قال "كالتشيو ميركاتو" إن وكلاء نجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش عرضوا اللاعب على بايرن ميونخ وآرسنال.
وقالت تقارير إن اللاعب يرفض الاستمرار في صفوف يوفنتوس إذا استمر ماسيمليانو أليجري مدرباً للسيدة العجوز.
قال "كالتشيو ميركاتو" إن وكلاء نجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش عرضوا اللاعب على بايرن ميونخ وآرسنال.
وقالت تقارير إن اللاعب يرفض الاستمرار في صفوف يوفنتوس إذا استمر ماسيمليانو أليجري مدرباً للسيدة العجوز.
شدد "إكريم كونور" على عدم صحة التقارير التي تحدثت عن اهتمام آرسنال ومانشستر يونايتد بضم تامي إبراهام من صفوف روما.
وتناولت تقارير إنجليزية وإيطالية مؤخراً فرضية عودة الدولي الإنجليزي لبلاده من جديد في الموسم المقبل عقب تجاربه في تشيلسي وأستون فيلا.
أكد إداري يوفنتوس فرانشيسكو كالفو مع "DAZN" أن ماسيمليانو أليجري سيكون مدرباً للفريق الموسم المقبل بغض النظر عن النتائج.
وخرجت تقارير تشير إلى احتمالية إقالة أليجري في ظل تراجع النتائج محلياً مؤخراً، وسط أحاديث عن ترحيب زين الدين زيدان بالمنصب.
بحسب "تيليجراف"، دخل برشلونة سباق التعاقد مع نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها في ظل انتهاء عقده في يونيو القادم.
وحتى الآن لا يوجد مؤشرات عن تمديد اللاعب لعقده، وسط اهتمام أيضاً من آرسنال ويوفنتوس بنجم مانشستر يونايتد السابق.
كشف "فابريتسيو رومانو" عن وجود تحركات من قبل مانشستر سيتي وبرينتفورد من أجل ضم حارس ويمبلدون الشاب تورستون بريتس.
اللاعب الذي يبلغ من العمر 15 عاماً محط اهتمام سيتي لدعم حراسة العرين في المستقبل، ويحاول الأخير إتمام الصفقة في الأيام المقبلة.
ناقشت "لاجازيتا" مصير روميلو لوكاكو وإذا كان سيستمر في الإعارة لموسم جديد العام المقبل مع إنتر من صفوف تشيلسي.
وقال التقرير إن تعيين ماوريسيو بوتشيتينو المرتقب في تشيلسي كمدرب جديد سيكون هو الفيصل في مستقبل البلجيكي، بالإضافة لقابلية اللاعب لتخفيض راتبه إذا أراد الاستمرار في إيطاليا.