الانتقالات | مبادلة بين برشلونة وتشيلسي بطلها زياش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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    فلاهوفيتش يحاول مغادرة يوفنتوس

    ذكر "90min" أن وكيل دوشان فلاهوفيتش اتصل بعدة أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وفرق إنجليزية مؤخراً.

    وأضاف التقرير أن عقوبة يوفنتوس الأخيرة بخصم النقاط وصعوبة التأهل لدوري أبطال أوروبا جعلت المهاجم الصربي يسعى للرحيل.

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    إقالة لامبارد وشيكة

    ذكرت "ديلي ميل" أن إدارة إيفرتون ستعلن في الساعات المقبلة إقالة المدير الفني فرانك لامبارد من منصبه.

    وسقط إيفرتون أمام وست هام السبت بهدفين نظيفين، ليتعقد موقفه بعد دخوله مراكز الهبوط للدرجة الأولى الإنجليزية.

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    بيلينجهام يرفض التمديد

    قالت "ديلي ستار" إن جود بيلينجهام سيرفض عرض ناديه بوروسيا دورتموند من أجل تمديد عقده.

    ويحظى النجم الإنجليزي الشاب بمتابعة ليفربول وريال مدريد، ودخل أيضاً مانشستر سيتي مؤخراً السباق.

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    جالتييه يعلق على ضم شكرينيار

    رفض كريستوف جالتييه، مدرب بي إس جي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء كأس فرنسا تأكيد أو نفي التقارير بخصوص ضم ميلان شكرينيار.

    وذكر مدرب باريس أن مسألة ضم اللاعب في يناير أو الصيف المقبل ليست محسومة، وأن الإدارة تعمل بقوة لدعم صفوف الفريق.

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    آرسنال يتحرك لضم فريسنيدا

    علم "جول" أن آرسنال في مفاوضات متقدمة لضم إيفان فريسينيدا، المدافع الشاب، المطلوب بقوة من عدة أندية كبرى.

    وبحسب معلومات جول، زار الظهير الذي يلعب مع بلد الوليد مقر النادي اللندني ودخل بالفعل في مفاوضات شخصية مع المدفعجية.

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    مبادلة بين تشيلسي وبرشلونة

    قالت "سبورت" إن تشيلسي سيرحب بفكرة رحيل حكيم زياش إلى صفوف برشلونة مقابل الحصول على فرانك كيسييه.

    الإيفواري ارتبط مؤخراً بصفقة تبادلية مع إنتر مقابل مارسيلو بروزوفيتش، ولكن مدربه تشافي أكد على استمراره.