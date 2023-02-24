أعلن ساوثامبتون عن تعيين روبين سيليس مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم، وذلك عقب التقارير التي أكدت فشله في التعاقد مع جيسي مارش.
مباشرأخبار الانتقالات | فيرمينو يصدم ليفربول وصفقة جديدة في تشيلسي
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مدرب ساوثامبتون الجديد
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توتنهام الأقرب لخدمات ماديسون
ذكر "سبورت 365" أن توتنهام أصبح أقرب الأندية للتعاقد مع نجم ليستر سيتي جيمس ماديسون الصيف المقبل.
الدولي الإنجليزي ارتبط بعدة أندية قمة في إنجلترا، ولكن بحسب التقرير سبيرز يملك العرض الأقوى لضم صانع الألعاب.
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دورتموند يخطف كامادا
كشفت "سبورت 1" أن نجم فرانكفورت الياباني دايشي كامادا سيرحل عن صفوف ناديه مجاناً الصيف المقبل.
وسيستغل بوروسيا دورتموند الموقف بحسب التقرير ويضم متوسط الميدان الهجومي بعد انتهاء عقده مع فريقه.
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فالنسيا يترك أوروبا
أفادت عدة مصادرة أبرزها "إكريم كونور" أن إينر فالنسيا، نجم الإكوادور في كأس العالم الماضية، سيترك فنربخشه.
وسينتقل قلب الهجوم من الفريق التركي إلى العملاق البرازيلي إنترناسيونال بصفة مجانية عقب انتهاء عقده بحسب معلومات جول، وسيمضي عقداً حتى 2025.
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تشيلسي يضم موهبة إكوادورية
أوضح "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي أصبح قريباً من ضم موهبة إنديبيندينتي ديلا فالي الإكوادوري كيندري بايز.
وقال الصحفي الإيطالي إن صاحب الخمسة عشر عاماً سينضم بعد ثلاثة أعوام عندما يبلغ السن القانونية لبيع وشراء اللاعبين.
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فيرمينو يقرر الرحيل عن ليفربول
ذكرت "ميرور" أن روبرتو فيرمينو رفض عرض ليفربول من أجل تمديد عقده وسيرحل مجاناً بحلول الصيف المقبل.
وقال التقرير إن اللاعب لم يحسم أمره نهائياً بخصوص الرحيل عن ليفربول، وفي حال التقدم بعرض أفضل قد يجدد.