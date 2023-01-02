الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن الفرنسي نجولو كانتي قد يوقع عقدًا جديدًا مع تشيلسي الإنجليزي، رغم اهتمام برشلونة الإسباني والنصر السعودي بخدماته.

وقال رومانو في تصريحات لموقع "CaughtOffside" الإنجليزي: "أولوية كانتي كانت دائمًا الاستمرار مع تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "كانتي حاليًا في محادثات مع تشيلسي حول بنود مختلفة، ولهذا أصبحت كافة الأمور متاحة الآن".

واختتم: "قبل عدة أشهر، كان الأمر معقدًا حقًا، لكن الوضع اختلف تمامًا، برشلونة والنصر لم يتوصلوا أبدًا إلى اتفاق مع كانتي، الأمر كان مجرد اهتمام لكن دون الدخول في مفاوضات".