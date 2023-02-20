خرج جوزيه مورينيو بتصريحات مع "DAZN" عقب انتصار فريقه روما على فيرونا لحساب الدوري تثير قلق جمهور الفريق.

البرتغالي قال إنه سيتحدث عن مستقبله بحلول نهاية الموسم، وأنه يملك الكثير ليقوله، متعجباً من صافرات الجمهور الذي لا يعرف العمل الذي يقوم به فريقه على حد تعبيره.